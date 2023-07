La valorisation boursière d’Apple atteint à nouveau 3 000 milliards de dollars

Apple a retrouvé sa valorisation boursière de 3 000 milliards de dollars alors que les actions ont ouvert vendredi à 191,78 dollars.

Apple est devenue l’année dernière la toute première entreprise au monde à 3 000 milliards de dollarsmais il n’a pas réussi à fermer à ce niveau.

« Les ours et les sceptiques d’Apple continuent de se gratter la tête car beaucoup ont appelé à » l’histoire de la croissance brisée « d’Apple cette année dans un contexte plus difficile dans lequel nous croyons fermement que c’est exactement le contraire qui s’est produit avec Cupertino qui se dirige vers une renaissance massive de la croissance au cours de la prochaine 12 à 18 mois », a déclaré vendredi Dan Ives, analyste principal de recherche sur les actions chez Wedbush Securities.

« À notre avis, la rue a gravement sous-estimé l’opportunité de mise à niveau massive de la base installée autour de l’iPhone 14 et maintenant un mini super cycle iPhone 15 devant avec environ 25% de la clientèle dorée d’Apple n’ayant pas mis à niveau leurs iPhones depuis plus de 4 ans », a-t-il ajouté.

Les actions d’Apple ont augmenté d’environ 47 % depuis le début de l’année.