La Vallée de la Mort est encore humide. Et seuls quelques chanceux semblent en tirer le meilleur parti.

Deux mois après une tempête qui a fait chuter les précipitations d’un an en un seul jour, inondé les routes, détruit les sentiers et fermé le parc, la réouverture du parc national le 15 octobre a révélé un endroit étrange devenu étranger.

Le célèbre bassin de Badwater, plat et sec, abrite désormais un lac tentaculaire mais temporaire, visible depuis le bord de l’eau et à 5 575 pieds au-dessus de Dante’s View.

Vue de Dante, parc national de la Vallée de la Mort. (Christopher Reynolds / Los Angeles Times)

Entre les dunes de sable de Mesquite Flat, vous pourriez tomber sur une flaque d’eau ou un étang. Dans les canyons Mosaic et Golden, où les eaux de crue ont déferlé en août, des rochers et du limon épars ont remodelé les passages étroits, faisant allusion aux violences qui viennent de se terminer. À travers les plaines et les pentes, vous voyez des fleurs sauvages plus vertes que d’habitude et parfois jaunes et oranges, apparemment florissantes à cause de la confusion saisonnière.

Les gardes forestiers disent qu’ils ne peuvent pas être sûrs de la durée de vie du lac, et on ne sait pas quand les nombreuses routes et autres zones encore fermées du parc rouvriront. Mais les voyageurs sur place ces derniers jours – certains avisés, d’autres chanceux et la plupart, semble-t-il, venus de l’étranger – ont le choix entre une demi-douzaine de spectacles saisissants. Ils ont également quelques défis à relever, notamment le gaz à 8 $ à Furnace Creek. (Ne vous inquiétez pas. Stovepipe Wells coûte plus de 2 $ moins cher.)

« Nous avons eu beaucoup de chance », a déclaré Todd Robertson, 35 ans, de Londres, marchant le long du rivage de Badwater au lendemain d’un coucher de soleil spectaculaire.

« Je n’ai jamais rien vu de pareil », a déclaré Klaus Meyer, 32 ans, de la région allemande de la Forêt-Noire, lors d’une randonnée dans le canyon Mosaic.

Golden Canyon, parc national de la Vallée de la Mort. (Christopher Reynolds / Los Angeles Times)

« Des journées de douze heures. Six jours par semaine. Beaucoup d’argent », a déclaré Jorge Santiago, 30 ans, de Reno. Il travaillait comme signaleur près de Zabriskie Point, où les réparations routières nécessitent un contrôle de la circulation.

Des tronçons cruciaux de la State Route 190 et de Badwater Road, qui relient de nombreux sites les plus populaires du parc, sont ouverts. Néanmoins, les conducteurs du sud de la Californie doivent entrer dans le parc par Lone Pine, en empruntant les autoroutes 395 et 136, et seront confrontés à deux arrêts de réparation routière sur le chemin de Furnace Creek, avec des retards pouvant atteindre 30 minutes chacun. Il y a un troisième point de contrôle entre Furnace Creek et Dante’s View. (Vérifier la site internet du parc avant de visiter.)

Une fois dans le parc, les sentiers sont peu fréquentés, la circulation est faible, les routes sont fraîchement grattées (il reste des plaques de gravier) et le taux d’occupation est faible dans les hôtels et les terrains de camping de Furnace Creek et de Stovepipe Wells Village. De nombreux campings sont ouverts. Les températures élevées devraient passer d’environ 100 °C vendredi à 80 °C pendant la majeure partie de la semaine prochaine.

Un lac surprise au bassin de Badwater

Badwater est l’endroit le plus bas de la zone continentale des États-Unis, à 282 pieds sous le niveau de la mer, et il s’agit généralement d’une vaste étendue plate de plage salée et croustillante qui était autrefois le lit d’un lac.

