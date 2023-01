La valeur de revente des sacs à main Gucci, Chanel, Louis Vuitton est en baisse

New York

CNN

—



Les consommateurs, effrayés par l’accélération des suppressions d’emplois, les craintes de récession qui se profilent et la persistance des prix élevés des biens et services en 2023, diminuent lorsqu’ils font leurs achats, y compris dans les magasins d’occasion.

La demande de biens d’occasion reste brûlante, le marché de la revente devant atteindre 82 milliards de dollars de ventes d’ici 2026, soit près du double de 43 milliards de dollars en 2022, selon les données de l’industrie.

Mais, tout comme ils le font avec leurs courses hebdomadaires et leurs achats de nouveaux articles tels que des vêtements et des chaussures, les consommateurs recherchent une meilleure valeur sur le marché de la revente.

“Nous avons commencé à le remarquer à la fin de l’été, au début de l’automne de l’année dernière”, a déclaré Sasha Skoda, directrice du merchandising chez le revendeur de luxe en ligne The RealReal (REAL). “La demande de marques de luxe plus chères à la revente est en baisse, ce qui fait baisser les prix de marques comme Chanel, Gucci et Louis Vuitton.”

Dans le même temps, a-t-elle déclaré, la demande pour les marques de luxe à bas prix précédemment détenues – telles que Miu Miu et Bottega Veneta – est en hausse.

« Les consommateurs sont inquiets pour l’économie et ils ne dépensent pas autant. Ils ne sont plus disposés à payer le même prix à la revente que ceux qui étaient prêts à payer l’année dernière pour des marques comme Hermès, Gucci et Louis Vuitton », a ajouté Skoda.

Selon le rapport annuel 2023 sur les consignations de luxe de The RealReal, publié jeudi, les prix de revente des sacs à main ont chuté de 20 % pour Louis Vuitton, 17 % pour Gucci, 10 % pour Hermès et 9 % pour Chanel au cours des 90 derniers jours.

En moyenne, la valeur de revente des sacs de luxe haut de gamme de ces marques commence à se stabiliser, avec des prix en baisse de 5 % au cours des six derniers mois, a déclaré Skoda.

“Une récession potentielle, la crise climatique et les troubles mondiaux sont autant de raisons pour lesquelles, à l’approche de 2023, les consommateurs prennent des décisions d’achat basées sur la valeur”, a déclaré Rati Sahi Levesque, co-PDG et président de The RealReal, dans le rapport.

À mesure qu’ils adoptent des prix plus bas, les acheteurs de revente sont devenus moins pointilleux quant à l’état des articles qu’ils achètent.

La demande a presque doublé pour les articles «en bon état», tels que ceux montrant des signes d’usure importante à travers des coins usés et des rayures importantes, selon le rapport. Les marchandises en bon état vendues par The RealReal sont en moyenne 33 % moins chères que les produits revendus en bon ou excellent état.

Skoda a noté que les acheteurs de la génération Y et de la génération Z, qui sont les principaux acheteurs de marchandises d’occasion, se tournent vers des marques contemporaines plus abordables comme Miu Miu, Bottega Veneta et Telfar au lieu d’investissements de marques de luxe de premier plan.

Mais ce qui est vieux – ou peut-être plus exactement, “vintage” – continue de susciter l’intérêt des jeunes acheteurs, a déclaré Skoda

Les données des recherches sur le site Web de The RealReal montrent que les bijoux en perles, les robes ultra-féminines, les mules à talons bas, les costumes sur mesure, les mocassins et les broches émergent comme les tendances de la mode les plus bancables de 2023. Aussi tendance : la mode Y2K.

« Les perles sont un jeu de valeur. Ils sont moins chers que les diamants et intemporels », a déclaré Skoda. Les vêtements surdimensionnés, en tailleur ou en robe, ont la cote car le confort décontracté reste apprécié des consommateurs.

La demande de vêtements et de tout ce qui date des années 1990 et du début des années 2000 est forte, en grande partie parce que les vêtements destinés aux acheteurs de la génération Z sont tellement commercialisés qu'”ils ressemblent à des publicités ambulantes pour les marques”, a déclaré Skoda.

“Ils voient l’achat de vêtements vintage à la revente comme un moyen d’être différent, créatif et durable.”