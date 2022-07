La vague de chaleur record du Royaume-Uni déclenche «la pire journée d’incendies depuis le Blitz» alors que 41 maisons sont réduites en décombres à Londres

LA vague de chaleur record a déclenché la pire journée d’incendies depuis le Blitz, a-t-elle révélé hier.

Alors que les incendies de forêt balayaient la Grande-Bretagne, les pompiers de Londres ont reçu à eux seuls plus de 2 600 appels, soit plus de huit fois plus que d’habitude.

Des maisons mitoyennes ont été détruites alors que des incendies de forêt balayaient Wennington 1 crédit

Les pompiers ont été blessés en s’attaquant aux flammes qui avaient englouti des maisons dans le South Yorkshire Crédit : PA

Un incendie dans les prairies à Dagenham a détruit 14 maisons ainsi que 25 véhicules Crédit : w8media

La capitale a vu 41 maisons réduites en ruines.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré : « C’était la journée la plus chargée depuis la Seconde Guerre mondiale.

“Ils ont traité plus d’une douzaine d’incendies simultanés nécessitant 30 moteurs, un couple nécessitant 15 et certains nécessitant 12.”

Quinze des 51 services d’incendie et de sauvetage du pays ont déclaré des incidents majeurs alors que les températures atteignaient un sommet de 40,3 ° C (104 ° F).

Dans le sud du Yorkshire, deux pompiers ont été blessés en s’attaquant aux flammes qui avaient englouti des maisons à Barnsley, Kiveton Park et Maltby.

Au moins 14 maisons ont été détruites dans le Norfolk, cinq dans le Lincolnshire et un “petit nombre” ailleurs.

Le ministre du Cabinet, Kit Malthouse, a salué le “magnifique” héroïsme des pompiers dans des conditions “débilitantes”.

Les services d’ambulance ont également été poussés à l’extrême. À Londres, les gestionnaires ont reçu 13 400 appels d’urgence lundi et mardi, soit l’équivalent d’un toutes les 13 secondes.

Mais M. Malthouse a averti que le pays devrait “apprendre à vivre avec ces événements extrêmes” dans les années à venir car “les impacts du changement climatique sont avec nous maintenant”.

Les images des conséquences de mardi ont montré des bâtiments en ruine et des épaves de voitures incendiées.

Les résidents qui ont fui ou qui ont été évacués sont revenus pour trouver leurs maisons réduites à des tas de cendres encore fumantes.

Wennington, à la périphérie d’East London, était typique. Les flammes avaient d’abord éclaté d’un bac à compost avant d’engloutir des rangées de maisons mitoyennes.

L’herbe sèche s’est rapidement enflammée avant de se répandre de manière incontrôlable vers les lotissements, les autoroutes et les voies ferrées.

Dans la ville voisine de Dagenham, un incendie de prairie a détruit et endommagé des maisons et des véhicules.

Il y a eu des scènes similaires à Barnsley où les habitants ont essayé frénétiquement d’éteindre un feu de jardin avec des seaux d’eau et un tuyau d’arrosage.

Un résident braze se tourne pour éteindre les flammes à Barnsley Crédit : Ben Lack

Des images aériennes montrent le cimetière brûlé à Wennington Crédit : Doug Seeburg

La température maximale d’hier était de 29,6 ° C (85 ° F) à l’aérodrome de Tibenham à Norfolk.

Les orages ont apporté un certain soulagement avec deux pouces de pluie tombant sur un sol desséché par des jours de chaleur ininterrompue.

Mais les prévisionnistes ont déclaré que le temps resterait sec et chaud jusqu’au mois prochain.

On craint de plus en plus que cela ne signifie des conditions de sécheresse jamais vues depuis 1976 avec des niveaux d’eau “exceptionnellement bas” au milieu d’une forte demande.

LE CHAOS DES TRAINS

Un autre chaos ferroviaire a été causé par des incendies au bord de la voie, dont un qui a fait fondre un passage à niveau à Sandy, Beds, et a vu des fils aériens s’enflammer.

