La valeur marchande d’Apple dépasse à nouveau les 3 000 milliards de dollars

La capitalisation boursière d’Apple Inc a franchi vendredi la barre des 3 000 milliards de dollars pour la première fois depuis janvier de l’année dernière, alors que les investisseurs parient sur la capacité du fabricant d’iPhone à augmenter ses revenus alors même qu’il explore de nouveaux marchés tels que la réalité virtuelle.

Les actions d’Apple, qui est également la société cotée la plus valorisée au monde, ont augmenté de 1,3 % à 191,99 $ dans les échanges du matin.

La valeur marchande d’Apple a brièvement culminé au-dessus de 3 000 milliards de dollars dans les échanges intrajournaliers le 3 janvier 2022, avant de clôturer la session juste en dessous de cette marque.

Les derniers gains des actions Apple surviennent alors que les actions technologiques rebondissent sur les paris selon lesquels la Réserve fédérale pourrait ralentir son rythme de hausse des taux d’intérêt ainsi que sur le buzz autour de l’intelligence artificielle.

Les ventes d’iPhone meilleures que prévu d’Apple au cours de son deuxième trimestre et l’introduction de nouveaux produits, dont un casque de réalité augmentée appelé Vision Pro en juin, mettent en évidence la résilience du géant de la technologie dans une économie incertaine.

Actuellement, quatre autres sociétés américaines ont une valorisation de plus de 1 billion de dollars – Alphabet Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc et Nvidia Corp.

Les actions d’Apple ont bondi de près de 46 % cette année, tandis que celles de Tesla et Meta Platforms ont plus que doublé.

Un gain de près de 180% des actions de Nvidia en 2023 a catapulté le fabricant de puces dans le club des billions de dollars.

