La valeur de LAFC atteint 1 milliard de dollars, mais qui achète ?

Le Los Angeles Football Club est devenu la première équipe de la Major League Soccer à atteindre 1 milliard de dollars de valorisation. C’est selon un rapport de Forbes. LAFC ne fait partie de l’élite des États-Unis que depuis neuf ans. Le propriétaire-gérant en chef Bennett Rosenthal et ses partenaires ont initialement payé des frais d’expansion de 110 millions de dollars pour rejoindre la ligue.

La valeur LAFC a plus que doublé depuis 2019

L’augmentation massive des valorisations en si peu de temps est amplifiée par le fait que Forbes a doublé la valeur de LAFC en seulement quatre ans. Forbes évaluait auparavant le club à environ 475 millions de dollars en 2019. C’était la dernière fois que la société publiait des évaluations pour les équipes de football américaines.

Bien que ce soit un retour sur investissement incroyable, Rosenthal a précédemment affirmé qu’il n’avait pas lancé LAFC pour gagner des tonnes d’argent. “Nous ne l’avons pas fait parce que nous pensions que c’était le meilleur endroit pour placer notre capital”, a déclaré Rosenthal à propos du démarrage de la franchise. “Nous avons pensé que cela pourrait être amusant et nous faisons un grand pari macro sur la croissance du sport.”

La valorisation de LAFC est certainement un signe que MLS se développe de plusieurs manières. La ligue a débuté en 1996 avec seulement 10 équipes. Maintenant, à l’approche de la saison 2023, il y aura 29 clubs au total en compétition pour le titre. Parallèlement à l’afflux d’équipes, les valorisations augmentent également dans tous les domaines.

La valorisation des clubs MLS a augmenté en moyenne de 85 % au cours des quatre dernières années

Selon Forbes, la valorisation moyenne de l’équipe a augmenté de 85% depuis 2019. Le point de vente affirme que la MLS moyenne vaut environ 579 millions de dollars maintenant. Un autre rapport a affirmé que de nombreux clubs américains valent en fait plus que certaines équipes de Premier League. En fait, le septième club le plus précieux d’Angleterre, Everton, vaut à peu près la même chose que les Red Bulls de New York. RBNY se classe 18e dans les évaluations des équipes MLS.

Il en coûtera également beaucoup plus cher pour former une équipe d’expansion maintenant. Le prochain club d’expansion, peut-être San Diego ou Las Vegas, devrait coûter environ 500 millions de dollars. Le Charlotte FC a déjà établi un record en rejoignant la MLS pour 325 millions de dollars il y a moins de quatre ans. Comparez cela au Toronto FC qui n’a déboursé que 10 millions de dollars pour rejoindre la ligue en 2007 et au New York City Football Club qui a payé 100 millions de dollars pour une franchise en 2015.

Les ventes des clubs ont déjà connu une augmentation significative

Alors que les valorisations déclarées augmentent, nous pouvons également nous attendre à une augmentation massive des ventes potentielles. Columbus Crew s’était précédemment vendu pour seulement 150 millions de dollars fin 2018. Orlando City, en revanche, a changé de mains pour entre 400 et 450 millions de dollars à l’été 2021.

Une augmentation significative des valorisations peut être en partie attribuée au récent accord sur les droits médiatiques d’Apple. En vertu de l’accord, MLS est essentiellement garanti au moins 2,5 milliards de dollars sur une période de 10 ans. Ce chiffre pourrait en effet augmenter en fonction du montant total des abonnements.

Avec LAFC, LA Galaxy (925 millions de dollars), Atlanta United (850 millions de dollars), NYFC (800 millions de dollars) et DC United (700 millions de dollars) complètent Forbes‘ les cinq meilleurs clubs MLS en valeur.

