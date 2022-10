La valise de cabine Platinum Elite de Travelpro séduira tous les voyageurs

Cette histoire fait partie 84 jours 2022une collection qui vous aide à trouver le cadeau parfait pour tout le monde.

Les voyages en avion ne sont plus aussi fluides qu’auparavant, les pénuries de main-d’œuvre dans les compagnies aériennes entraînant des bagages perdus ou retardés. C’est ce qui fait d’une grande valise à main un incontournable. L’étui rigide extensible Platinum Elite de 22 pouces de Travelpro vaut la peine de faire des folies.

Pourquoi c’est un super cadeau : Quiconque ne veut pas attendre ses bagages à la récupération des bagages – ou pire, s’inquiéter que la compagnie aérienne puisse perdre son sac – va vouloir une valise à main légère mais durable. Le Travelpro Platinum Elite Hardside Spinner de 22 pouces – de la société fondée par le pilote de ligne commerciale qui a inventé la valise à roulettes avec une poignée extensible – raye beaucoup de la liste de souhaits de tout voyageur. Il est doté de roues pivotantes qui glissent en douceur qui offrent une maniabilité maximale (comme je peux en témoigner). Il est également doté d’un verrou intégré approuvé par la TSA, pèse un peu moins de 8 livres et s’agrandit pour vous offrir un espace de rangement supplémentaire de 2 pouces. Il y a un compartiment pour une banque de charge portable qui alimente les ports USB-A et -C externes. Et la poignée s’étend sur quatre niveaux pour s’adapter à différentes hauteurs de personnes. Optez pour la coque rigide (disponible en cinq couleurs, dont mon choix en sable métallique) car elle est facile à essuyer et à garder propre.

Ce que vous paierez : Le prix catalogue est de 370 $, mais gardez un œil sur les ventes et les offres qui le font tomber en dessous de 300 $.

