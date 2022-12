La valorisation de Fanatics atteint 31 milliards de dollars après un tour d’investissement de 700 millions de dollars

Michael Rubin, PDG et coprésident de Fanatics

La société de plateforme sportive de Michael Rubin, Fanatics, a levé 700 millions de dollars de capitaux frais, portant sa valeur à 31 milliards de dollars, selon des personnes proches du dossier.

La société prévoit d’utiliser les nouveaux fonds pour se concentrer sur les opportunités potentielles de fusion et d’acquisition dans ses activités d’objets de collection, de paris et de jeux, a déclaré l’une des personnes.

Les fanatiques ont refusé de commenter.

Le tour a été évalué et dirigé par un nouvel investisseur, Capitale de Clearlakeen plus de LionArbre. Les investisseurs existants dans la nouvelle augmentation comprennent Silverlake, Fidelity et Softbank.

Fanatics était auparavant évalué à 27 milliards de dollars. En mars, la société a levé 1,5 milliard de dollars mené par Fidelity et Blackrock et les partenaires MSD de Michael Dell.

Fanatics a connu une croissance rapide au cours de la dernière année. Ce qui a commencé comme une entreprise de commerce électronique vendant des équipements de sport est devenu une centrale sportive qui a collecté une base de données de plus de 94 millions de fans.

Elle a également recruté des entreprises cette année : en janvier, la société basée en Floride s’est développée dans le secteur des objets de collection grâce à son achat de Topps pour 500 millions de dollars. Et en octobre, il a acheté la marque de vêtements emblématique Mitchell and Ness, en partenariat avec LeBron James et Kevin Durant, qui espèrent utiliser leur statut de créateur de goût pour faire revivre la marque centenaire.

Cet été, Fanatics s’est aventuré plus profondément dans les sports collégiaux, signant un accord à long terme avec Nike pour la fabrication de vêtements pour fans de sports universitaires. Et le mois dernier, il a signé l’équipe de baseball la plus populaire du Japon, les Tokyo Giants.

Rubin a maintenant les yeux rivés sur le marché des jeux de sport. Fanatics se prépare à lancer les paris sportifs en 2023, rejoignant un marché déjà encombré. Pourtant, Rubin est optimiste, prédisant en octobre lors de la conférence du World Congress of Sports du Sports Business Journal que les paris sportifs et Les autres secteurs d’activité de Fanatics pourrait réaliser 8 milliards de dollars de bénéfices annuels au cours de la prochaine décennie.

Les revenus de Fanatics, y compris son segment Lids, seront d’environ 8 milliards de dollars en 2023, selon les estimations de la société. Ce nombre exclut tous les droits de cartes à collectionner attendus dans les prochaines années.

La société envisage également une offre publique initiale, et Rubin a récemment rencontré plus de 90 analystes Internet, de vente au détail et de jeux de diverses sociétés de Wall Street, où il a parlé des plans de croissance de Fanatics.

Fanatics classé n ° 21 sur la liste CNBC Disruptor 50 2022.