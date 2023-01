La valeur nette d’Elon Musk a déjà chuté de 222 milliards de rands cette année

Elon Musk a perdu 13 milliards de dollars – quelque 222 milliards de rands – jusqu’à présent en 2023, selon le Bloomberg Billionaires Index.

Musk a perdu le plus d’argent de tous les milliardaires en 2022 alors que les actions de Tesla ont chuté.

Il est la seule personne à perdre 200 milliards de dollars, selon Bloomberg, mais vaut toujours 124 milliards de dollars.

Elon Musk a quitté 2022 en tant que première et seule personne de l’histoire à perdre 200 milliards de dollars de leur valeur nette, et il est déjà perdu 13 milliards de dollars – équivalent à environ 222 milliards de rands – jusqu’à présent en 2023, selon le Bloomberg Billionaires Index.

Musc perdu plus d’argent que tout autre milliardaire l’année dernière, cédant son titre de personne la plus riche du monde à Bernard Arnault, le PDG du conglomérat français de produits de luxe LVMH. Il est toujours la deuxième personne la plus riche du monde, avec un valeur nette de 124 milliards de dollars dès le 5 janvier.

Une grande partie de la richesse de Musk est liée aux actions de son entreprise de voitures électriques, Tesla. L’an dernier, les actions de la société a chuté de près de 70 % en 2022.

de Tesla les investisseurs ont exprimé leur inquiétude à propos de l’engagement de Musk envers la société EV lors de son rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre dernier.

“Elon a abandonné Tesla et Tesla n’a pas de PDG actif”, a déclaré KoGuan Leo, le troisième actionnaire individuel de Tesla. tweeté en décembre. “Tesla a besoin et mérite d’avoir un PDG à plein temps.”

Musk a vendu des milliards en actions Tesla pour financer l’acquisition de Twitter. Sa participation dans sa société d’exploration spatiale, SpaceX, est désormais son plus grand atout, selon Bloomberg.

Outre la distraction de Musk avec Twitter, Tesla a été victime d’un effondrement demande de véhicules électriques, en particulier sur l’un de ses plus grands marchés, la Chine. Il s’est terminé l’année dernière par accorder des remises rares comme le les prix des Teslas d’occasion ont chuté.

Mais Adam Jonas, analyste chez Morgan Stanley, a déclaré Tesla sera probablement en tête de la compétition des véhicules électriques en 2023, car son offre pourra dépasser la demande des consommateurs. Le titre est en hausse de plus de 2 % depuis le début de l’année.

Pendant ce temps, la prise de contrôle de Twitter par Musk continue d’être marquée par le chaos.

Il a récemment été moqué par l’investisseur autoproclamé de Twitter Leonidas Raisini, qui a proposé d’acheter Twitter avec une remise de 30 milliards de dollars. Raisini a écrit une lettre reflétant la lettre que Musk a écrite à Bret Taylor, l’ancien président du conseil d’administration de Twitter, proposant d’acheter la société en avril dernier. L’initié était incapable de confirmer indépendamment si oui ou non Raisini est ou était un investisseur dans Twitter.

Fin décembre, Musk a tweeté un sondage demander s’il devrait démissionner en tant que PDG de Twitter. Plus de la moitié des plus de 17,5 millions de répondants ont voté oui, et Musk a tweeté qu’il “démissionnerait de son poste de PDG dès que je trouverais quelqu’un d’assez idiot pour prendre le poste!”

Depuis son rachat de Twitter, la société a été poursuivi par au moins 100 des milliers d’anciens employés que Musk a licenciés après avoir acquis la plate-forme, et le site de médias sociaux a vu un baisse des annonceurs.