La vague dévastatrice de coronavirus en Inde a transformé les enfants en orphelins

BHOPAL, Inde — Les nuits sont les plus dures.

Les jumeaux de cinq ans Ruhi et Mahi se couchent tard. Dans le noir, ils se réveillent souvent en pleurant ou saisis de peur.

Au matin, leur grand-oncle les habille et leur peigne les cheveux. Ils lui posent sans cesse la même question : où sont nos parents ?

Ta mère et ton père sont avec les médecins, dit-il aux filles. Ils sont à l’hôpital.

« Tout ce que je dis, c’est que maman prie Dieu. »

La vérité est trop difficile à dire pour lui. Les parents de Ruhi et Mahi sont tous deux morts, emportés en quelques jours lors de la calamité de la deuxième vague de cas de coronavirus en Inde.

Le père des filles, Mohan, connu pour sa nature serviable et son dévouement envers ses filles, est décédé le 30 avril, ses poumons à l’épreuve d’un ventilateur dans un hôpital public de cette ville du centre de l’Inde.

Trois jours plus tard, leur mère, Rita, est décédée chez elle dans une pièce sur le toit aux murs jaune pâle, écrasée par la maladie et le chagrin. Ses filles dormaient à proximité.

« Ils ont laissé ces deux filles seules au monde.

Il est difficile de saisir toute la gravité de la récente vague d’infections en Inde – enfin en train de reculer –. En avril et mai, le virus a submergé les hôpitaux et tué près de 170 000 Indiens, selon les statistiques officielles. Les experts pensent que le chiffre réel est bien plus élevé.

Peut-être qu’aucun phénomène ne résume les pertes de la nation comme le nombre d’enfants orphelins dans la vague. Ce qui est arrivé aux filles de Mohan et Rita n’est pas unique : près de 600 enfants en Inde ont perdu leurs deux parents à cause de covid-19, a déclaré Smriti Irani, ministre du gouvernement chargé du développement des femmes et de l’enfant, dans un tweet le mois dernier.

Même ce chiffre peut sous-estimer la tragédie. À travers l’Inde, plus de 3 600 enfants sont devenus orphelins à cause de la covid et d’autres causes depuis le début de la pandémie, selon un affidavit déposé ce mois-ci par la Commission nationale pour la protection des droits de l’enfant.

Bien que la situation de l’Inde soit extrême, le pays est loin d’être seul. La pandémie a tué des parents de jeunes enfants dans le monde entier. Des chercheurs aux États-Unis ont utilisé les données du Census Bureau pour estimer qu’environ 43 000 enfants américains avaient perdu un parent à cause de la covid depuis mars de l’année dernière. Il y avait aussi des familles aux États-Unis où les deux parents sont décédés.

En Inde, la férocité de la deuxième vague a laissé les hôpitaux trop pleins pour soigner les malades. Beaucoup sont morts parce qu’ils n’avaient pas pu obtenir suffisamment d’oxygène ou d’autres traitements, laissant à leurs familles la question sans réponse de savoir si leurs proches auraient pu être sauvés avec des soins appropriés.

Les jumeaux de cinq ans Ruhi et Mahi ont perdu leurs deux parents à cause du covid-19 lors de la deuxième vague indienne à Bhopal, en Inde. Ils vivent maintenant avec leur grand-oncle. (Vikram Singh pour le Washington Post)

La plupart des enfants devenus orphelins lors de la vague sont hébergés chez des parents. Une petite minorité a été placée en institution, selon les autorités de protection de l’enfance. Les dangers sont innombrables : les enfants qui perdent leurs parents courent un risque plus élevé de dépression, d’abandon scolaire et d’exploitation, selon les experts.

En avril, des messages ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, prétendument à la recherche de parents adoptifs pour des enfants dont les parents étaient morts de covid. Les appels sont devenus si répandus que les autorités ont émis un avertissement selon lequel ces adoptions directes sont illégales et pourrait être utilisé pour le trafic d’enfants.

