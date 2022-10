La vague républicaine testée par une course compétitive au Sénat dans l’Ohio

GROVEPORT, Ohio (AP) – Ruth et Boyd Boone sont des électeurs républicains de longue date de l’Ohio, désireux de réélire leur gouverneur du GOP. Mais quand il s’agit du Sénat, ils ne sont pas si sûrs.

Tous deux sont sceptiques à l’égard de JD Vance, le capital-risqueur et auteur devenu candidat pour la première fois qui a remporté l’investiture républicaine avec le soutien de l’ancien président Donald Trump.

“Je ne l’aime pas du tout”, a déclaré Boyd, 80 ans, propriétaire d’une ferme à l’extérieur d’Ashville. «Je ne pense pas qu’il donne un blanc sur l’Ohio. Je pense qu’il pense juste qu’il va être le sénateur.

Lui et Ruth, 77 ans, ont également déclaré qu’ils aimaient ce qu’ils entendaient du démocrate Tim Ryan, le membre du Congrès de 10 mandats contre Vance en tant que modéré – bien qu’ils aient également leurs réserves, notamment à propos de son soutien au droit à l’avortement.

“Ça va être jusqu’au fil”, a déclaré Ruth à propos de sa décision, alors même qu’elle ramassait une pancarte pour un autre républicain, le secrétaire d’État Frank LaRose, auprès de solliciteurs dans un parking Kroger.

Cette ambivalence souligne une dynamique surprenante dans l’Ohio, où Vance espère se rendre à Washington sur une vague de mécontentement national envers les démocrates. Moins de deux semaines avant le jour du scrutin, la course est plus compétitive que prévu initialement. Alors que Vance peut encore gagner dans un état que Trump a porté deux fois par 8 points, la plupart des sondages montrent que Vance et Ryan sont à peu près à égalité, même si le gouverneur républicain sortant Mike DeWine mène son rival démocrate à deux chiffres.

Faisant campagne récemment dans un coupe-vent et des baskets rouges et blancs, Ryan a souligné ses racines ouvrières et a présenté Vance comme un outsider et un “extrémiste” plus intéressé à décrocher un titre qu’à servir les habitants de l’Ohio.

Mais la campagne des cols bleus du démocrate sonne parfois comme une bordée contre son propre parti.

“Nous devons remettre ce pays concentré sur le stress que subissent chaque jour les travailleurs”, a-t-il déclaré dans une salle syndicale à Niles, où il a grandi, parsemant son discours de blasphèmes. “Je ne donne pas comme—- pour qui vous avez voté”, a-t-il dit à la salle des militants démocrates et des organisateurs syndicaux.

En effet, Ryan ressemble parfois moins à un candidat au Sénat qu’à un prophète apocalyptique avertissant les démocrates nationaux qu’ils sont au bord du gouffre s’ils abandonnent les électeurs de la classe ouvrière qui étaient autrefois le cœur de la base du parti.

“Nous ne serons pas un parti national à moins que la classe ouvrière ne soit de retour à nos côtés et c’est de cela qu’il s’agit”, a déclaré Ryan, la voix tendue alors qu’il se tenait aux côtés des dirigeants syndicaux du pub irlandais PJ McIntyre à Cleveland plus tard. après midi.

C’est un message qui a trouvé un écho auprès d’électeurs comme Christine Varwig, 54 ans, membre du conseil scolaire de Toledo, qui a déclaré que Ryan parlait sa «langue».

“Il nous comprend”, a déclaré Varwig lors d’un rassemblement syndical dans l’arrière-cour à Tolède, où Ryan, un ancien quart-arrière, a lancé un ballon de football, siroté de la bière et joué à la corde. (Il a perdu mais a gagné un match revanche.) “Quand il parle de son grand-père, cela me rappelle mes propres grands-parents, et nous pouvons donc nous identifier.”

Mais dans tout l’État, il était clair à quoi Ryan était confronté. Un récent matin de semaine à 9 heures du matin, le bar Thirsty Cowboy dans le bastion républicain de Médine était rempli de plusieurs centaines de partisans de Vance, excités et en colère, avec des tasses de café Dunkin ‘Donuts à la main.

“Je pense que les gens en ont marre”, a déclaré Vance alors qu’il pestait contre les factures d’épicerie élevées, la hausse des prix de l’essence et une frontière poreuse et imputait les malheurs du pays à l’échec du leadership à Washington.

Après avoir suscité des inquiétudes au sein du GOP pour avoir largement disparu de la campagne électorale au cours de l’été, Vance a traversé l’État avec des brandons conservateurs, notamment le sénateur du Texas Ted Cruz et Donald Trump. Jr. Lors d’événements, il parle d’avoir été élevé par ses grands-parents alors que sa mère luttait contre la dépendance aux opioïdes – une histoire qu’il a transformée en film de mémoires à succès “Hillbilly Elegy”. Et il accélère ses foules en lançant Ryan, dépeignant le membre du Congrès comme une « fraude complète » qui a essayé de se vendre comme un modéré mais vote avec le président Joe Biden – un thème que les républicains ont durement touché dans les publicités.

« Mon message est assez clair : Tim Ryan est en poste depuis 20 ans, mesdames et messieurs, il a eu sa chance. Renvoyons-le à Youngstown et forçons-le à trouver un vrai travail », a déclaré Vance alors qu’il faisait campagne plus tard dans l’après-midi avec Cruz devant la Spread Eagle Tavern à Hanovre, où plusieurs centaines de personnes s’étaient rassemblées par un après-midi d’automne frais à côté de plusieurs gros tracteurs. .

