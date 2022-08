La vaillante quête de Mikhaïl Gorbatchev a été mise en pièces par le maléfique Vladimir Poutine

SOURIANT, le jeune Mikhaïl Gorbatchev était une bouffée d’air frais lorsqu’il a fait irruption dans un monde effrayé après des décennies de « morts-vivants » du Kremlin.

Ce fut une période sombre où les gériatres au visage dur du Parti communiste mouraient en masse. Le tyran Leonid Brejnev a sauté ses sabots en 1982, Yuri Andropov en 1984 et Konstantin Chernenko l’année suivante.

Il a fallu la féroce anti-communiste Margaret Thatcher pour briser la glace et devenir le premier dirigeant occidental à offrir un soutien indéfectible à Mikhaïl Gorbatchev 1 crédit

La relation entre Thatcher et Gorbatchev s’est transformée en une sorte de romance politique Crédit: News Group Newspapers Ltd

J’avais un siège privilégié parmi les personnes en deuil, avec le premier ministre VC-10 de Margaret Thatcher apparemment en attente constante pour un autre enterrement d’État russe.

C’était l’époque où le KGB mettait nos téléphones sur écoute, des blondes élancées parcouraient les halls d’hôtel à la poursuite de “kompromat” et des babouchkas renfrognées gardaient les couloirs.

Les dollars américains étaient comme de la poussière d’or sur le marché noir des devises, et les citoyens se battaient pour une paire de jeans occidentaux ou un pot de café.

Soudain, tout a changé et le lobby de la presse parlementaire était là pour assister de près au phénomène Gorbatchev, alors qu’il prenait la barre, changeant le monde à la fois dans une Russie rouillée et en faillite et sur la scène mondiale.

Nous avons assisté à l’ère de la « glasnost » – la politique à haut risque d’ouverture et de liberté d’expression de Gorbatchev qui a levé le rideau de fer sur l’Union soviétique fermée.

La transformation a été si brutale que de nombreux hommes d’État chevronnés de l’Occident ont traité le nouveau chef joyeux avec suspicion.

Gorbatchev était-il trop beau pour être vrai ? Et qu’en est-il de sa femme glamour et franche, Raisa ?

Qu’est-ce qui avait changé dans « l’empire du mal », qui avait amené le monde quelques années plus tôt à moins de quatre minutes de l’Armageddon nucléaire ?

Il a fallu le féroce anti-communiste Thatcher pour briser la glace et devenir le premier dirigeant occidental à offrir un soutien indéfectible.

“C’est un homme avec qui je peux faire des affaires”, a-t-elle annoncé – une approbation colossale de la femme surnommée la Dame de fer par la Russie.

La relation entre Thatcher et Gorbatchev s’est transformée en une sorte de romance politique.

Et cela s’est transformé en un ménage politique mondial lorsque le président américain Ronald Reagan a jeté le poids de la Maison Blanche derrière Gorbatchev.

Gorby est devenu une figure emblématique de l’Occident, jouant dans Spitting Image en tant que marionnette avec une tache de naissance de marteau et de faucille sur sa tête chauve.

Reagan était initialement prudent. Mais les soupçons se sont dissipés lors d’une série de sommets Est-Ouest à Washington, Moscou et, sensationnellement, à Reykjavik, en Islande, lorsque Thatcher est intervenu et a empêché Reagan de mettre au rebut toutes les armes nucléaires américaines.

Reagan et Gorbatchev étaient tous deux déterminés à réduire l’ensemble de l’arsenal nucléaire mondial. Mais était-ce une habile ruse russe pour affaiblir l’Occident ?

Lors du sommet de 1988 à Moscou, les deux dirigeants des superpuissances ont signé le Traité sur les missiles anti-balistiques et le premier Traité de limitation des armements stratégiques.

La paix apportait des affaires dans une Russie nouvellement ouverte à l’Occident capitaliste.

Soudain, tout a changé et le lobby de la presse parlementaire était là pour assister de près au phénomène Gorbatchev, alors qu’il prenait la barre, changeant le monde à la fois dans une Russie rouillée et en faillite et sur la scène mondiale.

Thatcher a rendu hommage en volant pour l’ouverture du premier McDonald’s du pays.

C’était peut-être la première et la seule fois où Mme T dégustait un quart de livre avec des frites.

Tragiquement, la nouvelle ère d’ouverture ne pouvait pas durer. Après sept décennies de répression, de corruption et de contrôle autoritaire, il était impossible de libéraliser du jour au lendemain la vaste économie soviétique grinçante.

Comme l’a dit Gorbatchev : “J’ai desserré quelques vis et tout s’est effondré.”

Il a été saisi et détenu au secret pendant un week-end avant d’être libéré, pour ne plus jamais détenir le pouvoir réel.

L’économie s’est effondrée, laissant des millions de Russes sans ressources. Les familles devaient troquer des biens précieux, y compris les pierres tombales des personnes récemment décédées, en échange de nourriture.

Alors que la Russie souffrait, un officier du KGB aux yeux de pierre à Saint-Pétersbourg regardait avec une colère croissante.

Vladimir Poutine a reproché à Gorbatchev d’avoir détruit la Rus historique, l’empire des tsars, et d’avoir chassé la Pologne, la Hongrie et les États baltes de l’étreinte soviétique.

En 20 ans, il avait pris le contrôle et s’était lancé dans une croisade pour reconstruire l’URSS sauf le nom, en commençant par l’Ukraine.

Pour Gorbatchev malade, l’invasion de la patrie de sa mère était la preuve ultime de l’échec – la preuve que la route de l’enfer est pavée de bonnes intentions.