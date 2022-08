La valeur nette combinée de Tejasswi Prakash et Karan Kundrra prouve qu’ils sont le couple actuel de l’industrie de la télévision

Tejasswi Prakash et Karan Kundrra sont devenus inséparables depuis leur première rencontre et sont tombés amoureux dans la maison Bigg Boss 15. Le couple quitte souvent la ville en rouge avec leur apparence très amoureuse ensemble. Karan et Tejasswi ont actuellement le plus grand fan suivant ensemble. Non seulement cela, leur valeur nette combinée montre qu’ils sont devenus le couple puissant dans la blessure à la télévision. Si les rapports doivent en croire Tejasswi Prakash qui est devenue la superstar du jour au lendemain à la télévision avec son passage et une grande victoire dans Bigg Boss 15 et a ensuite obtenu le rôle principal dans Nagin 6 produit par Ekta Kapoor facture 6 roupies lakh par épisode. Oui! Vous avez bien lu. Alors que ses frais pour une publication sur les réseaux sociaux sont de 10 à 15 lakh roupies. Dans l’ensemble, sa valeur nette est de 19 crores avec les mentions de sa marque.

Alors que Karan Kundrra, qui est la bombasse de l’industrie de la télévision depuis ses débuts, détient une valeur nette de 74 crores de roupies. Karan a facturé 8 roupies lakh par épisode au cours de ses 15 séjours avec le patron de Bigg et plus tard, lorsqu’il était hors de la maison, il a obtenu l’émission Lock Upp de Kangana Ranaut, où il a été payé le montant élevé de 2-3 lakh par épisode en tant que geôlier du Afficher. Selon les rapports, Karan a même acheté une somptueuse maison à Bandra d’une valeur de 20 crores de roupies. Eh bien, la valeur nette globale du couple ensemble est d’environ 94 crores et bientôt ils pourraient toucher 100 crores.

Tejasswi et Karan envisagent également de se marier bientôt car leurs deux parents ont accepté leur relation et sont plus heureux avec eux. La liaison de Tejasswi avec la mère de Karan est attachante et comment. Karan et Tejasswi pourraient prendre du temps pour se marier car ils se concentrent tous les deux sur leur carrière et cela pourrait être l’année prochaine, le couple se mariera. Karan et Tejasswi Prakash feront une magnifique mariée et le marié et leurs fans ont hâte de les voir se marier bientôt.