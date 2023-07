La vallée de la mort en Californie grésille alors que la vague de chaleur brutale se poursuit

Longtemps l’endroit le plus chaud sur Terre, Death Valley a mis un point d’exclamation grésillant dimanche sur un été chaud record qui brûle presque tout le globe en flirtant avec certaines des températures les plus chaudes jamais enregistrées, ont déclaré les météorologues.

Les températures dans la Vallée de la Mort, qui longe une partie de la frontière entre la Californie centrale et le Nevada, devraient atteindre 128 degrés (53,33 degrés Celsius) dimanche au bien nommé Furnace Creek, a annoncé le National Weather Service.

Le record de température le plus chaud jamais enregistré était de 134 degrés (56,67 degrés Celsius) en juillet 1913 à Furnace Creek, a déclaré Randy Ceverny de l’Organisation météorologique mondiale, l’organisme reconnu comme détenteur des records du monde. Des températures égales ou supérieures à 130 degrés (54,44 degrés Celsius) n’ont été enregistrées sur Terre qu’une poignée de fois, principalement dans la Vallée de la Mort.

« Avec le réchauffement climatique, de telles températures sont de plus en plus susceptibles de se produire », a déclaré Ceverny, coordinateur des enregistrements de l’Organisation météorologique mondiale, dans un e-mail. « À long terme : le réchauffement climatique provoque des températures extrêmes plus élevées et plus fréquentes. À court terme : ce week-end particulier est entraîné par une crête de haute pression très très forte sur l’ouest des États-Unis. »

Dimanche à Death Valley, les météorologues suivaient de hauts nuages ​​dans la région qui pourraient contrôler les températures.

« Le record de tous les temps semble assez sûr aujourd’hui », a déclaré Matt Woods, météorologue au bureau de Las Vegas du National Weather Service, qui surveille la Vallée de la Mort.

La vague de chaleur n’est qu’une partie des conditions météorologiques extrêmes qui ont frappé les États-Unis ce week-end. Quatre personnes sont mortes en Pennsylvanie samedi lorsque de fortes pluies ont provoqué une crue soudaine qui a emporté plusieurs voitures. Trois autres personnes, dont un garçon de 9 mois et une fille de 2 ans, sont toujours portées disparues. Dans le Vermont, les autorités s’inquiétaient des glissements de terrain alors que la pluie continuait après des jours d’inondations.

Les températures brutales de Death Valley surviennent au milieu d’une période de chaleur torride qui a placé environ un tiers des Américains sous un certain type d’avis, de surveillance ou d’avertissement de chaleur. Las Vegas était également confrontée à la possibilité d’atteindre dimanche une température record de tous les temps, tandis que les habitants de Sacramento à Phoenix étaient aux prises avec des journées à trois chiffres et peu de soulagement nocturne.

Les records de chaleur sont battus partout dans le sud des États-Unis, de la Californie à la Floride. Mais c’est bien plus que cela. C’est dans le monde entier avec une chaleur dévastatrice qui frappe l’Europe, ainsi que des inondations dramatiques dans le nord-est des États-Unis, en Inde, au Japon et en Chine.

Pendant presque tout le mois de juillet, le monde a été en territoire chaud inexploré, selon le Climate Reanalyzer de l’Université du Maine.

Juin a également été le mois de juin le plus chaud jamais enregistré, selon plusieurs agences météorologiques. Les scientifiques disent qu’il y a de bonnes chances que 2023 devienne l’année la plus chaude jamais enregistrée, avec des mesures remontant au milieu du 19e siècle.

Death Valley domine les records mondiaux de chaleur. Dans la vallée, il ne fait pas que chaud, il reste brutalement chaud.

Certains météorologues ont contesté la précision du record de température chaude de 110 ans de Death Valley, l’historien météorologique Christopher Burt le contestant pour plusieurs raisons, qu’il a exposées dans un article de blog il y a quelques années.

Les deux températures les plus chaudes enregistrées sont les 134 en 1913 dans la Vallée de la Mort et les 131 degrés (55 degrés Celsius) en Tunisie en juillet 1931. Burt, un historien de la météo pour The Weather Company, trouve à redire à ces deux mesures et énumère 130 degrés en Juillet 2021 à Death Valley comme sa température la plus chaude enregistrée sur Terre.

« 130 degrés est très rare sinon unique », a déclaré Burt.

En juillet 2021 et août 2020, Death Valley a enregistré une lecture de 130 degrés (54,4 degrés Celsius), mais les deux attendent toujours une confirmation. Les scientifiques n’ont trouvé aucun problème jusqu’à présent, mais ils n’ont pas terminé l’analyse, a déclaré le chef de l’analyse climatique de la NOAA, Russ Vose.

Il existe d’autres endroits similaires à Death Valley qui peuvent être aussi chauds, comme le désert iranien de Lut, mais comme Death Valley, ils sont inhabités, donc personne ne mesure là-bas, a déclaré Burt. La différence, c’est que quelqu’un a décidé d’installer une station météorologique officielle dans la Vallée de la Mort en 1911, a-t-il déclaré.

Une combinaison de changements climatiques à long terme d’origine humaine résultant de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel rend le monde plus chaud d’une décennie à l’autre, avec des hauts et des bas d’année en année. Beaucoup de ces hauts et bas sont causés par le cycle naturel d’El Nino et de La Nina. Un cycle El Nino, le réchauffement d’une partie du Pacifique qui modifie le climat mondial, ajoute encore plus de chaleur aux températures déjà en hausse.

Des scientifiques tels que Vose affirment que la majeure partie du réchauffement record que connaît actuellement la Terre est due au changement climatique d’origine humaine, en partie parce que cet El Niño n’a commencé qu’il y a quelques mois et qu’il est encore faible à modéré. On ne s’attend pas à ce qu’il culmine avant l’hiver, alors les scientifiques prédisent que l’année prochaine sera encore plus chaude que cette année.

___

Borenstein rapporté de Washington et Beam rapporté de Sacramento, Californie.

__

Suivez la couverture climatique et environnementale d’AP sur https://apnews.com/hub/climate-and-environment

__

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Seth Borenstein et Adam Beam, The Associated Press