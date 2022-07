La valeur de Stirling est tombée dans la nouvelle Love Island sensible d’ITV

OVER dans un coin secret de la villa Love Island, cette semaine, désespérée, Danica énumérait ses qualités idéales chez un homme au nouvel arrivant.

Il doit être un peu plus âgé, “avec une belle silhouette athlétique”, a-t-elle expliqué, mais surtout : “Soyez quelqu’un avec qui je peux construire un empire.”

Andrew et Tasha jouent la sécurité sur Love Island 1 crédit

Les nouvelles règles de diligence très strictes de l’émission qui ont ruiné le commentaire autrefois amusant d’Iain Stirling Crédit : Getty

Et dès qu’il aura terminé son projet actuel, je suis sûr que Danica sera très heureuse avec Vladimir Poutine.

Jusque là . . .

Elle et les autres filles doivent se contenter d’un rechapage de Love Island qui est revenu à la série comme si c’était la deuxième venue de Cristiano Ronaldo à Old Trafford.

À ma grande surprise et à ma grande consternation, Danica et le gang n’étaient pas seulement ravis de voir ce personnage, ils l’ont également reconnu, avec une Tasha surchauffée qui criait: “Est-ce que Adam Collard de la série est quoi que ce soit?”

Non, techniquement, c’est Adam quoi que ce soit de la série quatre, où ce colosse maussade de Geordie a été accusé d’avoir allumé Rosie Williams et a ensuite causé une autre puanteur en la jetant pour quelqu’un d’autre que j’avais complètement oublié appelé Zara McDermott.

Depuis? Pas un mot, mais l’expérience n’a clairement pas ébranlé la confiance en soi d’Adam lorsqu’il est arrivé en affirmant : “Je n’ai même pas pu choisir ma meilleure fonctionnalité, car je suis le package complet.”

Une déclaration trop modeste de moitié, car la meilleure caractéristique d’Adam est clairement le tatouage de Mickey Mouse sur son mollet arrière droit, qui devrait être marqué sur chaque concurrent au moment où ils entrent dans la villa d’ITV2.

Nous ne devrions probablement pas trop lire dans ces cris de bataille d’ouverture, bien sûr, car chacun des Love Islanders se présente avec ce non-sens gung-ho et vit tôt ou tard pour regretter ses paroles.

Mais, je vais être honnête, je pense que c’est l’une des meilleures choses de la série, ma préférée de cette série étant probablement Ikenna, qui a déclaré avec audace : « Je n’ai pas besoin de faire grand-chose quand il s’agit de filles. Ils viennent à moi. Donc, fidèle à sa parole, il n’a pas fait grand-chose. Et aucun d’eux n’est venu à lui.

Remarquez que la candidate la plus déçue de la série doit être Gemma, la fille de Michael Owen. Elle a affirmé: «J’aime mes garçons comme mes chevaux. Grand, brun et ils m’ont laissé diriger », mais il s’est en quelque sorte retrouvé avec Luca, le petit poissonnier blond qui contrôle légèrement.

Celui qui m’a vraiment donné des frissons, cependant, était Billy le constructeur, dont la tentative d’établir ses références de tueur à gages aurait difficilement pu évoquer une image plus vivante de Fred West.

“Je ne vais pas être sur l’un des oiseaux”, a-t-il promis, “je vais poser les fondations sur chacun d’eux.”

Cela n’explique certainement pas pourquoi Jazmine a semblé disparaître dans les airs, vers le 27e jour, mais les parallèles avec tout ce maladroit et trop prometteur sont si évidents qu’ils ont probablement été soulignés par presque tout le monde.

Love Island est la version CrossFit de la course à la direction du Parti conservateur, avec Ekin-Su tendu jouant Liz Truss, Adam dans le rôle de Rishi Sunak et le rôle du Premier ministre rempli par Andrew, qui a donné la réponse «Boris» la plus parfaite imaginable lorsque Tasha a accusé lui de lécher les seins de Coco : “Je ne m’en souviens pas.”

