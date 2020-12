L’administration de Donald Trump a fait de nombreuses annonces politiques depuis sa défaite aux élections du 3 novembre – BRENDAN SMIALOWSKI / AFP via Getty Images

Le plateau d’attente de Joe Biden sur le bureau Resolute du bureau ovale lorsqu’il prend la présidence des États-Unis le 20 janvier est déjà incroyablement élevé.

On s’attaque à la pandémie la plus dévastatrice depuis un siècle, réparant une économie avec des niveaux de chômage rivalisant avec la Grande Dépression et essayant de corriger de vastes problèmes structurels comme les tensions raciales en Amérique et le changement climatique.

Pourtant, ces dernières semaines, un autre défi a été ajouté: décoller les changements de politique que l’administration de Donald Trump a imposé avant que la porte ne se ferme à sa présidence.

Le dernier exemple est celui des modifications des règles d’asile. Cette décision, qui resserre considérablement la définition de «persécution» que les demandeurs d’asile doivent prouver pour obtenir le refuge en Amérique, correspond à la position ferme que le président a adoptée pendant des années.

Il y a eu d’autres changements de politique tardifs. M. Trump, évitant en grande partie les caméras alors qu’il est intelligent face à la défaite électorale et refuse de concéder la course, a annoncé un retrait de troupes en Afghanistan et en Irak.

Il a gracié un allié. Il aurait discuté de nouvelles sanctions contre l’Iran en raison de son programme nucléaire. Son administration a également programmé d’autres exécutions fédérales.

M. Trump semble viser des « victoires » qu’il peut vanter aux partisans. Beaucoup tombent dans les priorités politiques qu’il a longtemps nommées: mettre fin «pour toujours» aux guerres étrangères; s’attaquer à l’Iran sur ses ambitions nucléaires; être dur avec le crime.

Il n’est pas passé inaperçu que le président ne semble pas prêt à abandonner sa carrière politique après avoir quitté ses fonctions. Il y a des spéculations persistantes, non contrées par M. Trump, selon lesquelles il se présenterait à l’investiture présidentielle républicaine 2024.

Même s’il ne le fait pas, M. Trump serait en train de mettre en place un « comité d’action politique » et une partie des plus de 200 millions de dollars levés après l’élection pour les tentatives républicaines de contester le résultat aidera à financer sa prochaine entreprise.

Une vague de réalisations politiques tardives sur la voie de la sortie qui peuvent être tenues en l’air pour les partisans a des avantages politiques pour M. Trump, quelle que soit la voie qu’il empruntera ensuite.

Mais cela brise aussi, comme une grande partie de l’approche de M. Trump à la présidence, un précédent.

Les présidents américains vaincus font normalement tout leur possible pour s’assurer que les politiques dans la période du «canard boiteux» entre les élections de novembre et le transfert du pouvoir en janvier ne sont pas en contradiction avec les plans de leur successeur.

Barack Obama raconte dans ses nouveaux mémoires comment George W. Bush, son prédécesseur présidentiel, a pris des mesures qu’il voulait prendre pour contrer le krach financier de 2008 pendant la transition après l’équipe d’Obama, cherchant leur approbation.

M. Trump fait le contraire. Il prend des mesures politiques controversées – telles que l’asile – que M. Biden n’adopterait presque certainement pas s’il était en fonction.

L’approche met M. Biden dans une impasse. Bon nombre des mesures sont théoriquement réversibles – M. Trump n’apporte pas les changements par le biais du Congrès mais avec des pouvoirs détenus par son administration, ceux que M. Biden exercera également.

Mais ce sont des maux de tête de temps et de politique. M. Biden a déclaré qu’il concentrerait ses énergies au cours des 100 premiers jours sur la lutte contre la pandémie de Covid-19 et le déploiement de vaccins. Éteindre de nouveaux feux prend l’attention qu’il n’a peut-être pas de rechange.

Chaque renversement d’une politique Trump inclura également des calculs politiques. L’assouplissement de ces nouvelles règles en matière d’asile ouvre à M. Biden des accusations de faiblesse à la frontière – une ligne d’attaque républicaine commune.

Les tentatives pour démêler l’Amérique de sa guerre commerciale avec la Chine, un autre domaine que M. Trump envisagerait de dégénérer avant de quitter ses fonctions, seront également politiquement périlleuses, étant donné le durcissement des sentiments à Washington envers Pékin.

La vague tardive de mesures politiques de M. Trump n’est qu’un autre signe qu’il ne ressent aucun impératif pour faciliter l’entrée au pouvoir de son successeur.