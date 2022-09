La valeur nette de Bill Gates, Jeff Bezos, Sergey Brin et d’autres milliardaires de la technologie a chuté en 2022. Ils vont bien.

L’année a été sombre pour l’économie, avec une inflation élevée et des inquiétudes liées à la récession qui ont entraîné de fortes baisses du marché boursier. Les entreprises technologiques ont subi certains des chocs les plus importants : les actions de Netflix ont chuté de plus de 60 % jusqu’à présent cette année ; Meta a chuté d’environ 58 %. Selon Google Finance, les actions d’Amazon et de Google ont toutes deux chuté d’environ 30 % depuis le début de l’année 2022.

Avec la chute des valeurs technologiques, les dirigeants milliardaires de l’industrie ont également subi des pertes dans leur fortune personnelle. C’est l’un des points à retenir de la liste Forbes 400 de cette année, un décompte annuel des 400 Américains les plus riches. Les milliardaires de la technologie ont perdu 315 milliards de dollars depuis l’année dernière.

Mais si le tumulte auquel les entreprises technologiques sont actuellement confrontées est bien réel, les leaders technologiques se portent très bien. La grande majorité est encore plus riche qu’elle ne l’était avant la pandémie, lorsqu’elle a vu sa richesse atteindre des sommets sans précédent.

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a perdu 50 milliards de dollars en 2022, le laissant avec une valeur nette d’environ 151 milliards de dollars, selon Forbes. Cela signifie toujours qu’il est 32% plus riche qu’il ne l’était en 2019, quand il avait 115 milliards de dollars. Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, a perdu 28 milliards de dollars, mais cela le laisse à peu près aussi riche qu’il l’était avant la pandémie, avec une valeur nette de 106 milliards de dollars. Le fondateur de Google, Sergey Brin, est environ 35,5 milliards de dollars plus riche qu’en 2019.

La méthodologie de Forbes classe certains milliardaires proches de la technologie dans d’autres catégories, telles que “l’automobile” pour Tesla et le PDG de SpaceX, Elon Musk, ou “médias et divertissement” pour le fondateur de Meta, Mark Zuckerberg. Mais sur les 65 milliardaires du Forbes 400 qui sont classés dans la technologie – qui comprend le fondateur d’Oracle Larry Ellison, les fondateurs de Google Larry Page et Sergey Brin, le fondateur de Twitter Jack Dorsey et l’ancien PDG de Microsoft Steve Ballmer – 56 sont plus riches qu’eux. étaient en 2019, malgré le ralentissement actuel.

“D’une part, 315 milliards de dollars, c’est beaucoup”, a déclaré Chase Peterson-Withorn, rédacteur en chef adjoint de l’équipe de richesse de Forbes, qui compile et édite la liste Forbes 400. « Mais ils vont tous bien. Ce sont des gens extrêmement riches. »

En raison de la taille de leur fortune, “les leaders de la technologie balancent probablement plus que les autres en termes de dollars”, a-t-il poursuivi.

La valeur nette des milliardaires peut fluctuer un peu même en une seule journée, et les estimations peuvent également différer selon la façon dont vous mesurez la richesse (Bloomberg a son propre indice des milliardaires, par exemple). Le Forbes 400 capture un instantané de la richesse d’une personne un jour particulier. Pour la liste de 2022, Forbes a comparé le 3 septembre 2021 au 2 septembre 2022.

La plus grande exception aux gains pandémiques des milliardaires de la technologie est Zuckerberg, qui a perdu près de 77 milliards de dollars l’année dernière et vaut maintenant 57,7 milliards de dollars contre 69,6 milliards de dollars en 2019, soit une baisse d’environ 17 %. Dustin Moskovitz, qui a cofondé Facebook avec Zuckerberg, a également vu sa fortune se réduire, passant de 11,6 milliards de dollars en 2019 à 8,1 milliards de dollars en 2022.

Eric Yuan, le fondateur de Zoom, a également perdu de l’argent, car de plus en plus de travailleurs retournent au bureau et comptent moins sur les réunions virtuelles. Mais ce n’est pas une perte catastrophique à long terme, surtout compte tenu de la baisse de la valeur de Zoom – d’un prix record de 588,84 $ par action en octobre 2020, il se négocie actuellement à environ 75 $. Forbes ne dispose pas de données sur la richesse de Yuan en 2019, mais le 2 septembre de cette année-là, l’indice Bloomberg Billionaires estime qu’il valait environ 4,78 milliards de dollars. Le Forbes 400 a la valeur nette de Yuan en 2022 à 3,9 milliards de dollars.

