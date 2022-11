La valeur de la marque Samsung Electronics augmente à deux chiffres, prenant une place dans la liste des cinq meilleures marques mondiales 2022

Pendant deux années consécutives, Samsung a enregistré une croissance à deux chiffres de la valeur de la marque

Samsung Electronics a été reconnu aujourd’hui par Interbrand, un cabinet de conseil en marques mondiales, comme l’une des cinq meilleures marques mondiales 2022. Chaque année, Interbrand annonce les 100 meilleures marques au monde, et la valeur de la marque Samsung a été évaluée à 87,7 milliards de dollars, ce qui représente 17% de croissance par rapport à 74,6 milliards de dollars en 2021, classant l’entreprise à la cinquième place pendant trois années consécutives.

Cette réussite était basée sur les performances financières restaurées de Samsung, qui sont désormais proches des niveaux d’avant la pandémie, et sur une demande accrue de mémoire en raison d’une augmentation de l’utilisation des données. En 2021, Samsung a enregistré une croissance de la valeur de la marque de 20 % par rapport à 2020 et cette année, poursuit la croissance à deux chiffres. Samsung est entré pour la première fois dans le top 10 en 2012, se classant en neuvième position, et a réussi à monter dans le classement chaque année, atteignant la sixième place en 2017 et la cinquième place en 2020.

“Samsung Electronics a pu enregistrer deux années consécutives de croissance à deux chiffres de la valeur de la marque, tout cela grâce au soutien de nos clients mondiaux”, a déclaré YH Lee, vice-président exécutif et directeur marketing de Samsung Electronics. “En retour, toute l’entreprise travaillera en équipe pour offrir une expérience client meilleure et plus satisfaisante.”

Divers facteurs évalués par Interbrand pour créer la valeur de la marque Samsung

Fin 2021, Samsung Electronics a fusionné sa division SET et créé la division Device eXperience pour accroître la synergie entre ses produits et offrir un niveau d’expérience supérieur aux clients. En outre, Samsung a également lancé le Customer eXperience-Multi Device Experience Center pour renforcer son expérience de connexion multi-appareils.

Parallèlement à ces mesures, Samsung a intégré les SmartThings dans ses catégories de produits, créant un écosystème inclusif et une expérience multi-appareils. SmartThings permet également aux consommateurs de tirer le meilleur parti de leurs appareils Samsung, ainsi que des produits tiers qu’ils possèdent peut-être déjà.

De plus, le Future Generation Lab de Samsung a été créé pour favoriser des conversations authentiques autour des activités de la prochaine génération. Les connaissances du laboratoire ont été appliquées aux produits et aux activités de marketing.

Outre les produits innovants basés sur les expériences des consommateurs, le développement de technologies avancées telles que l’intelligence artificielle (IA), la 5G, l’automobile et la robotique grâce à des investissements constants a également joué un rôle dans la croissance de Samsung.

Les efforts reconnus de Samsung dans chaque division de produits pour une meilleure expérience client

Mobile

Innovation de l’appareil photo de la série Galaxy S22 basée sur les informations des clients et déploiement de la campagne Nightography Consolidation du leadership dans la catégorie des téléphones portables pliables

Partenariat avec Google et Microsoft pour renforcer l’expérience connectée des utilisateurs

Respecter la valeur de la sécurité et de la confidentialité des utilisateurs via Samsung Knox

Réseau

Voie d’innovation réseau pionnière dans la virtualisation et l’ouverture avec des expériences commerciales à grande échelle

Stimuler l’industrie 5G avec son portefeuille 5G leader du marché, du RAN et du Core aux outils d’automatisation

Concrétiser l’engagement ESG grâce à des solutions de réseau intelligent pour l’efficacité énergétique

Affichage visuel

Innovation continue des téléviseurs haut de gamme, y compris Micro LED, le Neo QLED 8K/4K

Renforcer son portefeuille de produits en fonction du style de vie des clients, tels que The Frame, The Freestyle

Offrir de nouvelles expériences de jeu aux consommateurs, notamment le Samsung Gaming Hub et l’Odyssey Ark

Appareils ménagers

Élargir les catégories de produits sur mesure au-delà de la cuisine à toute la maison, y compris l’entretien des vêtements, l’entretien des sols et l’entretien de l’air

Offrir des valeurs de durabilité à travers ses produits (atteindre un haut niveau de taux d’économie d’énergie pour les principaux produits, garanties garanties pour le compresseur à onduleur numérique, réduction des émissions de microplastiques des machines à laver en collaboration avec Patagonia)

Créer de l’enthousiasme parmi les fans de Bespoke grâce à des campagnes en ligne et hors ligne axées sur la participation

Semi-conducteur

Investir dans les technologies et les capacités de production de nouvelle génération pour assurer un approvisionnement stable pour les applications de pointe (construction d’une nouvelle ligne de fabrication de 17 milliards de dollars au Texas, complexe de R&D de 20 000 milliards de KRW à Giheung)

Fournir des innovations de semi-conducteurs à la pointe de l’industrie qui améliorent les performances et l’efficacité énergétique des produits (première production de masse GAA 3 nm de l’industrie)

Développer des solutions de mémoire innovantes pour faire face à la croissance explosive des tâches gourmandes en données dans des domaines tels que l’IA et le ML (mémoire CXL, HBM-PIM, SmartSSD de deuxième génération) et étendre les partenariats stratégiques pour relever les nouveaux défis de l’industrie

Repousser les limites des solutions logiques qui peuvent offrir des expériences utilisateur améliorées et de nouvelles opportunités (5G Exynos Modem, Exynos 2200, 200MP ISOCELL HP3)

Les meilleures marques mondiales d’Interbrand sont répertoriées en fonction de l’évaluation de la valeur de chaque marque, qui est le résultat d’une analyse complète de la performance financière de l’entreprise, de l’influence de la marque sur les achats des clients et de la compétitivité de la marque.