‘C’est Adam Collard de la série quoi que ce soit?’, A déclaré Tasha 1 crédit

Comment tu as pu oublier une chose pareille, en l’espace d’un week-end, je ne sais pas. Si le journalisme m’a appris quelque chose, c’est que les métaphores et les comparaisons ne doivent pas être étendues à plus de deux paragraphes.

Et de toute façon, la comparaison flatte plutôt Love Island, qui n’a rien d’aussi intéressant que le combat de chignons conservateurs. En effet, la série huit marque le moment où l’émission ITV2 est passée d’un événement à un processus.

Le passage du temps est un facteur majeur ici, tout comme les nouvelles règles de diligence très strictes de l’émission qui ont ruiné le commentaire autrefois amusant d’Iain Stirling et signifiaient probablement qu’ITV devait piller son catalogue arrière pour les anciens concurrents, comme Adam, pour trouver toute personne suffisamment forte mentalement pour passer les tests psychiatriques.

La prochaine étape pour un spectacle dans cet état est généralement un déclin rapide et la hache.

Mais malgré toutes les barbes que je vise sur Love Island, j’espère que cela durera, non seulement car il comble un grand trou dans une semaine tranquille, mais parce que ce spectacle défie toutes les nouvelles conventions éveillées et reste incroyablement populaire pour une raison si évidente et c’est vrai que c’est probablement une offense aux RH de le dire à haute voix.

Les téléspectateurs aiment regarder des personnes physiquement attirantes en profiter.

Qui savait?

Hit et Misu sur ‘Enders

L’arrivée dont la BBC semble la plus heureuse, cependant, est celle de Felix ‘Tara Misu’ Baker, qui est la toute première drag queen de l’émission. Crédit : PA

LA mise à jour trimestrielle du feuilleton révèle les allées et venues habituelles à EastEnders, où Peter Beale vient de sortir de Walford: “Pour de bon.”

Vraisemblablement pour qu’il puisse faire ajuster sa huitième tête, en Nouvelle-Zélande, et revenir environ un pied et demi plus court.

Mick “Danny Dyer” Carter a aussi l’air détendu d’un homme qui est sur le point de mettre fin à une période de neuf ans.

Si, par hasard, il envisage de consacrer tous ses revenus et son énergie à un film de gangsters indépendant, Danny devrait probablement demander conseil à Shane Richie, qui est soudainement réapparu, par appel vidéo, sous le nom d’Alfie Moon cette semaine.

Il aura une histoire douloureuse à raconter et donnera probablement un coup de pouce au savon pendant une minute ou deux également.

L’arrivée dont la BBC semble la plus heureuse, cependant, est Felix “Tara Misu” Baker, qui est la toute première drag queen de la série, si vous ignorez sa drag queen d’origine John Fisher, et Shirley Carter, Kat Slater, Angie Watts, Stacey Slater, Sharon Watts. La liste continue.

Mon point un peu facétieux étant que les meilleurs personnages féminins de feuilleton sont tous des exagérations et des grotesques qui n’auraient probablement pas l’air déplacés lors d’une soirée cabaret chez Madame Jojo.

Ce dernier développement n’est donc pas une innovation. Si vous pensez, cependant, qu’EastEnders embrasse la diversité dans toute sa splendeur «progressiste», plutôt que de simplement faire un autre geste vide pour s’adapter à la dernière tendance, alors veuillez considérer ce fait et ma propre opinion à deux bob.

Bien qu’il remonte aux années 1780 et soit l’une des plus anciennes communautés d’immigrants de Londres, au cours de ses 37 années, EastEnders a eu exactement le même nombre de caractères chinois qu’il donne des f *** sincères sur la diversité. Zéro.

