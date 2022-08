La vague de chaleur record en Europe sera un été «moyen» plus tôt que vous ne le pensez | Actualité Climatique

La vague de chaleur record qui a brûlé des pans entiers de l’Europe ces derniers mois deviendra un été “moyen” dès 2035, même si les pays s’en tiennent à leurs objectifs climatiques actuels, selon de nouvelles recherches.

Le Hadley Center du Met Office a prévu qu’un été moyen en Europe centrale sera plus chaud de plus de 4 ° C d’ici 2100 qu’il ne l’était avant que les humains ne commencent à brûler des combustibles fossiles à grande échelle.

Les chercheurs se sont dits confiants dans leur analyse car ils ont trouvé un alignement “très satisfaisant” entre les températures moyennes enregistrées depuis 1850 et les chiffres qui avaient été prédits par les modèles informatiques.

Le groupe consultatif sur la crise climatique (CCAG), qui a commandé la recherche, a qualifié les données de “rappel urgent” de la nécessité pour les pays d’aller “bien au-delà” de leurs plans climatiques, connus sous le nom de contributions déterminées au niveau national (CDN), qui, ensemble, visent à limiter le réchauffement climatique à idéalement 1,5°C.

L’analyse montre que “même si les pays respectent leurs engagements de réduction des émissions qu’ils ont pris jusqu’à présent, la situation devrait encore s’aggraver, les conditions météorologiques en Europe devant devenir encore plus extrêmes que cet été”, a déclaré l’ancien chef scientifique du gouvernement. conseiller et président du CCAG, Sir David King.

Près des deux tiers de l’Europe et une grande partie de l’Angleterre subissent actuellement une sécheresse qui frappe la production alimentaire et énergétique, en partie à cause du temps chaud. La chaleur extrême de juillet a battu des records en Angleterre, en Écosse et en France.

“Ces données ne tiennent pas pleinement compte de l’instabilité de l’Arctique, dont nous savons maintenant qu’il s’agit d’un point de basculement mondial qui pourrait avoir des conséquences en cascade majeures pour l’ensemble de la planète”, a averti Sir David.

Il a déclaré qu’il était “assez clair” que les pays devaient non seulement respecter leurs CDN, mais envisager de les augmenter.

Son avertissement intervient alors que les pays se préparent à discuter de l’action climatique internationale lors d’une série de réunions diplomatiques cet automne, y compris l’Assemblée générale des Nations Unies et le groupe des 20 économies développées et émergentes.

Lors du sommet sur le climat COP27 en Égypte en novembre, les pays examineront les progrès de chacun depuis COP26 à Glasgow l’année dernièreet s’ils mettent en œuvre leurs plans climat.

Le CCAG soutient que l’action d’atténuation doit inclure trois choses : réduire les émissions, éliminer les émissions existantes en grandes quantités et réparer « les parties brisées du système climatique, à commencer par l’Arctique ».

Lire la suite:

Les glaciers suisses fondent de moitié en moins d’un siècle

Près de 900 personnes sont-elles mortes à cause de la canicule de juillet ?

Ce a réitéré ses appels de l’année dernière pour recongeler l’Arctiquequi se réchauffe beaucoup plus rapidement que le reste du monde, exacerbant d’autres phénomènes météorologiques extrêmes dans le monde entier.

“Ce n’est que par les mesures d’atténuation de réduire, supprimer et réparer, poursuivies avec une vigueur et une urgence égales, que nous pouvons espérer nous éloigner de la voie du désastre sur laquelle nous sommes actuellement engagés et réaliser un avenir gérable pour l’humanité”, a déclaré Sir David a ajouté.

L’avertissement d’aujourd’hui coïncide avec une autre étude qui prédit que les pays des latitudes moyennes – y compris le Royaume-Uni, les États-Unis et la plupart de l’Union européenne et de l’Asie centrale – connaîtront des vagues de chaleur mortelles chaque année d’ici 2100.