La valeur de Christian Pulisic augmente après chaque match de Coupe du monde

Christian Pulisic n’illumine peut-être pas le tournoi dans le département des buts comme le font les autres stars. Cependant, l’Américain prouve que son potentiel dépasse largement sa production sous Graham Potter à Chelsea. Par conséquent, Pulisic fait monter en flèche sa valeur à chaque performance en changeant la donne pour les États-Unis.

Pulisic avait déjà un mouvement «gros argent». Chelsea a payé au Borussia Dortmund 65 millions de dollars pour l’Américain au début de 2019. On peut dire sans risque de se tromper que le mandat à Stamford Bridge a été décevant jusqu’à présent. Les blessures ne sont d’aucune aide, mais la forme incohérente de Pulisic et son manque de production ne favorisent pas son soutien de la base de fans exigeante du club.

En fait, Transfermarkt évalue maintenant sa valeur à un peu moins de 40 millions de dollars. C’est un tiers de moins que la même valeur il y a à peine deux ans.

La valeur de Pulisic augmente à chaque match de la Coupe du monde

Sur la base de son temps de jeu, il est évident que le personnel d’entraîneurs actuel de Chelsea n’évalue pas Pulisic. En 18 apparitions pour les Blues, Pulisic a joué plus de 45 minutes à quatre reprises. Il a marqué un but dans l’un et aidé dans un autre. Le dilemme est que le joueur veut plus de temps de jeu, et le club a une mine de talents qui joue un rôle similaire à Pulisic.

Manchester United, Newcastle et Leeds United sont tous des points d’atterrissage potentiels pour Pulisic. Cependant, les performances du joueur au Qatar pourraient voir une augmentation significative de la valeur pour le joueur, surtout si une guerre des enchères se produit.

Solides performances internationales

Auparavant, de nombreux supporters anglais voyaient Pulisic comme un simple nom pour attirer un public américain. Cependant, il se révèle être un talent digne d’éloges en Coupe du monde. Dans le premier match, il a fourni la passe décisive à Timothy Weah pour le premier but de l’USMNT au tournoi.

Lors de la deuxième journée contre l’Angleterre, avec des millions de fans de Chelsea qui regardaient activement contre lui, Pulisic avait presque le seul but. Son tir de la barre transversale en première mi-temps a presque envoyé le paysage des médias sociaux du football dans une guerre. Il a remporté l’homme du match dans un match qui mettait en vedette trois de ses coéquipiers de Chelsea de l’autre côté.

La dernière journée a prouvé sa valeur. L’objectif de battre l’Iran est une chose. Son leadership et sa détermination à jouer font partie de l’ensemble intangible que les entraîneurs et les dirigeants recherchent. Cela aide également que Pulisic n’ait pas peur d’emmener les joueurs avec le dribble pour démontrer un physique ensemble de compétences.

Transfert imminent

La conséquence de ses performances pourrait profiter à sa vie en club. Dans le passé, des rumeurs circulaient sur le mécontentement de Pulisic à Chelsea. Par exemple, le père de Pulisic a fait allusion au joueur ayant passé un moment “triste” à Stamford Bridge. Il veut sortir, qu’il le dise ou non.

Notez que Pulisic n’obtiendra pas le transfert de 100 millions de dollars ni ne fera l’objet de rumeurs de transfert. Cependant, il a l’opportunité de refaire sa carrière en club.

Manchester United a un manager à Erik ten Hag qui exige un pressing et un rythme de travail de ses attaquants. Pulisic a montré dans la première moitié du match contre l’Iran qu’il peut jouer un rôle central dans la reprise de possession, même lorsqu’il est le seul à cracher. Jesse Marsch est similaire à Leeds, les compatriotes Brenden Aaronson et Tyler Adams peuvent en témoigner. Ces deux-là en vivent.

À Newcastle, Pulisic peut faire partie d’une équipe qui ne montre aucun signe de ralentissement. Eddie Howe fait absolument voler les Magpies en Premier League. Newcastle a fait de Miguel Almirón l’un des attaquants les plus dangereux de la Premier League. Pulisic a quatre ans de moins qu’Almirón et pourrait devenir un élément central du projet de Newcastle dans le cadre du Fonds d’investissement public saoudien.

Si ces clubs ont manifesté leur intérêt auparavant, Christian Pulisic ne fait que croître sa valeur via sa Coupe du monde. Si les États-Unis continuent de prospérer avec Pulisic en son cœur, plus que ces trois-là pourraient venir appeler. Ou, Graham Potter peut trouver un moyen d’intégrer Pulisic, un leader naturel de son équipe nationale, dans son XI à Chelsea.