Pour la troisième journée consécutive, des dizaines de trains ont été annulés ou retardés alors que les ingénieurs se battaient pour réparer les lignes endommagées.

Parmi les services les plus touchés figurait la ligne principale de la côte est au départ de King’s Cross.

Les passagers épuisés ont été contraints de sauter dans son hall après que LNER ait coupé tous les trains en direction du nord vers via Peterborough, Doncaster, York, Darlington, Durham et Newcastle.

Les effets d’entraînement pourraient durer des jours.

Le porte-parole de Network Rail, James Dean, a présenté ses excuses aux passagers.

Il a ajouté: “Les équipes de spécialistes ont travaillé toute la nuit mais n’ont pas été en mesure de réparer les câbles à temps pour le début du service.”

Des restrictions de vitesse ont été imposées et les passagers ont été invités à ne pas voyager lundi et mardi alors que les températures augmentaient.

Le précédent record de 38,7 ° C établi à Cambridge en juillet 2019 a été battu dans 34 stations météorologiques s’étendant sur 215 miles de Wisley dans le Surrey à Bramham dans West Yorks.

HÉROS DU TUYAU D’ARROSAGE Un père et son fils HERO ont combattu des flammes de 20 pieds depuis leur toit après avoir aidé les villageois à se mettre en sécurité dans des incendies de forêt qui faisaient rage. Alfie Stock, 26 ans, a déclaré que c’était un “miracle” qu’ils soient vivants après que lui et son père, Timothy, 66 ans, aient utilisé un tuyau d’arrosage pour essayer d’éteindre l’incendie qui déchirait leur maison à Wennington, dans l’est de Londres. Les deux hommes ont également risqué leur vie en courant à travers des panaches de fumée pour conduire d’autres villageois vers une salle paroissiale dans la chaleur de l’incendie. Mais lorsque la fumée a commencé à remplir le bâtiment du XIIe siècle, ils ont dû les emmener plus loin en lieu sûr. Alfie a déclaré: «Nous aurions tout aussi bien pu utiliser un pistolet à eau pour essayer d’éteindre les flammes. C’est un miracle que nous soyons en vie, et même si nous avons tout perdu, nous devons être reconnaissants que personne n’ait été blessé. Tim, qui vivait dans sa maison depuis plus de 60 ans, a décrit des scènes comme celle de The Blitz. Les flammes ont détruit des dizaines de maisons, des garages et 12 écuries après que des températures record ont atteint mardi. Des voisins ont déclaré que cela avait commencé lorsqu’un composteur avait pris feu.

Le Dr Mark McCarthy, directeur du Centre national d’information sur le climat du Met Office, a déclaré: «Cette semaine a été une semaine remarquable. Nous avons vu les records de température chuter.

M. Malthouse a déclaré: «Nous avons assisté à un effort national collectif pour se préparer et gérer les effets de la chaleur de la mairie à Whitehall.

« Des compagnies des eaux aux ingénieurs ferroviaires en passant par les fonctionnaires de tout le pays, tout le monde s’est mobilisé.

“Notre détermination nationale a été illustrée par nos services d’incendie et de sauvetage, pour beaucoup d’entre eux mardi a été la journée la plus chargée depuis la Seconde Guerre mondiale.

«Ils ont sans aucun doute été étirés mais se sont magnifiquement débrouillés et les systèmes mis en place pour s’assurer que les services d’incendie peuvent fonctionner à l’échelle nationale et locale ont bien fonctionné.

“Dans des conditions de poudrière, ils ont fait face à des dizaines d’incendies de forêt à travers le pays au cours des dernières 24 heures.

Un incendie de prairie a détruit et endommagé des maisons et des véhicules à Dagenham 1 crédit

“Une certaine pression sur ces services va maintenant s’atténuer à mesure que la chaleur la plus féroce s’est apaisée.

« De nombreux incidents sont désormais réduits. Comme toujours, il n’y a pas de place pour la complaisance.”