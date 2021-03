Lorsque JJ Olatunji a commencé à s’enregistrer en train de jouer à des jeux informatiques depuis sa chambre, il n’aurait jamais pu prédire qu’il aurait un empire médiatique valant des millions en quelques années seulement.

La sensation YouTube de 27 ans, connue dans le monde entier sous le nom de KSI, s’est bâtie une clientèle mondiale en téléchargeant des vidéos de jeu alors qu’il était encore à l’école.

KSI, qui a tatoué les mots que son surnom représente sur son corps, Connaissance, Force, Intégrité, a fait fortune en transformant les clics de souris en argent comptant et compte désormais plus de 30 millions d’abonnés sur ses différents canaux.

Après des résultats d’examen décevants, l’adolescent a pris la décision audacieuse de quitter complètement l’éducation et de se concentrer sur la construction d’une carrière en enregistrant des vidéos divertissantes pour les masses.

La star de YouTube qui travaille dur, qui apparaît ce soir dans The Great Celebrity Bake Off, a maintenant élargi son impressionnant portefeuille en créant une musique de premier plan et en se battant dans la boxe à la carte.

Voici un aperçu de la façon dont KSI a gagné ses millions et son incroyable valeur nette.

YouTube Goldmine







(Image: ITV)



KSI a avoué que ses parents avaient d’abord été déçus par sa décision de ne pas aller à l’université, ayant investi leurs économies pour l’envoyer dans une école privée dans l’espoir qu’il devienne avocat ou médecin.

Après avoir sous-performé dans ses niveaux A, il a obtenu un diplôme de baccalauréat international pendant 18 mois, mais le tournant est survenu lorsqu’il a découvert que ses revenus sur YouTube signifiaient qu’il gagnait plus d’argent que l’un de ses professeurs d’université.

« Je me souviens avoir demandé à un enseignant, c’est comme ça que j’ai gagné ce mois-ci, c’était environ 1 500 £ et je me souviens qu’il m’avait dit » c’est plus que ce que je gagne « », a-t-il déclaré à Louis Theroux sur son podcast Grounded en juin dernier.

« Je l’ai regardé et j’ai pensé, c’est tout, YouTube est celui-là, c’est la mine d’or. Je dois pousser et pousser parce que je sais que je peux devenir quelque chose et rendre mes parents fiers. »

KSI a lutté « pendant quelques années » avec l’angoisse que ses parents ressentaient à propos de sa décision de ne pas aller à l’université et ne voulaient pas les laisser tomber.







(Image: PA)



Il a ajouté: « Mais j’ai finalement décidé, » vous savez quoi, merde. Je vais les rendre fiers à travers tout YouTube. «

« Tant que je peux me débarrasser de toutes leurs dettes et rendre leur vie confortable, c’est tout ce qui compte. »

Ses vidéos se concentraient initialement sur lui-même en train de jouer au populaire jeu console FIFA, mais il s’est maintenant aventuré dans une variété de contenus.

Il fait également partie de The Sidemen, un groupe de sept stars britanniques de YouTube qui produisent leurs propres vidéos ensemble et publient des livres et une ligne de vêtements.

La plupart des revenus de KSI proviennent toujours de YouTube, où il a accumulé plus de six milliards de vues.

YouTube ne publie pas les revenus de ses utilisateurs mais certaines de ses vidéos génèrent 250 000 £ de frais de publicité.

Empire de la propriété







(Image: Getty)



KSI avait investi ses millions YouTube dans la construction d’un empire immobilier estimé à 10 millions de livres sterling.

En juin dernier, le Sunday Mirror a découvert que KSI compte désormais plus de 12 appartements et maisons haut de gamme.

Une source a déclaré: « Il vaut un paquet. C’est une vraie réussite. »

En 2019, sa société de développement immobilier Kilimanjaro Your Mum Ltd a dépensé 1,5 million de livres sterling sur de nouvelles adresses pour ajouter aux 8 millions de livres sterling de parc immobilier qu’il a acheté ces dernières années.

Et son entreprise a payé comptant, donc il n’y a pas de frais d’intérêt hypothécaire.

Les comptes montrent que l’entreprise a également 164 000 £ en espèces dans ses coffres à partir des revenus générés. Une autre de ses sociétés – The Throne Holdings – a une trésorerie et des actifs de 2,9 millions de livres sterling.

