La vague de chaleur s’intensifie dans l’ouest des États-Unis au milieu d’une sécheresse record

Les gens voient le soleil se coucher alors qu’un enfant boit dans une bouteille d’eau le 15 juin 2021 à Los Angeles, en Californie, alors que les températures montent en flèche lors d’une vague de chaleur en début de saison. Frédéric J. Brown | AFP | Getty Images

Une vague de chaleur extrême qui s’empare de l’ouest des États-Unis s’intensifiera et se propagera cette semaine, créant des conditions dangereuses au milieu de la pire sécheresse des deux dernières décennies et suscitant des inquiétudes concernant de graves incendies de forêt et des pannes de réseau électrique. Plus de 40 millions de personnes dans le pays devraient connaître des températures à trois chiffres cette semaine et environ 200 millions de personnes devraient voir des températures supérieures à 90 degrés. Plus des trois quarts de l’Ouest sont en proie à une grave sécheresse, selon l’US Drought Monitor. Températures dans certaines régions pourrait dépasser 120 degrés Fahrenheit et des avertissements de chaleur excessive sont en place pour plusieurs États. Le Nevada et l’Arizona devraient connaître des températures record de 125 et 128 degrés, respectivement.

Grant Mohn de Las Vegas tente de faire frire un œuf dans le parking du bassin de Badwater, le point le plus bas d’Amérique du Nord à 279 pieds sous le niveau de la mer, dans le parc national de Death Valley, Californie, États-Unis, le 17 août 2020. David Becker | Reuters

Rupa Basu, chef de l’épidémiologie de l’air et du climat au California Office of Environmental Health Hazard Assessment, a déclaré que la sécheresse et la vague de chaleur créent une « tempête parfaite » pour les incendies et la mauvaise qualité de l’air. Les températures cette semaine devraient également rester élevées pendant la nuit, une tendance qui est devenue plus fréquente avec le changement climatique, car l’augmentation de la température mondiale ne se produit pas de manière uniforme. Les températures nocturnes plus basses qui soulagent généralement les journées chaudes disparaissent, créant une combinaison dangereuse de températures diurnes et nocturnes élevées qui ne permettent pas aux gens de se rafraîchir la nuit.

Les deux tours d’admission de l’Arizona sont présentées au barrage Hoover le 15 juin 2021 dans la zone de loisirs nationale de Lake Mead, en Arizona. Ethan Miller | Getty Images

« Pendant les heures de pointe, conservez votre énergie, évitez de passer trop de temps à l’extérieur, en particulier pour faire une activité intense ou faire de l’exercice, buvez beaucoup d’eau, marchez [or] vélo au lieu d’utiliser des voitures pour le transport si possible », a déclaré Basu. Les températures élevées dans les zones dépendantes de la climatisation pourraient entraîner des pannes de réseau et mettre en danger les personnes incapables d’échapper à la chaleur. Les opérateurs de réseau au Texas et en Californie ont appelé les résidents à limiter leur consommation d’électricité afin d’éviter les pannes cette semaine. Au Texas, des températures élevées ont déjà causé de nombreux problèmes mécaniques dans les centrales électriques – à peine quatre mois après qu’une tempête hivernale meurtrière ait coupé l’électricité à des millions de personnes.

De la terre sèche craquelée est visible le long des rives du lac Phoenix le 21 avril 2021 à Ross, en Californie. Justin Sullivan | Getty Images