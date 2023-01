La vague de froid la plus longue à Delhi depuis une décennie, 50 heures de brouillard en janvier

Delhi a connu jusqu’à présent environ 50 heures de brouillard dense en janvier, le maximum du mois depuis 2019, a déclaré mardi un haut responsable du Département météorologique indien (IMD).

Le scientifique principal de l’IMD, RK Jenamani, a également déclaré que la vague de froid à Delhi en janvier de cette année était la plus longue depuis une décennie.

“Delhi a enregistré une température minimale égale ou inférieure à 4 degrés Celsius sur 7 jours (du 3 janvier au 9 janvier) en 2013, avec la température minimale la plus basse de 1,9 degrés Celsius le 6 janvier”, a-t-il déclaré.

Cette année, la capitale nationale a enregistré une vague de froid du 5 au 9 janvier, avec la température minimale la plus basse de 1,9 degrés Celsius le 8 janvier, selon les données de l’IMD.

“Delhi a enregistré jusqu’à présent environ 50 heures de brouillard dense ce mois-ci, ce qui est le plus élevé depuis 2019”, a déclaré Jenamani.

Le météorologue principal a attribué la longue période de froid intense à un grand écart entre deux perturbations occidentales, ce qui signifie que des vents glaciaux provenant des montagnes enneigées ont soufflé pendant une période plus longue que d’habitude.

La ville a enregistré des températures maximales inférieures à la normale ce mois-ci en raison d’un brouillard dense qui a réduit les heures d’ensoleillement.

Les basses températures diurnes signifient un refroidissement précoce et une formation précoce de brouillard le soir, a-t-il déclaré.

L’observatoire de Safdarjung avait enregistré une température minimale de 3,8 degrés Celsius lundi, 1,9 degrés Celsius dimanche, 2,2 degrés Celsius samedi, 4 degrés Celsius vendredi et 3 degrés Celsius jeudi.

Lundi était également le cinquième jour consécutif où la température minimale de Delhi était inférieure à celle de la plupart des stations de montagne de l’Himachal Pradesh et de l’Uttarakhand.

Le temps froid à Delhi depuis le début du mois de janvier a mis à rude épreuve les réseaux électriques et posé des défis aux sans-abri. Cela a également incité le gouvernement de Delhi à prolonger les vacances d’hiver dans les écoles jusqu’au 15 janvier.

Selon le bureau météo, “brouillard très dense”, c’est quand la visibilité est comprise entre 0 et 50 mètres, et entre 51 et 200 mètres, elle est “dense”, entre 201 et 500 mètres “modérée”, et entre 501 et 1 000 mètres”. peu profond’.

Dans les plaines, le bureau du MeT déclare une vague de froid si la température minimale descend à 4 degrés Celsius ou lorsqu’elle est de 10 degrés Celsius et 4,5 crans en dessous de la normale.

Une vague de froid sévère se produit lorsque la température minimale descend à 2 degrés Celsius ou que l’écart par rapport aux limites normales est de plus de 6,4 crans.

