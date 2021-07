La vague de chaleur tue des millions de moules et de palourdes sur une plage au Canada

Une vague de chaleur record affectant le nord-ouest du Pacifique et certaines régions du Canada a fait cuire des millions de moules, de palourdes et d’autres créatures marines vivantes.

Il y a environ deux semaines, Alyssa Gehman, qui étudie la communauté de l’écologie marine, cherchait à se baigner le long de la plage Kitsilano à Vancouver, en Colombie-Britannique, pour échapper à la chaleur.

« La première chose que j’ai remarquée en descendant vers la plage, c’est que ça sentait assez mauvais », a déclaré Gehman à USA TODAY. « Il y avait une odeur de crustacés pourris et cuits. »

En traversant le bord de l’eau, elle a remarqué des bancs de moules mortes sur la plage.

« J’ai aussi vu des crabes morts flotter », a déclaré Gehman. « Et c’était vraiment triste pour moi, et cela indiquait également qu’il y avait probablement de nombreux animaux qui ont également été tués lors de cette vague de chaleur. »

Christopher Harley, un écologiste marin qui a également observé les créatures mortes sur la plage de Kitsilano, a déclaré que cela ressemblait à « une catastrophe écologique » qu’il n’avait jamais vue auparavant.

De retour au Hurley Lab de l’Université de la Colombie-Britannique, où lui et Gehman travaillent, les chercheurs étudient les ramifications plus larges de la mortalité massive d’animaux sur les rives de nombreux endroits, notamment Lighthouse Park à West Vancouver, Stanley Park à Vancouver. , et d’autres îles à proximité.

Les moules sont l’un des animaux qu’ils ont examinés.

Selon Gehman, les moules à marée basse ferment hermétiquement leurs coquilles et gardent de l’eau à l’intérieur afin qu’elles ne se dessèchent pas.

« Ils peuvent survivre à des températures assez similaires aux mêmes températures que les humains peuvent survivre, jusqu’à un peu plus de 100 degrés », a déclaré Harley. « Mais nous mesurions des températures sur le rivage supérieures à 120, il faisait donc beaucoup plus chaud que tout ce qu’ils pouvaient supporter. »

Vague De Chaleur: Un record de « dôme de chaleur » pourrait faire grésiller West toute la semaine alors que les incendies de forêt brûlent

Feux de forêt occidentaux: Plus de 300 000 acres brûlés dans 6 États; 2 pompiers morts dans le crash d’un avion en Arizona

La mort des créatures marines peut également affecter des écosystèmes entiers. Par exemple, une moule peut filtrer jusqu’à 6 gallons d’eau par jour, dit Gehman, ce qui signifie que la moule nettoie l’eau et la rend claire.

« Cela peut être important pour les plantes qui vivent dans l’eau, car l’eau doit être claire pour que le soleil puisse atteindre la plante qui pousse », a déclaré Gehman.

Les coquillages comme les moules et les palourdes fournissent de la nourriture à d’autres espèces, y compris les étoiles de mer et les oiseaux marins migrateurs, et fournissent un habitat.

« Les bancs de moules en particulier hébergent des dizaines et dans certains cas des centaines d’espèces, donc lorsque nous perdons les moules, nous perdons l’habitat et toutes ces autres espèces également », a déclaré Harley.

La vague de chaleur mortelle et record dans certaines parties de l’ouest des États-Unis et du Canada il y a deux semaines aurait été « pratiquement impossible » sans l’influence du changement climatique, selon une étude publiée mercredi par d’éminents scientifiques, qui a déclaré que le réchauffement climatique a rendu l’extrême températures au moins 150 fois plus susceptibles de se produire.

Des centaines de personnes seraient mortes à cause de la chaleur, et la majorité des décès ont eu lieu en Colombie-Britannique. Plus de 100 personnes sont mortes dans l’Oregon, un nombre de morts qualifié d' »horrible » par la gouverneure de l’État, Kate Brown.

Contribution : Doyle Rice