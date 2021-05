La valeur de Dogecoin a bondi de 22% après qu’Elon eut tweeté cette chanson des années 1950

«Combien coûte ce chien dans la fenêtre? Celui avec la queue remuante, Combien coûte ce chien dans la fenêtre? J’espère que ce chien est à vendre », c’est ainsi que va la chanson emblématique de Patti Page de 1952,« Combien coûte ce chien dans la fenêtre ». La chanson qui a depuis fait son chemin dans la culture pop, a trouvé un allié improbable: La crypto-monnaie Dogecoin . Dogecoin a commencé comme une blague. En 2021, cependant, la blague semble s’être retournée contre ceux qui ne prenaient pas la crypto-monnaie meme au sérieux. -Avril, franchissement de 10 cents pour la première fois La capitalisation boursière de DogeCoin – qui a commencé comme une blague et est littéralement classée comme « une pièce de monnaie » – est actuellement de plus de 74,13 milliards de dollars. C’est le plus élevé jamais enregistré pour la crypto-monnaie et le résultat d’un mouvement semi-ironique qui a impliqué des milliers d’acheteurs, des dizaines de milliers d’affiches en ligne et l’homme le plus riche du monde, Elon Musk. Début janvier, chaque jeton valait moins d’un centime. Fin janvier, lorsque les mouvements GameStop et DogeCoin ont atteint leur objectif, la valeur de DogeCoin a grimpé à 7,5 cents, bien au-dessus d’un grossissement de 10, avant de retomber à 2,5 cents. Le 7 mai, Dogecoin a touché 70 cents, à seulement 30 cents de la barre du 1 dollar.

La valeur de la crypto-monnaie, cependant, a de nouveau chuté dans les semaines suivantes, et une récente baisse des prix de la plupart des crypto-devises comme Bitcoin, Ethereum, etc. Et puis Elon Musk, PDG de Tesla et patron de SpaceX, est revenu à la rescousse.

Jeudi, Musk a tweeté « Combien coûte ce Doge dans la fenêtre? » En référence à la chanson de Patti Page. Il a également joint une photo: Une photo avec le mot « CYBERVIKING » dans des néons bleus. En dessous, il y avait ce qui semblait être un billet d’un dollar, mais avec le chien shiba inu populaire au centre au lieu de George Washington.

Le tweet de Musk impliquait-il que Dogecoin vaudrait bientôt un dollar? Crypto-Twitter l’a certainement ressenti.

Juste avant le tweet du milliardaire à 6 h 41 HE, le prix du Dogecoin était de 0,3667, selon les données de Coinbase. À 8 h 10 IST, il avait atteint 0,401377, marquant un changement rapide de 22% au cours des dernières 24 heures.

Bien que nous ne sachions toujours pas ce que signifie vraiment « Cyberviking », cela pourrait être une référence à Tardis: CyberKing était un vaisseau de classe Dreadnought dont le pilote y était intégré, ce qui en faisait le CyberKing. C’était un énorme robot bipède actionné par un contrôleur vivant. Ces navires ont été utilisés pour faire face à une invasion Cyberman en paralysant des villes entières et en améliorant leurs populations en masse. C’étaient les armes les plus grandes, sinon les plus puissantes, utilisées par les Cybermen au combat.

Dans une récente interview, Musk avait mentionné que cette crypto-monnaie pourrait être l’avenir. Dans l’interview, il dit: «Il y a de fortes chances que la crypto soit la future monnaie du monde. Ensuite, la question est de savoir qui va gagner? Cela pourrait être multiple », a-t-il déclaré.

Il explique ensuite les origines de la façon dont Dogecoin a été inventé comme une blague, essentiellement pour se moquer de la crypto-monnaie, et c’est l’ironie, explique Musk. « Que la monnaie qui a commencé comme une blague, devient la vraie monnaie. »

Dans la vidéo, il ajoute: «N’investissez pas vos économies dans la crypto-monnaie. C’est imprudent. «

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici