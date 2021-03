Un homme regarde des peintures numériques de l’artiste Beeple. Il s’agit de l’une des premières expositions physiques au monde d’art de la blockchain. | Nicolas Asfouri / AFP / Getty Images

Comment l’attachement émotionnel à certains articles et cadeaux peut affecter notre compréhension de la valeur.

Les marques sont très, très enthousiasmées par les jetons non fongibles. Au cours du mois dernier, certaines des marques les plus connues d’Amérique ont pris le train en marche avec enthousiasme, vendant des cryptoart Taco Bell en édition limitée, des couvertures de magazines Old Time, une chronique du New York Times et un saveur de chips Pringles virtuelle. Les jetons non fongibles, semble-t-il, sont entrés dans le courant dominant, même si la technologie reste déroutante et largement inaccessible aux Américains ordinaires.

(Si vous lisez cette histoire et que vous pensez: « Qu’est-ce qu’un NFT? », N’ayez pas peur, Vox a un explicatif là-dessus. Saturday Night Live, si vous préférez écouter le rap de Pete Davidson sur la crypto-monnaie.)

Les défenseurs de Cryptoart sont enthousiasmés par les millions de dollars investis dans ce marché émergent des produits numériques, qui a catapulté la carrière de certains créateurs indépendants de NFT. Pendant ce temps, certains critiques sont rebutés par la manie spéculative entourant les NFT et le marché de la revente qui a fait grimper les prix.

J’ai déjà écrit sur la façon dont les NFT semblent presque contre-intuitifs à l’ère des médias numériques; la technologie codifie et applique une métrique de rareté sur un fichier numérique qui est en contradiction avec l’idée d’un Internet ouvert. Cette notion abstraite de valeur virtuelle et de rareté a déconcerté la plupart des gens qui cherchent à comprendre la technologie. Ces biens, après tout, n’ont aucune valeur physique tangible. Alors, ils se demandent, quel est le problème?

Pour explorer davantage ces concepts, j’ai parlé avec Matt Stephenson, un doctorant à l’Université Columbia, qui recherche et étudie l’économie comportementale et les jetons non fongibles. Il a également travaillé avec Dapper Labs, la société qui a développé la technologie blockchain pour NBA TopShot. Stephenson explique comment notre attachement émotionnel aux articles et aux cadeaux – y compris numériques – pourrait bouleverser les idées de valeur existantes et comment elles s’appliquent à la propriété de NFT.

Que pensez-vous du concept de valeur tel qu’il s’applique aux NFT?

Dans la littérature économique, il y a cette division intéressante entre la valeur fonctionnelle et la valeur hédonique. Vous pourriez penser que cela signifie essentiellement: « Que puis-je utiliser pour faire? » par rapport à « À quel point j’aime cette chose, en soi. »

Pour le premier camp, c’est là que vous voyez l’essentiel de la discussion sur les NFT: cette idée que vous allez vous adapter à vos NFT, montrer aux gens votre portefeuille de crypto-monnaie et afficher vos goûts en matière d’art ou de musique. Cette vision fonctionnelle englobe également d’autres choses, comme combien d’argent une personne peut gagner avec ce type de manie spéculative sur le marché de la revente. Même la tendance à tokeniser les actifs du monde réel en les plaçant sur la blockchain repose sur cette approche fonctionnelle.

La deuxième façon de regarder les NFT est à travers leur valeur hédonique. Il y a un article de 2012 qui examine cette idée en ce qui concerne World of Warcraft et les objets en jeu. Un joueur a reçu un bouclier de son amie. Ce bouclier est en fait un objet assez courant, mais le joueur ne voulait pas le laisser tomber, le détruire ou le vendre. Dans son esprit, même si elle pouvait facilement acheter le même bouclier, sa valeur ne sera pas la même que celle du surdoué.

J’aime cet exemple car il met clairement en évidence les éléments hédoniques de la rareté numérique. Il importe au joueur où elle a obtenu le bouclier. Pour la plupart des choses numériques, comme l’argent, cette valeur intrinsèque et hédonique n’aurait pas de sens. Avec les NFT, les choses qui étaient autrefois traitées comme interchangeables sur l’espace numérique, comme un bouclier surdoué ou un objet de collection virtuel, sont autorisées à exister avec cette valeur ajoutée qui fait appel à un acheteur ou à un propriétaire.

L’aspect hédonique de la valeur semble très abstrait, ce qui explique probablement pourquoi les gens n’en parlent pas autant que l’approche fonctionnelle. Qu’est-ce qui vous a frappé dans cette idée de valeur hédonique?

Je dirais qu’il y a même une approche hédonique de l’idée de provenance, que beaucoup d’artistes et de créateurs de NFT soulignent. Il y a cette histoire sur la Joconde, comment elle était autrefois accrochée au mur de la chambre de Napoléon, et l’histoire de la peinture et son association avec lui lui ont apporté une grande valeur culturelle.

Je vais laisser tomber ici un mot très jargon, qui s’appelle «indexicalité biographique». Dans la théorie des objets de collection, l’idée est que les gens aiment les objets de collection parce qu’ils ont une sorte d’élément biographique qui répertorie certains événements importants du passé ou leur relation avec la vie d’une personne dans l’histoire. Le fait que cette notion soit appliquée dans l’espace numérique par le biais des NFT est tout simplement passionnant pour moi.

Une grande attention a été accordée à la guerres d’enchères qui se produisent dans l’espace NFT. Les artistes aiment Beeple ont construit leur carrière sur l’intérêt pour les NFT. Je pense que cette inflation des prix déroute les gens ordinaires, qui essaient de comprendre la rareté du numérique et la nouveauté de cette technologie. Comment donnez-vous un sens à cette fourchette de prix, par rapport à la vague idée de rareté numérique?