Parfois, il y a un peu d’eau près de la promenade que le National Park Service a construite près du parking, mais en général, il n’y a rien que l’on puisse appeler un lac. Il y a désormais plus d’eau que les rangers n’en ont vu en 18 ans, et le résultat est une surprise vitreuse qui ondule au gré de la brise.

Todd Robertson et Karina Shah, tous deux originaires de Londres, étaient là peu après le coucher du soleil lundi, regardant le ciel s’assombrir et les couleurs du lac changer.

Les visiteurs britanniques Todd Robertson et Karina Shah au bassin de Badwater, parc national de la Vallée de la Mort. (Christopher Reynolds / Los Angeles Times)

« Nous attendons depuis 10 ans pour créer les parcs nationaux », a déclaré Robertson. « Nous étions à Sion hier et dans la Vallée de Feu en route vers ici. Nous avons prié tout au long du chemin pour que cela soit ouvert.

Et puis, il a dit : » Hier soir, quand nous sommes arrivés [at the Ranch at Death Valley in Furnace Creek]ils nous ont fait savoir que c’était mouillé.

Bill Altman, 68 ans, était présent au même coucher de soleil, car il avait fait beaucoup de devoirs.

«Je viens du Maine et je fais une visite du parc national. Commencé dans les Badlands du Dakota du Sud. Je roule depuis un mois et demi déjà. Je connaissais la pluie, je connaissais la fermeture, je connaissais l’eau », a-t-il déclaré. « Je viens chaque année et je n’ai jamais vu le lac. … Assez merveilleux.

Le garde-parc Matthew Lamar a déclaré que les gardes n’avaient pas mesuré la profondeur du lac, mais « un peu plus de 2 pieds ». [at its deepest point] c’est ce que nous pensons. C’était le cas en 2005, la dernière fois qu’il y avait un lac important à cet endroit.» Lamar a noté que le parc, en plus d’être l’endroit le plus chaud au monde, a également le taux d’évaporation le plus élevé, de sorte que le lac pourrait s’assécher d’ici quelques semaines. « Cela dépend en partie des températures. » En attendant, a-t-il déclaré, les gardes du centre d’accueil soulignent aux visiteurs que « c’est vraiment spécial ».

Mesquite Flat : « Les fleurs sont vraiment confuses »

Dunes de sable plates de Mesquite, parc national de la Vallée de la Mort. (Christopher Reynolds / Los Angeles Times)

Pour ceux qui souhaitent se lever avant l’aube, cela a toujours été un plaisir de voir le soleil se lever au-dessus des dunes de sable plates de Mesquite, projetant une lumière dorée sur tout ce sable et les montagnes environnantes. Ces derniers jours, ce panorama a été ponctué d’au moins quelques flaques d’eau durables et d’un étang, que j’ai trouvé à environ 800 mètres du parking de Mesquite Flat.

Plus d’une fois, j’ai repéré un léger mouvement flottant à la surface de l’étang. Un moustique? Dans la Vallée de la Mort ? Peut-être. La garde forestière Shelby McClintock m’a dit plus tard que depuis les pluies de l’été 2022, « il y a eu une légère augmentation du nombre d’insectes ». Et à certains endroits, elle a ajouté : « Les fleurs sont vraiment confuses et elles sont en fleurs. »

Dunes de sable plates de Mesquite, parc national de la Vallée de la Mort. (Christopher Reynolds / Los Angeles Times) Dunes de sable plates de Mesquite, parc national de la Vallée de la Mort. (Christopher Reynolds / Los Angeles Times)

Pendant ce temps, sur les dunes, le soleil se levait et colorait les montagnes. La température, d’environ 70 à 7 heures du matin, a commencé sa montée jusqu’aux années 90. Sur une dune voisine, Klaus Meyer, 32 ans, et son ami Leo Fischer, 33 ans, prenaient leur temps.

