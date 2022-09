La vague rouge déferle ? L’élan du GOP glisse alors que le sprint d’automne commence

NEW YORK (AP) – La possibilité d’une grande vague rouge se profile toujours.

Mais alors que les élections de mi-mandat de 2022 entrent dans leur dernier sprint de deux mois, les principaux républicains admettent que l’avantage de leur parti pourrait diminuer alors même que les démocrates sont confrontés à la faible réputation de leur président, au profond pessimisme des électeurs et au poids de l’histoire cet automne.

Le paysage politique, bien qu’encore en évolution, suit une série de victoires législatives du président Joe Biden sur le climat, les soins de santé et la violence armée, tout comme les candidats triés sur le volet par Donald Trump sur des champs de bataille électoraux comme l’Arizona, la Géorgie, l’Ohio et la Pennsylvanie luttent pour élargir leur appel. Mais rien n’a plus sapé l’élan du GOP que la décision étonnante de la Cour suprême en juin de mettre fin aux protections contre l’avortement, qui a déclenché une réaction rapide même dans les États les plus rouges.

“Cette mi-mandat semble et se sent très différente de ce qu’elle était il y a six mois”, a déclaré le sondeur républicain vétéran Neil Newhouse. La décision sur l’avortement “a dynamisé certains segments, en particulier la circonscription démocrate, et a jeté une clé, au moins dans une certaine mesure, dans l’espoir de gagner une tonne de sièges”.

L’histoire suggère que les républicains devraient dominer les élections de novembre.

À l’ère moderne, le parti qui détient la Maison Blanche a perdu des sièges au Congrès lors de la première élection de mi-mandat de pratiquement tous les présidents du premier mandat. Ronald Reagan a perdu 26 sièges à la Chambre, Bill Clinton en a perdu 52, Barack Obama 63 et Trump 40. Seul le Parti républicain de George W. Bush a remporté un modeste gain de huit sièges lors de son premier mi-mandat, après les attentats terroristes du 11 septembre.

Neuf semaines avant le jour du scrutin, les principaux agents des deux partis s’attendent à ce que les républicains remportent environ 10 à 20 sièges à la Chambre, ce qui donnerait au GOP une courte majorité à la chambre en novembre et briserait le contrôle des démocrates sur le gouvernement fédéral. Mais de nombreux républicains perdent confiance dans la lutte à enjeux élevés pour la majorité au Sénat et les gouvernorats clés à travers le pays.

En Pennsylvanie, le candidat démocrate au poste de gouverneur Josh Shapiro soutient que son accent sur la sécurité publique, l’éducation, l’économie et la liberté est le moteur de son élan, mais admet que son adversaire est également un facteur majeur.

“Les gens me font confiance pour le faire”, a déclaré Shapiro, le procureur général de l’État, à l’Associated Press. “Et pour être juste, en partie, c’est parce que je me présente contre le gars qui est de loin le candidat le plus extrême et le plus dangereux du pays.”

Dans l’un des États swing les plus importants du pays, les républicains ont nommé Doug Mastriano comme leur candidat au poste de gouverneur, même après avoir appris son rôle de premier plan dans les efforts de Trump pour annuler les élections de 2020.

Le sénateur d’État et officier militaire à la retraite a aidé à organiser les efforts de l’État pour soumettre de faux électeurs présidentiels redevables à Trump et a été vu à l’extérieur du Capitole alors que des manifestants pro-Trump attaquaient la police le 6 janvier 2021. Il s’est également aliéné les électeurs modérés et même certains républicains. avec des positions clivantes sur plusieurs dossiers, dont l’avortement, auquel il s’oppose en toutes circonstances.

La campagne de Mastriano n’a pas répondu à une demande d’interview pour cette histoire.

Shapiro lancera mardi sa première publicité télévisée de la campagne d’automne, présentant l’opposition farouche de Mastriano au droit à l’avortement et au mariage homosexuel comme une menace pour l’économie de la Pennsylvanie. L’annonce est la première place d’un investissement publicitaire télévisé de 16,9 millions de dollars réservé à la campagne pour les neuf semaines précédant le jour du scrutin.

La présidente du Comité national républicain, Ronna McDaniel, a reconnu que le GOP devait affiner son message sur l’avortement compte tenu de l’élan apparent des démocrates.

“Nous ne pouvons pas leur permettre de contrôler le récit”, a déclaré McDaniel dans une interview.

Elle a souligné le bilan des dirigeants républicains en faveur des exceptions à l’avortement dans les cas de viol, d’inceste et de vie de la mère, évitant les questions sur des candidats comme Mastriano, le candidat au Sénat de Géorgie Herschel Walker et le sénateur de Floride Marco Rubio, qui s’opposent à de telles exceptions.

“Je ne vais pas parler de chaque candidat et où ils en sont”, a déclaré McDaniel. “Mais les quatre derniers présidents républicains depuis Roe croient en l’exception, et c’est là que je pense que se trouvent beaucoup d’Américains, selon les sondages. Mais ils croient aussi aux limites, et les démocrates n’ont montré aucune inclination à avoir des limites.

