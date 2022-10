La vague de Covid se profile en Europe alors que la campagne de rappel démarre lentement

Une nouvelle vague de Covid-19 semble se préparer en Europe à mesure que le temps se rafraîchit, les experts en santé publique avertissant que la fatigue des vaccins et la confusion sur les types de vaccins disponibles limiteront probablement l’utilisation du rappel.

Les sous-variantes d’Omicron BA.4/5 qui ont dominé cet été sont toujours à l’origine de la majorité des infections, mais les nouvelles sous-variantes d’Omicron gagnent du terrain. Des centaines de nouvelles formes d’Omicron sont suivies par des scientifiques, ont déclaré cette semaine des responsables de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les données de l’OMS publiées tard mercredi ont montré que les cas dans l’Union européenne ont atteint 1,5 million la semaine dernière, en hausse de 8% par rapport à la semaine précédente, malgré une chute spectaculaire des tests. À l’échelle mondiale, le nombre de cas continue de baisser.

Le nombre d’hospitalisations dans de nombreux pays du bloc des 27 nations, ainsi qu’en Grande-Bretagne, a augmenté ces dernières semaines.

Au cours de la semaine se terminant le 4 octobre, les admissions à l’hôpital Covid-19 avec symptômes ont bondi de près de 32% en Italie, tandis que les admissions en soins intensifs ont augmenté d’environ 21%, par rapport à la semaine précédente, selon les données compilées par la fondation scientifique indépendante Gimbe.

Au cours de la même semaine, les hospitalisations de Covid en Grande-Bretagne ont connu une augmentation de 45 % par rapport à la semaine précédente.

Les vaccins adaptés à Omicron ont été lancés en Europe à partir de septembre, avec deux types de vaccins traitant les sous-variantes BA.1 ainsi que BA.4/5 mis à disposition aux côtés des vaccins de première génération existants. En Grande-Bretagne, seuls les clichés adaptés au BA.1 ont reçu le feu vert.

Les responsables européens et britanniques ont approuvé les derniers rappels uniquement pour certains groupes de personnes, y compris les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli. Pour compliquer encore les choses, le «choix» du vaccin comme rappel, ce qui ajoutera probablement à la confusion, ont déclaré des experts en santé publique.

Mais la volonté d’obtenir un autre coup, qui pourrait être un quatrième ou un cinquième pour certains, s’épuise.

“Pour ceux qui sont peut-être moins préoccupés par leur risque, le message selon lequel tout est fini, associé à l’absence de toute campagne publicitaire majeure, est susceptible de réduire l’adoption”, a déclaré Martin McKee, professeur de santé publique européenne à la London School of Hygiene. et médecine tropicale. “Donc, dans l’ensemble, je crains que l’absorption ne soit un peu plus faible.”

Penny Ward, professeure invitée en médecine pharmaceutique au King’s College de Londres, a déclaré: “Un autre facteur de confusion est qu’une proportion assez élevée de la population pourrait également avoir eu un épisode de Covid ces derniers mois.”

Certains peuvent penser à tort qu’avoir suivi un cours primaire complet puis être tombés malades de Covid signifie qu’ils resteront immunisés, a-t-elle ajouté.

Depuis le 5 septembre, date à laquelle le déploiement de nouveaux vaccins a commencé dans l’Union européenne, environ 40 millions de doses de vaccins produites par Pfizer-BioNTech et Moderna ont été livrées aux États membres, selon les données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies ( ECDC).

Cependant, les doses hebdomadaires de vaccin administrées dans l’UE n’étaient qu’entre 1 million et 1,4 million en septembre, contre 6 à 10 millions par semaine au cours de la période de l’année précédente, selon les données de l’ECDC.

Le plus grand défi à relever est peut-être la perception que la pandémie est terminée, créant un faux sentiment de sécurité.

“Il doit y avoir une certaine complaisance dans la vie qui semble être revenue à la normale – du moins en ce qui concerne Covid et les gens ont maintenant d’autres soucis financiers et liés à la guerre”, a déclaré Adam Finn, président d’ETAGE, un groupe d’experts conseillant l’OMS sur maladies évitables par la vaccination en Europe.

Il a ajouté que certains législateurs laissaient également tomber la balle.

La fondation scientifique italienne Gimbe a déclaré que le gouvernement, qui sera bientôt remplacé après une élection, était mal préparé pour la saison automne-hiver, et a souligné qu’une publication sur la gestion gouvernementale de la pandémie avait été bloquée.

Le ministère de la Santé s’est refusé à tout commentaire.

Pendant ce temps, des responsables britanniques ont averti la semaine dernière qu’une nouvelle circulation de la grippe et une résurgence de Covid-19 pourraient faire peser une pression sur le National Health Service déjà étiré.