La valeur montante des œuvres de Maud Lewis invite à la fraude, selon les experts en art

Certains experts en art préviennent que la valeur croissante des peintures de Maud Lewis rendra le travail de l’artiste folklorique de la Nouvelle-Écosse plus attrayant pour les fraudeurs.

Faire des fraudes à Maud n’est pas nouveau, avec des allégations remontant à des décennies. L’une des personnes accusées d’avoir falsifié son travail était son mari, Everett Lewis, après la mort de Maud en 1970.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a même acheté ce qu’il pensait être trois œuvres de Lewis en 1982, qui se sont révélées être des fraudes quatre décennies plus tard. Deux de ces tableaux ont même été accrochés dans le bureau du premier ministre.

Alors que Lewis vendait ses peintures pour quelques dollars chacune, ses peintures se vendent désormais régulièrement pour des dizaines de milliers de dollars. Les experts disent que ces prix, associés à un manque d’appétit pour poursuivre la fraude artistique au Canada, créent un marché mûr pour la fraude.

« Cette prolifération va toujours s’accélérer à mesure que les prix augmentent, et ils ont certainement augmenté », a déclaré l’avocat spécialisé dans les fraudes artistiques Jonathan Sommer du Sommer Law de Toronto. Il a déclaré que la fraude artistique représentait près de la moitié du travail de son cabinet.

Il a passé des milliers d’heures à travailler sur des cas, impliquant notamment Norval Morrisseau, le célèbre artiste autochtone décédé.

Sommer a représenté le claviériste des Barenaked Ladies Kevin Hearn, qui a reçu 60 000 $ en dommages-intérêts par la Cour d’appel de l’Ontario, après qu’une galerie de Toronto lui ait vendu un faux.

La fraude artistique représente une grande partie de la pratique de l’avocat torontois Jonathan Sommer. (T. Sommer)

Plus tôt cette année, le service de police de Thunder Bay et la Police provinciale de l’Ontario ont annoncé que huit personnes faisaient face à 40 accusations en lien avec de présumés anneaux massifs qui ont créé des œuvres d’art frauduleuses de Morrisseau. L’enquête a saisi plus de 1 000 œuvres d’art frauduleuses.

Ian Muncaster, le propriétaire de la Zwicker’s Gallery au centre-ville d’Halifax, a été embauché par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse l’automne dernier pour déterminer si ses trois Maud étaient des contrefaçons.

Il a dit que les gens apportaient une douzaine de peintures de Lewis en un mois. Il a dit que deux ou trois seront des fraudes.

« Son style est facile à copier et le fait qu’elle ait fait la même image encore et encore, à plusieurs reprises, a rendu la tâche encore plus facile aux faussaires », a déclaré Muncaster.

Il a dit que Lewis avait dit un jour qu’elle avait fait une peinture par jour pendant environ trois décennies, ce qui représenterait plus de 10 000 peintures.

Ian Muncaster regarde une peinture authentique de Maud Lewis qui a été envoyée à la Zwicker’s Gallery pour être encadrée. Le galeriste dit qu’il voit deux ou trois fraudes Lewis par mois. (Jon Tattrie/CBC)

Alan Deacon est sollicité plusieurs fois par mois pour authentifier le travail de Lewis. Il a dit qu’ils sont authentiques plus de 90 % du temps.

Il y a environ 10 ans, il a repéré un supposé Lewis à vendre sur eBay auprès d’un vendeur de Budapest, en Hongrie. La personne vendait également des œuvres d’autres artistes notables, notamment Frida Kahlo, Stephen Lowry et Beatrix Potter.

« Et j’ai pensé: » Il n’y a aucun moyen que ce petit site obscur en Hongrie ait des peintures légitimes de toutes ces personnes. Cela semblait juste fou », a déclaré Deacon, qui vit dans la vallée d’Annapolis en Nouvelle-Écosse.

On ne sait pas si le tableau a été réalisé en Hongrie, en Nouvelle-Écosse ou ailleurs.

Alan Deacon est un expert dans l’art de Maud Lewis. Il a une fois repéré ce qu’il croit être un faux à vendre en Hongrie. (Mary-Catherine McIntosh/CBC)

« Mais je pense que lorsque les gens parlent de faux sophistiqués et d’où ils viennent, je pense que l’Europe de l’Est est l’un des endroits dont les gens parlent, il est donc très probable que cela puisse provenir de là », a déclaré Deacon.

L’expérience de Sommer a été qu’il n’y a pas beaucoup d’intérêt à poursuivre la fraude artistique au Canada. Il a dit qu’il y avait plusieurs raisons à cela, notamment que ce n’était pas considéré comme un crime grave.

