La valeur nette, les relations et plus encore du concurrent de Bigg Boss 16, Shiv Thakare

Il fut un temps où Katrina Kaif pensait que sa carrière était terminée. Katrina, qui est aujourd’hui l’une des principales actrices les plus importantes, a déjà été retirée d’un film après avoir tourné une seule scène. Katrina dans sa dernière interview a rappelé ses jours difficiles et pensait que sa carrière était terminée. Lors d’une récente interaction avec Bollywood, Bubble Katrina a parlé de tout son cœur et a révélé comment elle avait tourné pour le film Saaya qui mettait plus tard en vedette Tara Sharma dans le rôle principal féminin avec John Abraham et elle a été expulsée du film.

On a dit à Katrina Kaif qu’elle n’était bonne à rien et qu’elle ne pourrait JAMAIS devenir actrice

Katrina a dit que j’avais été expulsée et que j’avais essentiellement été remplacée par un film intitulé Saaya, dirigé par Anurag Basu. Elle a même ajouté qu’après avoir tourné un coup pas même un jour mais un seul coup, elle pensait que sa vie était finie. L’actrice de Phone Bhoot s’est souvenue et a déclaré que tout le monde était confronté au rejet. Katrina a même dit qu’en tant qu’acteur, il y en a beaucoup qui entendront beaucoup de choses à leur sujet, mais il faut développer la résilience. On a également dit à Katrina qu’elle ne pouvait pas être actrice et qu’il n’y avait rien de bon en elle. “J’ai eu des gens qui m’ont dit en face, quand j’ai commencé, ‘Tu ne peux pas être acteur et il n’y a rien de bon en toi, tout droit. J’ai pleuré alors aussi, alors pleurer aide. Mais ensuite tu t’accroches à la vision que tu as , tu travailles dur et tu dois être résilient.”

Eh bien, il est clair que l’actrice d’aujourd’hui a parcouru un long chemin. Lorsque Katrina est entrée à Bollywood, elle ne savait même pas parler hindi et danser. Mais regardez-la aujourd’hui, elle est l’une des meilleures danseuses de Bollywood. Votre détermination vous mène au succès et Katrina en est le meilleur exemple. Si cela ne vous inspire pas, nous ne savons pas ce qui le fera.