Sur les perspectives plus larges à moyen terme du Parti républicain, McDaniel a déclaré que les meilleures courses étaient toujours susceptibles de se resserrer, malgré la sagesse conventionnelle selon laquelle une vague rouge massive était en train de se construire.

“Beaucoup de ces États sont des États du champ de bataille”, a-t-elle déclaré. “Ça va être serré.”

Sur le papier, les républicains continuent de bénéficier d’énormes avantages.

Au-delà du poids de l’histoire, les démocrates sont aux prises avec les faibles cotes de popularité de Biden, car environ 7 électeurs sur 10 pensent que le pays va dans la mauvaise direction. Les stratèges démocrates reconnaissent de sérieux vents contraires politiques alors que l’inflation et le pessimisme augmentent, mais ils notent que les prix de l’essence ont baissé, que les inquiétudes liées à la pandémie se sont estompées et que Biden a remporté des victoires législatives majeures sur plusieurs questions clés.

« Les républicains n’ont pas profité du mauvais environnement politique. Et ils ont cherché à avoir un ordre du jour ou à faire quoi que ce soit », a déclaré le sondeur Biden John Anzalone, qui était beaucoup moins confiant quant aux perspectives à moyen terme au début de l’été.

“Historiquement, cela devrait être une victoire de 30 ou 40 sièges pour les républicains”, a-t-il ajouté. “L’ensemble du Parti républicain a fait une grosse erreur au cours des quatre ou cinq derniers mois.”

Le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, a blâmé la «qualité du candidat» du GOP pour expliquer pourquoi son parti était plus susceptible de remporter la Chambre que le Sénat.

Le sénateur de Floride Rick Scott, qui dirige le bras de campagne du Sénat GOP, le voit différemment.

“Lui et moi avons clairement un désaccord à ce sujet. Je pense que nous avons d’excellents candidats », a déclaré Scott à l’AP, citant des opportunités de défier les démocrates dans des États bleus comme le Colorado et l’État de Washington. “Je pense que nous allons bien.”

Scott a reconnu une certaine incertitude concernant le rôle de Trump dans les semaines à venir.

L’ancien président a aidé ses loyalistes, dont la plupart ont adopté ses théories du complot sur les élections de 2020, à remporter les élections primaires à travers le pays tout au long du printemps et de l’été. Mais on ne sait pas comment Trump les aidera, le cas échéant, alors que les élections se déroulent à l’automne.

« Il a le choix de ce qu’il veut faire. Il a clairement des candidats qu’il voulait faire passer les primaires et ils l’ont fait », a déclaré Scott. “Il prendra sa propre décision sur ce qu’il veut faire.”

Dans le même temps, un nombre disproportionné de femmes s’inscrivent pour voter. Et si les modèles de vote récents se maintiennent, c’est une bonne nouvelle pour les démocrates.

Dans au moins sept États, les femmes représentaient une part plus élevée des électeurs nouvellement inscrits à la suite de l’annulation de Roe v. Wade, selon une analyse AP des données électorales de L2, un fournisseur de données non partisan.

Dans les cinq semaines qui ont suivi l’élimination par le tribunal du droit constitutionnel à l’avortement, les femmes représentaient 64 % des nouveaux enregistrements au Kansas. Puis, le 2 août, les électeurs du Kansas ont rejeté à une écrasante majorité une mesure électorale qui aurait permis aux législateurs des États d’imposer de nouvelles restrictions sur les avortements.

Les républicains soutenus par Trump qui s’opposent au droit à l’avortement se battent pour un élan dans plusieurs États swing.

Un super PAC du Sénat républicain de premier plan a récemment annulé les réservations de publicités télévisées en Arizona, où Blake Masters se présente, tout en engageant 28 millions de dollars pour aider le loyaliste de Trump JD Vance dans l’Ohio, un État que Trump a porté par 8 points lors des dernières élections. En Pennsylvanie, on craint que Mastriano n’entraîne le reste du ticket républicain, tandis que le candidat au Sénat du GOP approuvé par Trump, Mehmet Oz, se débat avec des questions de résidence. Et en Géorgie, Walker est confronté à des questions difficiles sur son passé et son opposition à l’avortement dans tous les cas.

Le représentant Tom Emmer, le républicain du Minnesota qui dirige le bras de campagne du House GOP, a mis en garde son parti contre le fait de prendre quoi que ce soit pour acquis.

Il a noté que la plupart des sièges que les républicains visent cet automne sont situés dans des districts portés par Biden, un contraste avec les élections précédentes où les républicains ont réussi dans les districts à tendance GOP.

“Ne mesurez pas les rideaux”, a déclaré Emmer à l’AP dans un message à ses collègues républicains. “Ce n’est pas le moyen terme typique dont nous parlons.”

