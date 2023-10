La valeur des maisons à Tampa Bay commence à se stabiliser

Après avoir grimpé à des niveaux sans précédent ces dernières années, la valeur des maisons se stabilise à Tampa Bay – mais il faudra peut-être du temps aux acheteurs pour en récolter les bénéfices.

La valeur moyenne des maisons dans la région a chuté de 1,79 % depuis l’année dernière, selon une analyse du Tampa Bay Times des données de Zillow. Ce changement est nettement inférieur à celui observé pendant la pandémie – lorsque les prix se sont appréciés de 28 % en un an – ou à n’importe quel autre moment de la dernière décennie.

Les experts affirment que ce changement est en grande partie dû à un pic des prix, qui a considérablement augmenté pendant la pandémie. Les prix, ainsi que les augmentations des taux hypothécaires et d’assurance, ont rendu le financement de l’achat d’une maison hors de portée pour de nombreux acheteurs. Les ventes sont plus rares et les maisons restent plus longtemps sur le marché, ce qui fait baisser leur valeur.

« C’est vraiment une situation d’accessibilité financière », a déclaré Orphe Divounguy, économiste principal chez Zillow. « Sur certains marchés, les prix augmentaient de manière presque exponentielle… Tampa en faisait partie. L’abordabilité est devenue incontrôlable, disqualifiant de nombreux acheteurs potentiels de maison.

La valeur moyenne d’une maison dans la région métropolitaine est désormais de 376 031 $, comparativement à 382 874 $ l’an dernier.

De nombreuses régions de Tampa Bay qui ont connu une forte appréciation pendant la pandémie connaissent désormais les baisses les plus fortes – bien que la valeur des maisons soit toujours supérieure aux niveaux d’avant la pandémie.

Par exemple, dans le code postal 33579, qui comprend certaines parties de Riverview, la valeur des maisons a grimpé de 24 % entre 2020 et 2021, et de 34 % supplémentaires l’année suivante. Mais l’année dernière, les valeurs ont baissé de près de 7 %, soit plus que tout autre code postal local.

« Les marchés les moins chers ont vraiment été ceux qui ont le plus apprécié », a déclaré Kristine Smale, vice-présidente principale de la société d’analyse immobilière Zonda. « C’est là que les terrains étaient disponibles et que les constructeurs faisaient monter les prix. »

Pendant ce temps, la valeur des codes postaux proches de la côte a également augmenté de façon exponentielle. Mais avec l’augmentation des coûts d’assurance et autres, dit Smale, il n’est pas surprenant qu’ils se déprécient désormais.

Tampa Bay n’est pas seule : la valeur des maisons chute désormais dans environ la moitié des zones métropolitaines américaines, a déclaré Divounguy – en particulier dans celles qui ont développé davantage de logements ces dernières années. En plus des valeurs qui ont simplement atteint un sommet, a-t-il déclaré, l’ajout de nouvelles unités a modéré la croissance des prix.

« Tampa se rééquilibre plus rapidement que certaines autres métropoles, ce qui, je pense, est une bonne chose », a déclaré Divounguy. « Dans la plupart des endroits du pays, les stocks sont toujours en baisse. Les stocks grimpent un peu plus vite à Tampa, et dans une certaine mesure, c’est une bonne chose. C’est un processus de guérison. Nous devons revenir aux niveaux de stocks d’avant la pandémie.

Mais les experts hésitent à affirmer que Tampa Bay est en train de devenir un marché d’acheteurs. Avec des taux hypothécaires d’environ 7 %, les propriétaires ne sont guère incités à vendre. Cela maintient les maisons existantes hors du marché, ce qui signifie que les options pour les acheteurs potentiels sont encore limitées.

Ceux qui vendent devront peut-être travailler plus dur pour attirer des offres, y compris des accords tels que la couverture d’une partie des frais de clôture, des réductions de taux ou d’autres incitations, a déclaré Divounguy.

Les ventes de maisons à Tampa, Saint-Pétersbourg et Clearwater ont chuté de 9,1 % sur un an, selon les données d’août de Greater Tampa Realtors. Les maisons restent également plus longtemps sur le marché, le délai médian de vente augmentant de 17,6 %, pour atteindre une moyenne de 60 jours.

Néanmoins, à mesure que les prix baissent, le pouvoir de négociation pourrait encore se déplacer vers les acheteurs, mais cela prendra du temps dans une région qui peine toujours à disposer d’une offre de logements adéquate. Avec moins de logements mis sur le marché, Divounguy a déclaré que les nouveaux développements seront essentiels pour offrir plus d’options aux acheteurs.

« Les constructeurs joueront un rôle énorme dans la guérison du marché immobilier », a-t-il déclaré.

