La vague de chaleur pousse la ligne du « zéro degré » à une hauteur record en Suisse

Une vague de chaleur enveloppant l’Europe a poussé la ligne du zéro degré – l’altitude à laquelle la température plonge dans le moins – à une hauteur record de près de 5 300 mètres en Suisse.

La ligne zéro degré est déterminée par des météorologues à l’aide de ballons météorologiques qui décollent deux fois par jour de Payerne en Suisse romande.

MétéoSuisse a indiqué que la nouvelle hauteur a été enregistrée dans la nuit de dimanche à lundi à 5 298 mètres, « ce qui constitue un record depuis le début de la surveillance en 1954 ».

Le précédent record de 5 184 mètres avait été établi le 25 juillet dernier.

« La zone connue sous le nom d’isotherme de zéro degré est le seuil entre les couches d’air avec des températures supérieures à 0 ° C à basse altitude et celles avec des températures inférieures à zéro à haute altitude », a déclaré MétéoSuisse.

« Entre autres choses, l’isotherme de zéro degré affecte la végétation, la ligne de neige et le cycle de l’eau, et a donc un impact considérable sur les habitats des humains, des animaux et des plantes », a-t-il ajouté, qualifiant le marqueur de « partie intégrante de prévisions météorologiques dans la région alpine ».