GETTING Filthy Rich, Olivia Attwood : « Depuis que j’ai plongé dans le monde du porno, j’ai été invitée à être figurante dans un tournage porno et j’ai été témoin d’un gang-bang dans une salle de classe. Que dirait ma mère ?

Qu’est-ce qui t’a pris autant de temps?

Des crétins inattendus dans la zone d’ensachage

LA Chase, Bradley Walsh : « Les renards font partie de la même famille que les animaux domestiques ? »

Fiona : “Chats.”

La chasse: “Le logo de l’UEFA a une représentation de quel continent dessus?” Tracy : “L’île de Man”.

Point de basculement, Ben Shephard : “Monty, la mascotte de Newcastle United, est un représentant de quel oiseau?”

Sara Pascœ : “Un perroquet.”

Ce qui n’est peut-être pas vrai, mais c’est la première fois qu’elle me fait rire.

Irritations aléatoires de la télévision

La fragile enquête SAS de PANORAMA rappelant aux téléspectateurs que la BBC est presque toujours prête à croire le pire à propos de l’armée britannique, mais applique rarement le même instinct à ses ennemis psychopathes. La folie financière totale du Beeb payant Huw Edwards 414 999 £ pour lire à haute voix.

Alex Scott utilise les euros féminins “sacrés” pour promouvoir le dernier film de Natalie Portman, qu’elle a intitulé “For: Love And Funder”.

Et la nouvelle publicité nauséabonde du déodorant Dove tentant de politiser les aisselles malodorantes, ce qui peut sembler être le dernier mot de la publicité éveillée. Mais, je vous promets, ils viennent ensuite pour vos trous du cul.

Paul Hollywood mange le Mexique Crédit : Jake Coffey / North One TV / Channel 4

LE prix Alan Whicker de juillet est décerné à Paul Hollywood Eats Mexico, ci-dessus, où l’hôte conduisait une moto, avec la motocycliste Betty, du gang de motards Orchids de Mexico, lorsqu’il a posé cette question : “Pourquoi vous êtes-vous réunis ?”

“Parce que nous aimons la moto.”

Corps EMBARRASSANTS, Maria : “Quels sont les effets secondaires sur votre santé mentale de la prise de ballons ?” Cela dépend beaucoup s’ils sont pilotés par Richard Branson.

Saleté de WIMBLEDON, de Todd Woodbridge: “La balle est dedans et c’est au tour de Djokovic de donner une bouchée à la boîte des joueurs.”

De belles idées sportives

PAT CASH : “Il y a tellement d’inconnues que nous ne savons tout simplement pas.”

Nick Kyrgios : “J’ai découvert que ça allait arriver juste avant que je ne le sache.”

Fara Williams : “Ces occasions ne se présentent pas trop souvent, mais l’Angleterre en aura sûrement beaucoup plus.”

Pat Cash : “L’intensité de Kyrgios est si intense.”

(Compilé par Graham Wray)

TV OR

Mo Farah a raconté son incroyable histoire dans The Real Mo Farah Crédit : BBC

L’histoire émouvante et incroyable de The Real Mo Farah (BBC1) se dirige sûrement vers le traitement hollywoodien.

Le premier épisode envoûtant de The Invisible Pilot de Sky Documentaries se termine par le joyau doux-amer de Crystal Gayle I’ll Get Over You.

Sky Atlantic répétant le meilleur drame de 2021, The White Lotus. Le retour nostalgique de Peter O’Brien dans Les Voisins de C5, dans le rôle de Shane Ramsay, après 34 ans.

Et Two Doors Down de BBC2, qui est la sitcom la plus observée et la mieux jouée de Beeb, mais qui n’obtiendra probablement jamais la promotion ou la reconnaissance Bafta qu’elle mérite.

Je vous laisse deviner pourquoi.

Sosie de la semaine

Paul Hollywood, à gauche, et North, de Rise Of The Guardians

Le gagnant de CETTE semaine est Paul Hollywood et North, de Rise Of The Guardians. Envoyé par Connor David.