Une façon de penser à la rareté est qu’il s’agit d’un phénomène d’offre et de demande. Ce que fait la technologie NFT, c’est vous fournir l’approvisionnement. Cela ne vous donne pas la demande. La rareté numérique est la bonne façon de parler de cette technologie, mais il est important de se rappeler que la demande doit venir de quelque part, n’est-ce pas?

Il y a un revers dont nous n’entendons pas souvent parler, qui contraste directement avec les artistes qui ont frappé un NFT et l’ont proposé pour 100 $, mais l’ont vendu pour 10 000 $. Il y a peut-être des gens qui ont payé 10 $ en frais d’essence pour télécharger des œuvres d’art ou un tweet pensant que cela se vendrait 1000 $ et que cela ne le fera jamais. Ensuite, ils ont juste perdu 10 $. Cette notion de demande est vraiment nécessaire pour que la rareté numérique fonctionne. Les autres doivent le vouloir.

Je pense que c’est lié à cette économie superstar émergeant dans l’espace NFT. C’est quelque chose qui préoccupe à juste titre les gens, ou du moins qui les ennuie. Internet ramène le coût marginal de la copie d’un fichier à pratiquement zéro. En économie, nous pensons traditionnellement que les économies superstar sont créées par ces technologies à faible coût marginal, comme la radio ou la télévision. Internet est excellent pour cela.

Nous avons déjà une économie superstar basée sur l’attention, entourant des personnes qui ont, par exemple, d’énormes quantités d’abonnés Instagram ou YouTube. Je pense qu’il est assez raisonnable de soupçonner qu’une grande partie de l’activité initiale autour des NFT est basée sur l’attention. Je peux voir à quel point il est facile de confondre cela avec la rareté numérique du travail.

Diriez-vous qu’il y a un effet de bulle en ce moment?

Oui, la bulle attire certainement beaucoup d’attention. Je pense qu’avec l’éclatement de cette bulle, si et quand cela se produit, nous verrons une perte de crédibilité envers l’espace. Il y a certainement ces compromis, mais à mon avis, il est bon de se concentrer sur ce que fait réellement la technologie et pas seulement sur les prix. Il y a incontestablement des spéculations et de l’écume autour de ce genre de choses, mais de plus en plus de gens y prêtent attention, et cela change la façon dont les artistes pensent à leur travail et à la façon dont ils sont payés.

De plus en plus d’entreprises et de marques se lancent dans les NFT. Pensez-vous qu’il y aura une impulsion pour lier les NFT au monde physique, simplement parce que la technologie semble encore si abstraite?

Lorsque vous parlez aux gens des NFT, c’est souvent le premier endroit où leur esprit ira. Il y a beaucoup de petites expérimentations, donc je ne voudrais pas dire qu’il n’y a rien dans cette idée de tokenisation des actifs du monde réel. Je pense que c’est l’une des choses les plus difficiles que vous puissiez essayer de faire avec les NFT ou la blockchain en général. La blockchain ne connaît pas le monde réel.

La blockchain ne connaît pas le monde réel

Si vous dites que ce jeton représente ces baskets et que quelqu’un vole vos baskets, que faites-vous? Leur envoyez-vous le jeton pour vous assurer que vous gardez la fidélité entre le jeton et la déclaration? Vous ne le ferez probablement pas. Pouvez-vous utiliser le jeton virtuel pour imposer votre propriété des baskets?

Je sais que Nike a breveté une conception autour de la fabrication de baskets basées sur ce jeton algorithmique. Pour en revenir à ce modèle de valeur fonctionnelle versus hédonique, avoir une application dans le monde réel est plus une idée fonctionnelle. Vous essayez d’amener les gens à se soucier des NFT parce qu’il y a une chance qu’ils obtiennent, comme, une sneaker cool.

Pour beaucoup de gens qui mettent leur travail sur Internet, il est entendu qu’il sera accessible à quiconque a accès à un ordinateur ou à un téléphone. Pensez-vous que cette technologie modifiera le concept et notre compréhension de l’Internet ouvert?

L’idée de l’Internet ouvert est vraiment puissante. Dans un certain sens, les NFT imposent la rareté de quelque chose qui, naturellement, n’en a pas. Il y a le refus immédiat de savoir pourquoi quelqu’un voudrait faire quelque chose de plus rare si les gens le veulent. Elinor Ostrom, économiste lauréate du prix Nobel, a une théorie intéressante à ce sujet. Elle a étudié la manière dont les communautés géraient leurs propres ressources avec ou sans les gouvernements et l’idée de la tragédie des biens communs – que la surconsommation nuit à tout le monde dans la société.

Donc, pour relier cela aux NFT et à Internet: l’aspect gratuit d’Internet et des médias sociaux, je pense, épuise peut-être le stock ou la valeur du contenu. Tout ce que vous faites – même quelque chose qui vous a pris beaucoup de temps – dès que vous le mettez sur Internet, le prix est pratiquement nul car le coût marginal de reproduction est nul. Cela signifie implicitement que personne ne devrait vous payer quoi que ce soit pour ce que vous avez créé, peu importe la quantité de travail nécessaire. Avec ce système actuel à l’esprit, une plus grande rareté pourrait être utile.

Je pense que la dualité des NFT est également très cool, où quelqu’un est prêt à payer beaucoup parce qu’il a ce lien particulier avec une œuvre d’art ou une musique, alors que le fichier reste entièrement gratuit et disponible. De cette façon, vous réalisez en quelque sorte le rêve de l’Internet ouvert, tout en garantissant une compensation aux producteurs.