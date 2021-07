La vague pandémique d’automatisation peut être une mauvaise nouvelle pour les travailleurs

Et dans la voie du service au volant à Chequers près d’Atlanta, les demandes de hamburgers Big Buford et de sandwichs au poulet Mother Cruncher peuvent être traitées non pas par un caissier dans un casque, mais par un algorithme de reconnaissance vocale.

Les investissements technologiques réalisés en réponse à la crise peuvent contribuer à un boom de la productivité post-pandémique, permettant des salaires plus élevés et une croissance plus rapide. Mais certains économistes affirment que la dernière vague d’automatisation pourrait supprimer des emplois et éroder le pouvoir de négociation, en particulier pour les travailleurs les moins bien payés, de manière durable.

« Une fois qu’un travail est automatisé, il est assez difficile de revenir en arrière », a déclaré Casey Warman, économiste à l’Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse qui a étudié l’automatisation pendant la pandémie.

La tendance à l’automatisation est antérieure à la pandémie, mais elle s’est accélérée à ce qui s’avère être un moment critique. La réouverture rapide de l’économie a entraîné une augmentation de la demande de serveurs, de femmes de chambre d’hôtel, de vendeurs au détail et d’autres travailleurs des industries de services qui avaient réduit leurs effectifs. Dans le même temps, les prestations gouvernementales ont permis à de nombreuses personnes d’être sélectives dans les emplois qu’elles acceptent. Ensemble, ces forces ont donné aux travailleurs à bas salaire un rare moment d’influence, menant à des salaires plus élevés, des avantages sociaux plus généreux et d’autres avantages.

L’automatisation menace de renverser l’avantage sur les employeurs, érodant potentiellement ces gains. UNE document de travail publié par le Fonds monétaire international cette année a prédit que l’automatisation induite par la pandémie augmenterait les inégalités dans les années à venir, non seulement aux États-Unis mais dans le monde entier.

«Il y a six mois, tous ces travailleurs étaient essentiels», a déclaré Marc Perrone, président des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, un syndicat représentant les épiciers. « Tout le monde les appelait des héros. Maintenant, ils essaient de trouver un moyen de s’en débarrasser.