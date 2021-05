La valeur de Dogecoin a chuté de 23% lors de la performance SNL d’Elon Musk, Twitter a explosé de mèmes

L’apparition très attendue (et redoutée) du PDG de Tesla, Elon Musk, dans l’émission humoristique américaine « Saturday Night Live » a laissé la valeur de Dogecoin, la crypto-monnaie préférée autoproclamée milliardaire, à chuter. Musk a conduit la valeur de Dogecoin à un niveau record vendredi avant le spectacle lorsqu’il a tweeté une image de lui-même avec un chiot Shiba Inu, le chien qui est le visage de Dogecoin. Vendredi et samedi, la valeur du Dogecoin est passée à 73 cents et beaucoup se sont demandé si la valeur du « meme crypto » atteindrait un dollar américain. Après son apparition sur SNL, cependant, la valeur de Dogecoin a fortement chuté.

La valeur de Dogecoin, qui est devenue la quatrième plus grande crypto-monnaie en termes de valeur marchande après son pic de samedi, est tombée à 51,5 cents lors de la performance de Musk dans l’émission. Au cours des dernières 24 heures, la crypto a connu un tomber de 23% en valeur à environ 55,6 cents (12,56 PM HK), a rapporté CoinGecko.

La chute est survenue après que Musk, qui joue souvent avec la valeur de Dogecoin avec ses tweets, a plaisanté sur la crypto et l’a qualifiée d ‘«agitation». a été demandé si Dogecoin était une bousculade. Le PDG de SpaceX a répondu, « oui, c’est une bousculade ».

Dès que la valeur de Dogecoin a chuté, les médias sociaux ont explosé avec des commentaires et des mèmes sur l’avenir de Dogecoin.

Si une mauvaise blague d’un milliardaire sur une série de croquis de comédie de fin de soirée peut effacer 30 milliards de dollars d’un «actif», alors vous ne voulez probablement pas en posséder. – Bizarre Lazar (@BizarreLazar) 9 mai 2021

La baisse des prix a incité beaucoup de gens à vendre leurs Dogecoins pour les sauver de la perte. Mais la #DogeArmy sur Internet – c’est-à-dire le groupe de fans de Doge sur les réseaux sociaux, s’est mobilisée pour la crypto, dont le prix a augmenté de façon exponentielle après un « mouvement » semi-ironique qui a impliqué des milliers d’acheteurs, des dizaines de milliers d’affiches en ligne et le deuxième homme le plus riche du monde, Elon Musk.

Début janvier, chaque jeton valait moins d’un centime. Fin janvier, lorsque les mouvements GameStop et DogeCoin ont atteint leur objectif, la valeur de DogeCoin a grimpé à 7,5 cents, bien au-dessus d’un grossissement de 10, avant de descendre à 2,5 cents. La pièce a passé les derniers mois dans la fourchette de trois à sept cents.

