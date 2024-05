La vague de Covid se dessine pour l’été mais il est peu probable qu’elle suscite des inquiétudes

Cela s’annonce comme la première vague de covid avec presque aucun pression fédérale pour limiter la transmission et peu de données pour même déclarer une augmentation. Il n’est plus conseillé aux gens de s’isoler pendant cinq jours après avoir été testés positifs. Les tests gratuits sont difficiles à trouver. Bientôt, les personnes non assurées ne pourront plus obtenez des vaccins contre le coronavirus gratuitement.