Meyer venait de terminer son dernier segment du Pacific Crest Trail dans la Sierra près de Mammoth. Fischer était venu d’Allemagne pour le rejoindre. Alors qu’ils parcouraient les dunes, Fischer a repéré une série de traces de sidewinder, un motif répétitif qu’ils n’auraient jamais imaginé qu’un serpent à sonnette laisse dans son sillage. Plus tard, ils ont parcouru le Mosaic Canyon, où des coulées de boue et des pierres jetées ont soulevé et réorganisé le fond du canyon, grattant et polissant les murs qui ont toujours été célèbres pour leurs stries et leurs marques.

« Je suis un scientifique environnemental et toutes ces choses géologiques sont formidables pour moi. C’était donc une étape évidente de venir ici », a déclaré Meyer. Pourtant, « c’était vraiment une surprise », a-t-il déclaré.

« Maintenant », a ajouté Fischer, « nous avons cinq jours avant l’expiration de votre visa. »

Spectacles mystères à Zabriskie Point

Depuis Zabriskie Point, les visiteurs peuvent explorer un pays merveilleux de formations rocheuses et d’écoulements alluviaux, et il est presque impossible de distinguer ce qui s’est passé la semaine dernière de ce qui s’est passé au siècle dernier. La visiteuse Michaela Reichel, 33 ans, originaire de près de Francfort, en Allemagne, était venue avec un ami dans le cadre d’un itinéraire aller-retour de San Francisco à Las Vegas qu’ils avaient prévu au printemps.

Zabriskie Point, parc national de la Vallée de la Mort. (Christopher Reynolds / Los Angeles Times)

« Nous n’étions pas au courant de la fermeture et de la réouverture », a déclaré Reichel. En regardant au loin depuis la pointe, ils pouvaient voir des reflets scintillants sur le sol du désert de Badwater. Mais était-ce un mirage ou de l’eau réelle ? Ils ont débattu jusqu’à ce qu’un tiers règle la question.

Zabriskie Point, parc national de la Vallée de la Mort. (Christopher Reynolds / Los Angeles Times) Zabriskie Point, parc national de la Vallée de la Mort. (Christopher Reynolds / Los Angeles Times)

Dante’s View, un endroit pour admirer la récente transformation du parc

« Nous nous attendions à ce qu’il y ait beaucoup de monde ici », s’étonne Fredy Koepf.

Lui et sa femme, Karin Koepf, n’avaient que peu de compagnie alors qu’ils se tenaient au sommet de la crête de Dante’s View, regardant le fond de la Vallée de la Mort à plus d’un kilomètre en contrebas.

La pièce maîtresse de cette vue était une tache bleu-vert qui s’étendait sur des kilomètres : le lac de Badwater. Lorsque le soleil s’est couché sous les montagnes et que l’éblouissement s’est atténué, les couleurs du lac se sont intensifiées et l’improbabilité de tout cela a semblé doubler.

«Nous venons de Suisse», a déclaré Fredy Koepf. « Nous visitons les parcs nationaux américains depuis des décennies. » Mais ils n’étaient jamais venus dans la Vallée de la Mort parce qu’ils voyageaient avec des enfants en été, a-t-il expliqué, et ne voulaient pas participer à la chaleur profonde du désert. Désormais, leurs enfants étant grands, les Koepf avaient pris de longues vacances d’automne pour découvrir l’Ouest, y compris Yosemite.

Les voyageurs Fredy et Karin Koepf admirent Dante’s View, parc national de la Vallée de la Mort. (Christopher Reynolds / Los Angeles Times)

Ils savaient que la Vallée de la Mort était fermée, mais voyaient qu’elle était susceptible de rouvrir. Ils ont donc passé quelques jours à explorer les lacs et les couleurs du début de l’automne de la Sierra orientale – une heureuse surprise, a déclaré Karin Koepf, car « nous ne connaissions pas l’automne ». c’est comme ça ici !