La foule comprenait Lettie Davis, 63 ans, qui travaille chez un concessionnaire automobile local, où une découpe en carton grandeur nature de Trump accueille les clients, mais où les affaires ont souffert de problèmes de chaîne d’approvisionnement et de la flambée des taux d’intérêt.

“Nous l’aimons”, a-t-elle déclaré à propos de Vance. « Il a les pieds sur terre, ce que j’aime beaucoup. Et il a beaucoup à offrir de son passé, avec sa mère et tout ça. Il est donc comme nous tous.

“Pour un premier candidat, il s’en sort bien”, a déclaré Steven Clifford, 68 ans, un républicain de longue date du comté de Stark.

La décision de Trump d’approuver Vance, malgré des années de critiques de Vance, a aidé le candidat novice à sceller la nomination dans une primaire compétitive du GOP. Cela a fait de lui l’une des premières réussites de Trump, aidant le président vaincu à consolider son statut de faiseur de rois du GOP. Mais cela a également déclenché une violente réaction locale de la part des partisans des candidats rivaux, qui ont exhorté Trump à reconsidérer sa décision.

Peggy Caratelli, 64 ans, de la Palestine orientale, qui a initialement soutenu le rival de Vance, Josh Mandel, a déclaré qu’il lui avait fallu du temps pour accepter la décision de Trump. Mais maintenant, elle est pleinement embarquée.

«Donc, certains d’entre nous n’étaient pas très heureux de (l’approbation.) Mais nous pensons que Trump est plus intelligent que nous. Il y a donc une raison », a-t-elle déclaré. « Vous savez, (Vance) était un anti-Trumper. Mais il a été très rapide pour expliquer pourquoi il se sentait ainsi et pourquoi il avait changé d’avis.

« Je pense qu’il a vu l’erreur de ses manières. Nous lui pardonnons », a ajouté Don Ridge, 65 ans, de Winona, qui a déclaré voir des similitudes entre Trump et Vance.

Ryan, dans une interview après une longue journée de campagne, a déclaré qu’il était convaincu qu’il finirait par l’emporter, en partie en gagnant les types de républicains et d’indépendants de l’État qui soutiennent depuis longtemps les modérés du parti comme DeWine et le sénateur à la retraite Rob Portman mais ont aigri sur la marque de Trump. Il espère que certains électeurs de DeWine partageront leurs billets et voteront également pour lui.

“Ils aiment le fait que je me présente comme un gars indépendant d’esprit qui est prêt à affronter son propre parti”, a-t-il déclaré à propos des électeurs.

Vance dédaigne publiquement les chances de son adversaire.

«Je pense que les médias ont constamment essayé de raconter une histoire selon laquelle Tim Ryan garde en quelque sorte cette course proche. En réalité, je pense que nous allons gagner et je pense que nous allons gagner de manière assez convaincante », a-t-il déclaré dans une interview.

À travers tout cela, Ryan a été largement ignoré par le Parti démocrate national alors que des groupes se concentrent sur la défense des titulaires vulnérables et renversent d’autres sièges détenus par les républicains, alors même que les républicains versent de l’argent dans l’Ohio pour des publicités d’attaque contre Ryan. Cela comprend 28 millions de dollars du Fonds de leadership du Sénat affilié à Mitch McConnell, de la fête du Travail jusqu’aux élections, et 2,4 millions de dollars du MAGA Inc. Super PAC de Trump, qui devrait continuer à dépenser dans l’État.

Ryan a sa propre opération de collecte de fonds robuste et a en fait dépassé Vance. Mais la décision du Comité de campagne sénatoriale démocrate de ne pas investir davantage dans la course à ce jour a laissé certains démocrates furieux.

“S’il finit par perdre d’un point ou deux, c’est sur eux, à 100%”, a déclaré Chris Monaghan, 51 ans, qui travaille avec des tôliers à Toledo.

« Personnellement, je pense que c’est honteux. … Nous sommes si proches », a déclaré Varwig, le membre du conseil scolaire qui travaille également comme directeur de bureau au Parti démocrate du comté de Lucas. Elle a dit que chaque jour, elle rencontre des républicains qui entrent dans le bureau et demandent des pancartes Ryan.

« Ça veut dire quelque chose », dit-elle. «Ils sont complètement éteints par Vance, complètement éteints. Les républicains à qui j’ai parlé, ils en ont assez du message Trump-Vance.

Mais à l’échelle nationale, les deux partis sentent que la dynamique est en faveur des républicains. Et le GOP compte sur des électeurs comme Kimberly Kell, 61 ans, une ingénieure en logiciel de Groveport qui espérait prendre sa retraite cette année mais a reporté ses projets en raison de ses économies de retraite battues.

Kell n’a pas suivi la politique locale ou la course au Sénat, mais prévoit de voter républicain parce qu’elle est en colère contre Biden.

“La seule chose que je suis vraiment, c’est d’écouter les trucs présidentiels, avec lesquels je pourrais m’étouffer”, a-t-elle déclaré. Elle prévoit de voter, “tous républicains, au conseil d’administration”.

Jill Colvin, l’Associated Press