Le Premier ministre Narendra Modi a récemment annoncé que le gouvernement national couvrirait les frais d’éducation et fournirait une assurance maladie aux enfants orphelins de covid, ainsi que des fonds auxquels ils pourraient accéder à l’âge de 18 ans. En ces temps difficiles, a déclaré Modi, selon un communiqué officiel. , « il est de notre devoir en tant que société de prendre soin de nos enfants. »

« Quels que soient les rêves que leurs parents ont pour eux, je vais faire de mon mieux pour aider les filles à les réaliser. »

Identiques jumeaux aux poignets minuscules et aux grands yeux marrons, Mahi et Ruhi vivent avec l’oncle de leur mère et leur famille élargie dans les ruelles étroites de la vieille ville de Bhopal. Quand on demande à Ruhi, plus âgée de quelques minutes, qui est sa meilleure amie, elle n’hésite pas. « Mahi! » s’exclame-t-elle en se penchant sur un livre de coloriage.

Ce matin-là, Ruhi s’est réveillée et a dit à son grand-oncle, Subhash Raikwar, qu’elle avait vu ses parents pendant la nuit. Elle savait que c’était eux, dit-elle, parce qu’elle pouvait voir leurs visages au-dessus de la porte de la chambre. (Le Washington Post retient le nom de famille des filles pour protéger leur vie privée.)

« Quand ils nous disent des choses comme ça, cela nous fait dresser les cheveux », a déclaré Subhash. « Comment cela a-t-il pu arriver? Pourront-ils un jour oublier cela ?

Un jour plus tôt, les filles étaient rentrées dans leur maison à la périphérie de la ville pour la première fois depuis que leurs parents sont tombés malades. Ils étaient ravis de voir le chien du voisin et la balançoire branlante de l’autre côté de la rue où ils allaient avec leur père, qui avait travaillé comme électricien dans une usine voisine et gagnait environ 250 $ par mois.

« Nous n’aurions jamais imaginé que tout serait détruit si vite. »

Mohan et Rita appartenaient tous deux à une communauté tribale dont l’occupation traditionnelle est la pêche, et ils se sont mariés en 2009. Pendant des années, ils ont essayé d’avoir des enfants. Les filles sont nées en 2016.

La maison était une minuscule chambre louée. Un calendrier distribué par un groupe religieux hindou est accroché à un mur. La page est tournée vers avril, le mois qui a tout changé. C’est alors que Mohan, qui avait une quarantaine d’années, a commencé à tousser. Quelques jours plus tard, il avait du mal à respirer. À ce moment-là, le virus faisait la course à travers l’Inde, infectant des centaines de milliers de personnes par jour.

La santé de Mohan s’est détériorée le 25 avril et cette nuit-là, la saturation en oxygène de son sang est tombée à un niveau dangereux. Le frère de Rita a réussi à faire admettre Mohan à l’hôpital Hamidia, un ensemble de bâtiments moutarde et blanc près de la mosquée historique de Bhopal. Rita, 40 ans, montrait également des symptômes de covid. Elle et les deux filles ont été testées positives pour le coronavirus deux jours plus tard. Ruhi a développé une toux, mais sa sœur est restée indemne.

Avant que Mohan ne soit placé sous ventilateur, il a dit à Subhash qu’il était inquiet pour ses enfants. Il a demandé s’il pouvait être transféré dans un hôpital privé pour obtenir un meilleur traitement, mais aucun lit n’était disponible. Mohan est décédé tard le 30 avril. Il a été incinéré le lendemain matin, l’une des 82 victimes de coronavirus ce jour-là dans le principal crématorium de Bhadbhada de la ville.

