La valeur nette de Tom Hardy explose avec une fortune stupéfiante gagnée en un an seulement

L’acteur HARD man Tom Hardy a vu sa fortune grimper à 15 millions de livres sterling après avoir gagné près de 9 millions de livres sterling l’année dernière.

L’augmentation massive a été tirée par son rôle principal dans le succès du box-office américain Venom Let There Be Carnage qu’il a également écrit et produit.

Rex

Les détails de son succès financier sont révélés dans des comptes qui montrent que ses actifs sont passés de 9,1 millions de livres sterling à 17,8 millions de livres sterling.

Après avoir payé des impôts de 2,6 millions de livres sterling et d’autres créanciers, la société appelée 33 1/3RD Limited s’est retrouvée avec un peu moins de 15 millions de livres sterling au cours des 12 mois précédant la fin novembre de l’année dernière.

Les chiffres incluent la sortie de son dernier film Venom, le deuxième de la série, qui a rapporté 100 millions de livres sterling au box-office le premier week-end et plus de 400 millions de livres sterling au cinéma.

Il a été presque entièrement fabriqué dans les studios du Hertfordshire, ce qui signifie que Tom, 45 ans, a pu se déplacer depuis son domicile du Surrey.

Le succès de Venom contraste avec son précédent film Capone, sur les dernières années du gangster troublé par la démence et son passé violent, qui s’est effondré au box-office.

Hardy, qui reste parmi les favoris pour être le prochain James Bond, a également repris son rôle d’Alfie Solomons, dans la dernière série de Peaky Blinders.

Alamy

Les finances de Tom Hardy ont été dopées par le succès de Venom : Let There Be Carnage[/caption]