Pour la plupart, les milliardaires de la technologie ont fait grossir leur fortune au cours des trois dernières années. Le meilleur exemple du boom technologique pandémique est Elon Musk. À la fin de 2020, toujours en proie aux fermetures de Covid-19 et aux perturbations commerciales, la valeur nette de Musk avait augmenté de 242 % par rapport à l’année précédente.

“C’est la première personne que nous ayons jamais retrouvée qui valait plus de 300 milliards de dollars”, a déclaré Peterson-Withorn.

Musk est actuellement impliqué dans une bataille juridique avec Twitter après avoir renoncé à acheter la société. Il sera jugé en octobre et pourrait lui coûter beaucoup d’argent, surtout si le tribunal décide que Musk doit donner suite. Mais payer 44 milliards de dollars pour Twitter est toujours inférieur aux 48 milliards de dollars qu’il a gagnés entre 2019 et 2020 seulement.

“Nous avons vu des gains astronomiques pendant la pandémie”, a déclaré Chuck Collins, directeur du programme sur les inégalités et le bien commun à l’Institute for Policy Studies. “Nous pourrions considérer cela plutôt comme un ajustement mineur dans une augmentation globale de la richesse en seulement trois ans.”

En fait, certains milliardaires de la technologie se sont enrichis même s’ils donnent des milliards et des milliards. Les ultra-riches donnent plus de dollars que jamais, mais leur richesse continue de s’accumuler. MacKenzie Scott a donné plus de 12 milliards de dollars depuis 2019, dont un énorme don de 275 millions de dollars à Planned Parenthood cette année, qui était le plus gros don à l’organisation de son histoire. Pourtant, même avec les actions d’Amazon, sa principale source de richesse, perdant environ 30 % de sa valeur en 2022, elle est toujours plus riche qu’elle ne l’était en 2019. Bill et Melinda French Gates ont donné 15 milliards de dollars en 2021, et Gates a récemment offert 20 milliards de dollars supplémentaires. à sa fondation – mais il vaut toujours à peu près la même chose qu’en 2019.

Tout cela témoigne de l’incroyable croissance que la technologie a connue ces dernières années, une croissance que certains analystes financiers ont prédite comme insoutenable, estimant que les actions étaient surévaluées.

“[People] pense que le passé est représentatif de l’avenir et confond les performances passées avec la qualité des investissements à venir », a déclaré Avanidhar Subrahmanyam, professeur de finance à l’Anderson School of Management de l’UCLA, à Recode par e-mail. “C’est contre-productif. Quelque chose avec des performances passées déchirantes est plus susceptible d’être surévalué.

“Je conviens que certaines actions sont devenues surévaluées de manière insoutenable précisément à cause de ce biais”, a-t-il déclaré.

Les travailleurs ont subi le plus gros des conséquences de ce ralentissement technologique, avec au moins 40 000 employés du secteur licenciés cette année. Mais pour les dirigeants et les investisseurs de Big Tech, cette crise est un coup dur par rapport à ce qu’ils ont amassé pendant la pandémie.

“C’est presque comme si leur richesse avait été suralimentée par les conditions de la pandémie”, a déclaré Collins à Recode. “Il y a généralement eu une préoccupation concernant les inégalités, mais les gens commencent à voir à quel point la classe des milliardaires est devenue dissociée du reste de la société.” Selon un rapport d’Oxfam publié au début de cette année, les milliardaires du monde se sont enrichis de 5 000 milliards de dollars entre mars 2020 et mars 2021.

Même lorsqu’il y a des revers, les milliardaires semblent s’en sortir à long terme. C’est l’échelle et l’attraction gravitationnelle de leur richesse et de leur pouvoir. On dirait peut-être qu’ils ont perdu beaucoup d’argent au cours de l’année écoulée – ou, vu d’une autre manière, ils n’ont tout simplement pas gagné autant qu’ils auraient pu l’espérer dans leurs rêves les plus fous.