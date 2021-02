La valeur du Bitcoin approche les 50000 $ alors qu’une adoption plus large alimente un rassemblement record

Le Bitcoin a atteint un nouveau record et a approché 50000 dollars dimanche, s’appuyant sur son rallye record alors que Wall Street et Main Street adoptent de plus en plus la plus grande crypto-monnaie du monde. Le Bitcoin s’élevait récemment à 48700 $ (environ 35,36,700 Rs) dimanche matin, en hausse de plus de 3%. Il s’était échangé jusqu’à 49 714 $ (environ Rs 36,10 000) plus tôt dans la journée. La crypto-monnaie a augmenté de près de 70% depuis le début de l’année. Après avoir longtemps été boudés par les sociétés financières traditionnelles, le bitcoin et d’autres monnaies virtuelles semblent entrer de plus en plus dans le courant dominant en tant qu’actif et moyen de paiement de routine.

BNY Mellon a déclaré la semaine dernière avoir formé une nouvelle unité pour aider les clients à détenir, transférer et émettre des actifs numériques, quelques jours à peine après que Tesla d’Elon Musk a révélé qu’il avait acheté 1,5 milliard de dollars (environ 10900 crores de roupies) de la crypto-monnaie et l’accepterait bientôt comme un moyen de paiement pour ses voitures. Vendredi, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario du Canada a approuvé le lancement de Purpose Bitcoin ETF, a déclaré la société de gestion d’actifs torontoise Purpose Investments Inc. dans un communiqué. La CVMO a confirmé qu’elle avait autorisé le lancement du premier fonds négocié en bourse Bitcoin au monde, dans une déclaration séparée à Reuters.

«Le côté institutionnel et corporatif américain montre que ce mouvement ne disparaîtra pas de sitôt», a déclaré Edward Moya, stratège principal du marché chez OANDA. « Il y a encore une grosse somme d’argent qui va sauter dans ce train en marche. » Le maire Francis Suarez de Miami a également déclaré vendredi que la ville de Floride cherchait à adopter le bitcoin dans ses opérations, une initiative qui pourrait rapporter des dividendes en termes d’attrait des entreprises technologiques. En janvier, BlackRock Inc, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, a ajouté le bitcoin comme investissement éligible à deux fonds. Les projets du géant des cartes de crédit Mastercard d’offrir un support pour certaines crypto-monnaies ont également stimulé les ambitions de Bitcoin envers la finance grand public, bien que de nombreuses banques restent réticentes à s’engager avec elle.

Le mineur de crypto-monnaie Riot Blockchain a augmenté de 14% vendredi et a atteint son plus haut niveau en plus de 10 ans avec un gain hebdomadaire de 110%, son plus grand gain hebdomadaire depuis 2017. La société de technologie d’actifs numériques Marathon Patent Group a affiché un gain hebdomadaire de plus de 70%.