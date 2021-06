La vague de criminalité à New York voit des raves sauvages éclater à Manhattan, des attaques à l’arme blanche et des agressions sexuelles s’intensifient

Un parc LANDMARK à Manhattan est devenu « le point zéro pour la descente de la ville dans le crime et le chaos » avec des fêtes bruyantes, des agressions et des coups de couteau.

Des centaines de fêtards sont descendus à Washington Square Park pour des fêtes bruyantes après la levée d’un couvre-feu de 22 heures visant à éradiquer les comportements antisociaux.

Un homme chahute les agents du NYPD postés derrière des barrières placées autour de l’arche de Washington Square Crédit : Reuters

Le parc historique est devenu une zone de fête au grand dam des habitants Crédit : adam grey

Un parc sans foi ni loi infesté de drogue horrifie même les habitants de Greenwich Village, réputés pour leur liberté d’esprit.

Ces derniers mois, le coin nord-ouest du parc s’est transformé en un « repaire de drogue » rempli de crack et d’héroïne.

Pendant ce temps, des raves imbibées d’alcool autour de la fontaine centrale ont gardé les voisins et saccagé l’espace vert historique.

Deux hommes, dont un âgé de 24 ans, ont été poignardés aux premières heures de samedi lors d’une bagarre de 10 personnes, selon le New York Post.

Une cinquantaine de personnes dansaient dans le parc – qui est entouré de maisons haut de gamme – à 2h15 du matin lorsqu’une bagarre a éclaté et plusieurs personnes ont été poignardées.

Deux heures seulement avant ce coup de couteau, un homme de 43 ans filmant une dispute sur son téléphone s’est fait arracher l’appareil des mains, ses deux agresseurs l’ont ensuite frappé au visage et lui ont donné des coups de pied.

A proximité, un cuisinier de 77 ans du Washington Square Diner voisin a été poussé dans une baie vitrée après avoir demandé à un client violent de partir.

La victime, nommée uniquement Constantino, a subi une entaille à la tête après que l’agresseur – que le NYPD a nommé Gregory Conwell, 27 ans – l’a jeté dans la fenêtre, qui s’est brisée à l’impact.

La police a pu être vue en train d’arrêter de force des fêtards la semaine dernière alors que le couvre-feu était appliqué Crédit : FNTV

Des images montrent la police anti-émeute pourchassant des fêtards dans les rues de Manhattan samedi dernier Crédit : FNTV

Le directeur du restaurant, George Takos, a déclaré au Post: « Il a commencé à jurer, à crier et à crier et à faire ce qu’il voulait, puis il a attrapé le chef et l’a jeté sur la fenêtre. »

Pendant ce temps, un organisateur de raves, qui vit dans le Queens, a qualifié les résidents de «Karens» – et leur a dit de s’éloigner.

Le promoteur du parti David ‘Shaman’ Ortiz, 28 ans, du Queens, a également critiqué les critiques masculins des raves bruyantes « Kevins » qui veulent « voler la joie ».

Dans une interview au Post, il a déclaré: «C’est ma réponse aux résidents. Si vous avez un problème avec le son amplifié et que vous habitez dans le centre-ville, vous habitez dans le quartier de Washington Square Park, alors vous devriez déménager.

« Je ne laisse personne voler notre joie. »

Dans une récente histoire Instagram, Ortiz a également qualifié le NYPD de « plus grand gang de New York ».

Le parc est depuis longtemps une destination pour les foules bohèmes pour sortir, écouter de la musique et faire la fête avec des amis.

Mais les habitants disent que des soirées de voyous toute la nuit avec de la musique forte, de la toxicomanie publique, des matchs de boxe impromptus et des voitures faisant tourner des beignets sévissent dans la région.