Une fois la Vallée de la Mort ouverte dimanche, Fredy Koepf a déclaré : « Nous étions ici lundi. C’était parfait. … C’est incroyable. » Et dans les canyons étroits : « On imagine vraiment la force de l’eau. … Nous avons des amis à San Diego. Ils sont trop occupés. Nous continuons à leur envoyer des photos.

C’est une période spectaculaire pour visiter la Vallée de la Mort

Le coucher de soleil du lundi à Badwater avait été si spectaculaire que je voulais le voir à l’envers. J’y suis donc retourné pour le lever du soleil du mercredi.

En arrivant quelques instants avant l’aube, j’ai trouvé John Osborn, 61 ans, de l’extérieur de Portland, Oregon, pointant son appareil photo sur l’eau, le long du bord de l’eau, puis à nouveau sur l’eau.

« Ce voyage était prévu il y a deux ans », a-t-il déclaré, avant de s’arrêter pour expliquer : « J’ai suivi un traitement contre le cancer il y a deux ans. »

Le voyageur John Osborn au bassin de Badwater, parc national de la Vallée de la Mort. (Christopher Reynolds / Los Angeles Times)

Depuis ces jours-là, dit-il, « j’ai une longue liste » d’endroits à visiter. Lorsqu’il a appris la réouverture du parc, il a commencé à conduire vers le sud, s’arrêtant en chemin dans les Montagnes Blanches du comté d’Inyo pour voir les pins bristlecone, certains des organismes vivants les plus anciens de la planète. Il s’est enregistré à l’hôtel de Furnace Creek, s’est levé tôt et a parcouru 18 miles jusqu’à Badwater pour regarder et photographier le soleil se lever sur le lac qui disparaissait lentement.

« J’ai vécu dans le sud de la Californie pendant 18 ans et je ne suis jamais venu ici », a-t-il déclaré.

Conseils de voyage : hôtels, nourriture et, oui, les prix de l’essence

Le parc national de la Vallée de la Mort comprend des hébergements et des restaurants à Furnace Creek, Stovepipe Wells et Panamint Springs, avec des prix d’hôtel commençant entre 100 $ et 200 $ par nuit.

Depuis la réouverture partielle du parc le 15 octobre, de nombreux services ont été limités, en partie à cause du manque de personnel.

Station-service, Furnace Creek, Death Valley. (Christopher Reynolds / Los Angeles Times)

Le plus grand nombre d’hébergements pour les visiteurs se trouve dans un complexe à Furnace Creek connu sous le nom de Oasis dans la Vallée de la Mort et géré par la société de gestion Xanterra. L’Oasis, qui est relativement proche de Zabriskie Point et de Badwater Basin, comprend l’hôtel Ranch at Death Valley et l’Inn at Death Valley, plus haut de gamme. Le petit-déjeuner buffet au restaurant 1849 de Furnace Creek coûte 21 $ pour les adultes.

Les parcs Village de Stovepipe Wells, qui comprend un hébergement, un restaurant, un magasin et une station-service à environ 25 miles au nord-ouest de Furnace Creek, est proche des dunes de sable Mesquite Flat et de Mosaic Canyon. Le prix du petit-déjeuner buffet est de 9,50 $.

La station-service de Furnace Creek, gérée par Xanterra, facturait 8,20 $ le gallon d’essence ordinaire à mon arrivée – un chiffre si élevé que j’ai vu un motocycliste sortir son téléphone pour prendre une photo après avoir fait le plein.

Lorsque j’ai interrogé le préposé sur le prix, il m’a répondu qu’en raison des fermetures de routes : « Notre entreprise de livraison de carburant doit conduire cinq heures de plus pour arriver ici. La majeure partie (des prix élevés) correspond donc aux coûts supplémentaires de livraison du carburant.

Pendant ce temps, à la station-service Stovepipe Wells Village du parc, située à 40 km (et sous une direction différente), le prix était de 5,79 $ pour un service régulier.