La valeur d’Apple chute alors que les taux d’intérêt, les problèmes d’approvisionnement et les craintes de récession frappent l’industrie technologique | Actualité économique

Contrairement au début de 2022, Apple a commencé cette année avec 1 milliard de dollars (829 milliards de livres sterling) effacés de sa valeur marchande alors que les entreprises technologiques sont confrontées à de forts vents contraires dus à des taux d’intérêt plus élevés, à des problèmes de production et à des préoccupations économiques mondiales.

À la suite de la vente d’actions par des investisseurs, la valeur marchande du géant de la technologie est inférieure à 2 milliards de dollars (1,65 milliard de livres sterling), alors qu’il y a un an, elle est devenue la seule entreprise à atteindre une valorisation de 3 milliards de dollars (2,48 milliards de livres sterling).

Elle avait déjà revendiqué le titre de première société cotée en bourse à atteindre 1 milliard de dollars de valeur marchande en août 2018.

Désormais, aucune entreprise technologique ne vaut plus de 2 milliards de dollars, mais Pomme se rapproche de Microsoft à 1,8 billion de dollars (1,49 billion de livres sterling) en deuxième position.

Le fabricant d’iPhone n’a en aucun cas été le plus touché parmi les entreprises technologiques qui ont connu une baisse de valeur.

La valeur de son action a diminué de 27 % au cours de l’année écoulée, moins que la perte de 33 % de l’indice Nasdaq à forte composante technologique.

De même, Tesla la valeur a aussi plummeted au cours de la dernière année alors que la confiance des investisseurs a chuté et, avec Elon Musk vendre des actions.

Le constructeur automobile était confronté à une concurrence accrue pour les voitures électriques, craignait que son directeur général ne soit distrait par l’acquisition de Twitter, et problèmes d’approvisionnement car elle produisait plus de voitures qu’elle n’en livrait.

Tesla et Apple ont tous deux eu des problèmes de production avec des usines en Chine, qui devraient se poursuivre avec une augmentation rapide des cas de COVID dans le pays.

Le constructeur automobile aurait ralenti la production de son usine de Shanghai à la fin de l’année dernière, ainsi qu’en mai.

Apple a également eu du mal avec la production en Chine et a déclaré en novembre avoir connu des perturbations “importantes” avec Assemblage iPhone après une épidémie de COVID-19.

La baisse de valeur des entreprises est illustrative des difficultés auxquelles le secteur est confronté.

Une inflation plus élevée – qui s’élevait à 10,7 % au Royaume-Uni et 7,1 % aux États-Unis – a rendu les prix plus chers dans tous les domaines et la hausse des taux d’intérêt a signifié la fin de la dette bon marché. Ces problèmes combinés ont fait craindre une récession et un ébranlement de la confiance des investisseurs.

Ces conditions économiques ne montrent aucun signe de ralentissement, car les banquiers centraux restent déterminés à relever les taux d’intérêt pour faire baisser l’inflation.

Pertes d’emplois chez des acteurs majeurs, tels que Meta et Amazon, ont déjà impacté le secteur dans son ensemble.

La société de paiement PayPal a annoncé son intention de licencier 300 personnes parmi les 2 000 employés de son siège social EMEA.

Flipdish, la start-up de livraison de nourriture évaluée à plus d’un milliard d’euros plus tôt cette année, a annoncé des suppressions d’emplois dans le but de maîtriser les coûts au lieu de recruter 700 emplois au cours de l’année comme elle l’avait prévu auparavant.

La société de paiement Stripe a également déclaré qu’elle licencierait 14% de l’effectif mondial, soit à peu près l’équivalent de 1 000 personnes.