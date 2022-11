La valeur des terres agricoles atteint des sommets records, ce qui fait payer les agriculteurs

L’essor du marché du logement, parmi un certain nombre de facteurs, a renforcé la valeur des terres agricoles, en particulier dans les zones proches des centres-villes en pleine croissance.

“Ce que nous avons vu au cours des deux dernières années, c’est que lorsque les logements commencent à augmenter avec la construction de nouveaux bâtiments, cela exerce une pression sur les terres agricoles, en particulier sur ces franges urbaines”, a expliqué le professeur Henderson. “Et cela conduit à un effet d’entraînement en cascade sur les valeurs foncières de plus en plus éloignées.”

Les subventions gouvernementales aux agriculteurs ont également grimpé en flèche ces dernières années, représentant près de 39 % du revenu agricole net en 2020. En plus des programmes traditionnels tels que les paiements d’assurance-récolte, le ministère de l’Agriculture a distribué 23 milliards de dollars aux agriculteurs touchés par la guerre commerciale du président Donald J. Trump. de 2018 à 2020 et 45,3 milliards de dollars d’aide liée à la pandémie en 2020 et 2021. (La contribution du gouvernement au revenu agricole a diminué à 20 % en 2021 et devrait être d’environ 8 % en 2022.)

Ces paiements, ou même la promesse même d’une aide supplémentaire, augmentent la valeur des terres agricoles car ils créent un filet de sécurité et signalent que les terres agricoles sont une valeur sûre, selon les recherches.

“Le marché s’attend à ce que le gouvernement joue un rôle lorsque les revenus agricoles baissent, ce qui affecte définitivement le comportement d’investissement”, a déclaré Jennifer Ifft, professeur d’économie agricole à la Kansas State University.

Les investisseurs avides se tournent de plus en plus vers les terres agricoles face à la volatilité des marchés boursiers et immobiliers. Bill Gates, co-fondateur et milliardaire de Microsoft, est le plus grand propriétaire privé de terres agricoles du pays et a récemment obtenu l’autorisation d’acheter 2 100 acres dans le Dakota du Nord pour 13,5 millions de dollars.