“La vague rouge ne s’est pas matérialisée” alors que les démocrates américains maintiennent la majorité au Sénat

Les démocrates ont conservé leur majorité au Sénat lors des élections américaines de mi-mandat.

Les républicains blâment plusieurs raisons pour la perte – y compris Donald Trump.

Trump annoncera probablement sa candidature à la présidentielle de 2024.

Les démocrates du président américain Joe Biden ont conservé le contrôle du Sénat américain samedi, un résultat remarquable aux élections de mi-mandat qui a défié les prédictions d’une victoire républicaine sur les deux chambres du Congrès.

Les mi-mandats délivrent traditionnellement un rejet du parti au pouvoir, et avec la flambée de l’inflation et la popularité de Biden dans le marasme, les républicains s’attendaient à surfer sur une puissante “vague rouge” et à capturer le Sénat et la Chambre des représentants.

Mais la vague n’a jamais dépassé une ondulation et samedi, les réseaux américains ont appelé la course clé au Sénat du Nevada pour la démocrate sortante Catherine Cortez Masto, donnant au parti les 50 sièges dont il a besoin pour une majorité effective.

Cette victoire assure le contrôle démocrate au Sénat, car le vice-président Kamala Harris peut voter en cas d’égalité si la chambre haute est partagée à parts égales 50-50.

Une course au Sénat reste en suspens – un second tour en Géorgie prévu pour décembre.

Les deux partis étaient au coude à coude avec 49 sièges chacun après que le démocrate Mark Kelly devait remporter une course serrée au Sénat en Arizona vendredi soir.

Le résultat à la Chambre des représentants est également en jeu, et bien que les républicains soient légèrement favorisés pour prendre le contrôle, ce serait avec une majorité bien inférieure à celle qu’ils avaient envisagée avant les élections de mardi.

En Arizona, Kelly a appelé à l’unité dans un discours de victoire samedi.

Il a dit:

Après une longue élection, il peut être tentant de rester concentré sur les choses qui nous divisent.

“Mais nous avons vu les conséquences qui surviennent lorsque les dirigeants refusent d’accepter la vérité et se concentrent davantage sur les conspirations du passé que sur la résolution des défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui.”

L’ancien astronaute a battu le challenger Blake Masters, qui n’a pas encore concédé sa défaite et était soutenu par Donald Trump.

L’ancien président était omniprésent sur la campagne électorale et la mauvaise performance nationale des républicains a été un coup politique préjudiciable.

Mark Kelly a battu son adversaire républicain, Blake Masters, qui a refusé de concéder la course au Sénat de l’Arizona jusqu’à ce que tous les votes soient comptés. AFP Jon Cherry, AFP, Getty Images

La réponse de Trump au résultat de l’Arizona a été de doubler les allégations infondées de truquage des urnes, en publiant sur sa plateforme Truth Social que la victoire du démocrate était une “arnaque” et le résultat d’une “fraude électorale”.

Trump est sur le point de déclarer mardi sa candidature à la Maison Blanche en 2024 – une annonce qu’il avait prévue comme une suite triomphale à une victoire électorale écrasante attendue du parti qu’il domine toujours.

Le résultat décevant a provoqué une vague de dénonciations internes, avec des cibles telles que Trump, les chefs de parti et les messages de la campagne.

Les médias américains ont cité samedi une lettre diffusée par trois sénateurs républicains appelant au report des élections à la direction du parti actuellement prévues pour le milieu de la semaine prochaine.

“Nous sommes tous déçus qu’une vague rouge ne se soit pas matérialisée, et il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela ne s’est pas produit”, indique la lettre.

“Nous devons avoir des discussions sérieuses au sein de notre conférence sur les raisons et ce que nous pouvons faire pour améliorer nos chances en 2024”, a-t-il ajouté.

Certains suggèrent que l’entrée précoce de Trump dans la course présidentielle est conçue pour éviter d’éventuelles accusations criminelles découlant de multiples enquêtes sur les dernières semaines de sa présidence ainsi que sur ses affaires commerciales.

Vendredi, les avocats de Trump ont contesté une assignation à comparaître de la commission du Congrès chargée d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain par ses partisans.

L’assignation à comparaître visait à faire interroger Trump sous serment la semaine prochaine, mais les avocats ont déposé une plainte en faisant valoir qu’il jouissait d’une “immunité absolue” en tant qu’ancien président contre l’obligation de témoigner devant le Congrès.

L’assignation est “invalide, illégale et inapplicable”, selon le procès.