« J’aime appeler cela le mythe du coquin charmant, qui est l’idée que les fraudeurs d’art sont ces criminels plus charmants et plus amusants que de vrais criminels, et que les crimes qu’ils commettent sont des crimes commis généralement contre des personnes ayant des plus d’argent qu’ils ne savent quoi en faire et pas beaucoup de cerveaux », a-t-il dit.

Sommer a déclaré qu’avec la fraude artistique, la victime a toujours une peinture sur son mur par la suite, contrairement à un fraudeur qui vole de l’argent à quelqu’un.

Sled est l’une des trois peintures de Maud Lewis achetées par l’intermédiaire de la Banque d’œuvres d’art de la Nouvelle-Écosse qui se sont avérées fausses. (Soumis par Arts Nouvelle-Écosse)

Boat est une autre des contrefaçons que la province a achetées dans le cadre du programme de la Banque d’œuvres d’art de la Nouvelle-Écosse. (Soumis par Arts Nouvelle-Écosse)

Il a déclaré que le Canada n’avait pas l’expertise dans ses systèmes policier et judiciaire pour lutter contre la fraude artistique comme le font les pays européens.

Sommer a dit qu’il aimerait voir la GRC avoir une unité dédiée à la fraude artistique qui pourrait aider les forces de police à travers le pays.

Dans un communiqué, la GRC a confirmé qu’elle n’avait pas d’unité nationale de lutte contre la fraude artistique et n’était pas au courant que des forces de la GRC en aient une locale.

« Tout vol d’art serait traité par la police de la juridiction où l’incident s’est produit », a-t-il déclaré.

Cory Dingle, PDG de la succession de Morrisseau, a déclaré que parce que la fraude artistique augmente l’offre supposée d’œuvres légitimes, elle fait baisser les prix des artistes de premier plan, ainsi que d’autres artistes.

« Qu’est-ce que le deuxième, troisième, quatrième, 50e, 500e artiste va obtenir? Rien », a-t-il déclaré.

Dingle a déclaré que lorsque les gens achètent de l’art, ils achètent ce que l’artiste représente. Pour Morrisseau, il a dit que c’est la persévérance d’un individu qui a été un survivant des pensionnats.

Cette peinture de Lewis s’est vendue 350 000 $ lors d’une vente aux enchères en 2022. (Soumis par Miller & Miller Auctions Ltd.)

Dingle voit également la persévérance chez Lewis.

« Pourquoi j’aime Maud Lewis, c’est à cause de sa vie, de ses défis, de ses défis physiques », a-t-il déclaré.

« J’achèterais une Maud Lewis parce qu’elle montre la force attachante d’un être humain – une petite, minuscule créature pour continuer et continuer à produire de l’art. »

Dingle a déclaré que le Canada devait prendre plus au sérieux la fraude artistique.

« Nous avons besoin des autorités, nous avons besoin du gouvernement, nous avons besoin du marché de l’art, nous avons besoin que les universitaires se réunissent tous et regardent d’autres cultures qui ont traité cela … et montrent au monde que nous pouvons faire mieux », a-t-il déclaré.

Norval Morrisseau en tant qu’artiste en résidence à la Thomson Shack de la McMichael Gallery à Kleinberg, en Ontario, le 11 juillet 1979. Huit personnes ont récemment été accusées d’avoir prétendument falsifié massivement les œuvres de l’artiste autochtone décédé. (Archives de la Collection d’art canadien Ian Samson/McMichael)

Lorsqu’on lui a demandé quels conseils il avait pour les personnes qui achètent de l’art, Sommer a déclaré qu’ils devraient essayer d’acheter directement auprès d’artistes vivants ou des galeries avec lesquelles ils travaillent pour garantir l’authenticité.

Mais quand un artiste est mort, ça devient plus compliqué. Sommer a déclaré que les gens pourraient embaucher un enquêteur ou faire effectuer des tests médico-légaux, mais cela pourrait ne pas être financièrement faisable pour eux.

Il a déclaré que les galeries pourraient même fournir un certificat d’authenticité qui n’expire pas, ainsi que la provenance, qui détaille l’historique de propriété d’une œuvre.

« Je peux vous dire qu’il y a beaucoup de galeries d’art très apparemment en hausse partout dans le monde qui vendent des contrefaçons d’un type ou d’un autre, donc juste parce que la galerie est superbe, [it] ne signifie pas qu’ils ne vous vendent pas un faux », a-t-il dit.