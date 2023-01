La valeur du bitcoin dépasserait 600 000 $ si «l’actif le plus dur» correspond à l’or

La prochaine décennie pourrait bien être le moment pour Bitcoin de répéter les évasions de l’or de 1970, déclare Capriole Investments.

Bitcoin BTC a coûté 16 562 $ grâce à la copie des années 1970 explosives de l’or, car il devient «l’actif le plus dur» du monde en 2024.

C’était l’une des prévisions de l’édition la plus récente du reportage Capriole, une circulaire monétaire de la société d’analyse et de commerce Capriole Investments.

Bitcoin en raison de mouvements massifs “et plus” dans les années 2020

Bien que l’action de la valeur BTC chute à près de 80% en dessous de son dernier sommet incomparable, la plupart ne sont pas pessimistes même en ce qui concerne ses perspectives à moyen terme.

Tout en nécessitant une baisse supplémentaire avant que BTC/USD ne trouve son nouveau macro-fond, Capriole pense que 2023 sera brillante pour Bitcoin en tant que réserve plus.

La raison, dit-il, réside dans l’histoire monétaire de l’économie mondiale du siècle dernier, et en particulier, les États-Unis une fois que le dollar s’est complètement désancré de l’or en 1971.

L’or, en tant que premier refuge mondial de l’époque, a connu des gains “énormes” au cours de la dernière décennie, et 50 ans plus tard, c’est le tour de Bitcoin.

“Parce que l’or était beaucoup plus petit dans les années 1970 (et Bitcoin est encore plus petit aujourd’hui en comparaison), il avait la capacité de former des mouvements massifs au cours d’une décennie d’inflation et de taux d’intérêt élevés”, a écrit Capriole.

“C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons tendance à croire que Bitcoin peut faire la même chose, et plus encore, cette décennie.”

Les graphiques d’accompagnement ont souligné le potentiel de l’or à répéter son comportement des années 70, parmi lesquels une structure de graphique en forme de “tasse et poignée” en vigueur depuis 2010.

Quand il s’agit de Bitcoin rivalisant avec l’or pour la couronne de refuge, le potentiel réside dans les chiffres – à seulement 2,5 % de la capitalisation boursière de l’or, BTC plongeant au 80e depuis son sommet de 69 000 $ l’année dernière a très peu touché l’image.

“Étant donné que Bitcoin ne représente que 2,5 % de la capitalisation de l’or ces jours-ci, son prélèvement de 80 % n’ajoute que 2 % de prélèvements supplémentaires au prélèvement combiné d’argent ardu (or + Bitcoin)”, a poursuivi le reportage.

“Donnant un prélèvement total complet d’argent dur de 24% jusqu’en novembre 2022, comparable aux chiffres de 1970 et 1975 pour l’or.”

Si le décor est déjà planté pour un film imitateur de Bitcoin sur l’or des années 70, le potentiel d’expansion est d’autant plus spectaculaire – même actuellement, la capitalisation boursière de Bitcoin n’est que de 100% celle de l’or avant le début de son Bull Run de l’époque.

“Bitcoin a un potentiel de croissance supplémentaire par rapport à l’or en raison de sa petite taille. Une demande similaire pour chaque actif peut se terminer par un amendement de valeur 40 fois plus important pour Bitcoin », a déclaré Capriole.

“L’atout le plus dur du monde”

Un autre argument clé fait écho à celui défendu depuis longtemps par des commentateurs comme Saifedean Ammous dans le livre répandu, “The Bitcoin coutumier”.

Là, la controverse se concentre sur le passage des investisseurs au Bitcoin alors que son taux d’inflation tombe en dessous de celui de l’or, augmentant sa «dureté» financière par rapport au métal.

«Il existe plusieurs attributs différents qui distinguent Bitcoin de l’or, comme sa décentralisation équitable, sa capacité à transférer instantanément et à être utilisé pour les micro-paiements. Cependant, plus important encore, Bitcoin est plus résistant que l’or.

Ceci, de plus Capriole, fera de Bitcoin «le plus dur du monde» lors de sa prochaine réduction de moitié des subventions globales en 2024.

“Dans l’ensemble, l’or a augmenté de 24 fois dans les années 1970”, a résumé Capriole.

“Imaginez maintenant les années 2020, où la Fed ne peut pas se permettre d’être aussi agressive (la dette est beaucoup plus élevée aujourd’hui) et que nous avons de l’argent numérique, accessible et plus difficile : Bitcoin.”