Pendant ce temps, une société de production appelée Ksiolajidebt Ltd dispose de réserves de trésorerie de près d’un million de livres sterling.

Champion de boxe







(Image: Getty)



KSI s’est tourné vers la boxe et a affronté son compatriote star britannique de YouTube Joe Weller à la Copper Box Arena au début de 2017.

Le combat a été diffusé gratuitement sur YouTube et on ne sait donc pas combien KSI a fait, mais sa victoire TKO au troisième tour l’a mis sur la carte de boxe et a organisé un match de rancune avec son rival américain Logan Paul.

La paire a été tenue à un match nul à la Manchester Arena en août 2019 dans ce qui a été décrit comme « le plus grand match de boxe amateur de l’histoire ».

Alors que 21000 l’ont regardé en direct à Manchester, il a été diffusé sur YouTube au prix de 7,50 £ et a été visionné plus de 75 millions de fois depuis.







(Image: Getty)



Bien que les détails officiels n’aient jamais été révélés, une estimation a affirmé que le premier combat avait rapporté 150 millions de livres sterling, y compris les accords de parrainage lucratifs qu’ils avaient signés.

Interrogé sur la spéculation, il avait gagné 40 millions de livres sterling, KSI a déclaré: «Ce n’est certainement pas juste, c’est ridicule ce montant.

« Je veux dire, évidemment, c’est un montant élevé, mais c’est loin d’être près de 40 millions de livres. »

Les stars de YouTube se sont de nouveau rencontrées pour un match revanche en novembre 2019 – KSI sortant en tête dans une décision partagée.

Il a empoché 700000 £ comme stipulé dans leur contrat avec la California State Athletic Commission, mais ses revenus finaux avec une réduction des frais de paiement à la séance et des reçus de porte devraient être beaucoup plus élevés.

Musique de premier ordre







(Image: Getty Images pour Bauer Media)



Après avoir commencé à écrire de la musique rap dans sa chambre, KSI est devenu un véritable artiste et a sorti son premier single « Lamborghini » en 2015 et est entré dans le top 40 britannique.

Depuis lors, il a sorti quatre EP, 18 singles et 28 vidéoclips – gagnant de l’argent lorsqu’ils sont achetés ou diffusés en ligne.

KSI a produit de la musique avec de nombreux grands noms dont Craig David, Anne-Marie et Rick Ross, tandis que le dernier single «Patience» avec Yungblud et Polo G a atteint le numéro 3 des charts britanniques.

En février, KSI a annoncé qu’il lançait son propre label «The Online Takeover» et a signé son premier artiste, la chanteuse anglo-américaine Aiyana-Lee, ce qui signifie qu’il rapportera encore plus d’argent.

Malheureusement, il a dû annuler sa dernière année à cause de Covid-19, mais il espère être de retour dans les arènes et aux festivals plus tard cette année.

Valeur nette de 16 millions de livres sterling







(Image: © Mark Bourdillon)



On estime que KSI a une valeur nette stupéfiante de 16 millions de livres sterling.

Et il semble que ce chiffre ne ralentira pas de sitôt car il continue à avoir du succès sur YouTube et avec sa carrière musicale.

Sa chaîne principale, désormais entièrement consacrée à ses vidéoclips, compte plus de 22 millions d’abonnés.

Alors que sa deuxième chaîne YouTube intitulée JJ Olatunji, qui présente davantage la comédie et le gameplay pour lesquels il est connu, compte 12,3 millions d’abonnés.

KSI aime redonner et a soutenu un certain nombre de causes caritatives au fil des ans – le plus récemment en donnant 10000 £ à « Lol-a-thon » de BBC Radio 1 pour Comic Relief.

En juin 2019, il a mis en ligne une vidéo intitulée «Ending It All», à partir de laquelle tous les revenus publicitaires ont été reversés à diverses organisations caritatives de prévention du suicide.

Lorsqu’on lui a demandé si les rapports selon lesquels il valait environ 16 millions de livres sterling étaient vrais l’année dernière, KSI a répondu: «Je suppose que je suis riche, oui.

« Je fais YouTube depuis plus de 10 ans, j’avais beaucoup d’argent venant de différents angles, dans différents domaines, donc il est logique pour moi de valoir huit chiffres ouais. »