Rita, qui avait une toux persistante et une respiration difficile, est venue avec les filles dans sa maison d’enfance, trois maisons étroites interconnectées près de l’un des nombreux lacs de Bhopal où vit toujours sa mère, une veuve âgée. Rita s’est isolée dans une pièce sur le toit avec une seule petite fenêtre, trop haute pour voir à l’extérieur. Elle ne voulait manger ni parler à personne, ont déclaré ses proches.

La nuit avant la mort de Rita, elle a insisté pour que les filles montent et dorment dans la chambre avec elle. Alka Raikwar, 45 ans, l’une des tantes de Rita, a déclaré qu’elle avait parlé à sa nièce après minuit. Alka lui a demandé si elle mangeait et l’a exhortée à être forte pour ses enfants. Si Rita avait des problèmes, dit Alka, ils l’emmèneraient chez le médecin.

Le lendemain matin, Rita ne répondait plus. Les filles ont essayé de la réveiller. Subhash a vérifié son pouls : rien. Il a appelé une ambulance. Les secours sont arrivés et ont prononcé son décès.

Pour la deuxième fois en trois jours, les membres de la famille sont retournés au crématorium. Il y avait foule et il fallait attendre. Mamtesh Sharma, un responsable de la fiducie du crématorium, a déclaré que l’établissement n’avait jamais été témoin de telles scènes au cours de ses 70 ans d’histoire. « C’était la maison pleine », a-t-il déclaré, en montrant des endroits carbonisés sur le béton où des corps avaient été brûlés faute de bûchers en bois appropriés.

« Dieu m’a donné la chance d’aider. »

Bhopal est une ville de lacs tranquilles et de palais en ruine. En 1984, elle a été le théâtre de l’une des pires catastrophes industrielles au monde, lorsqu’un gaz toxique s’est échappé d’une usine de pesticides appartenant à l’époque à Union Carbide, une entreprise américaine.

Au plus fort de la deuxième vague de coronavirus, les gens avaient tellement peur de sortir que c’était comme si quelque chose de toxique était dans l’air, a déclaré Subhash. « Il y avait ce genre de peur dans le cœur des gens », a-t-il déclaré. Peu importe le chagrin, les voisins ne voulaient pas aider les voisins.

Les parents de Ruhi et Mahi n’étaient pas les seules pertes subies par la famille. Subhash, 45 ans, est le plus jeune de sept frères. (Le grand-père de Ruhi et Mahi était le deuxième aîné.) Sa sœur aînée et l’un de ses fils sont également décédés de la covid cette année.

Subhash gagne sa vie en vendant du poisson et possède une imprimerie. Il est également actif dans la politique locale. Maintenant, il est le principal soignant des filles pendant la journée. Il les aide à se baigner et leur donne le petit déjeuner. Sa femme Rekha est technicienne de laboratoire et rentre du travail l’après-midi. Le couple a deux fils de 18 et 8 ans.

Tout ce que Subhash veut faire, c’est réaliser les aspirations des parents des filles – une bonne école, une éducation de haute qualité, une chance d’évoluer dans le monde. Mahi dit qu’elle veut être médecin. Ruhi aimerait être policier.

Un matin récent, Mahi avait une tache de poudre pour bébé visible sur son cou après avoir pris un bain. Ses cheveux avaient été soigneusement rassemblés en une queue de cheval avec un élastique violet duveteux. Ruhi avait un élastique jaune assorti dans ses cheveux.

Si elle était à la maison avec ses parents, a déclaré Ruhi, il y aurait des « masti » – beaucoup de plaisir. Elle allait au parc avec son père et volait sur la balançoire, a-t-elle dit, ou marchait jusqu’à un temple voisin.

Subhash ne sait pas combien de temps il continuera à dire à Ruhi et Mahi que leurs parents sont à l’hôpital. Il espère que les jumeaux comprendront petit à petit qu’ils ne reviendront pas. Les filles entendent déjà de leurs cousins ​​que leur maman et papa sont avec Dieu. Mais Subhash ne peut pas se résoudre à le dire.

Ravi Mishra a contribué à ce rapport.

