La vague de chaleur occidentale est pratiquement impossible sans changement climatique, selon des chercheurs

L’analyse de l’équipe World Weather Attribution, qui effectue des analyses rapides pour établir un lien entre le changement climatique et des événements météorologiques extrêmes spécifiques, n’a pas encore été évaluée par des pairs. Cependant, il utilise des processus qui ont déjà été évalués par des pairs au cours des 10 dernières années.

La Terre s’est déjà réchauffée de plus de 1 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels, selon l’Organisation météorologique mondiale .

Les chercheurs ont demandé des mesures d’adaptation qui tiennent compte du risque croissant de vagues de chaleur, y compris des plans d’action qui intègrent des systèmes d’alerte précoce pour les températures élevées, ainsi que des objectifs plus ambitieux pour réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent la planète.

« Un événement tel que la vague de chaleur du nord-ouest du Pacifique 2021 est encore rare ou extrêmement rare dans le climat actuel, mais serait pratiquement impossible sans le changement climatique d’origine humaine », a écrit l’équipe de scientifiques. « Au fur et à mesure que le réchauffement se poursuit, il deviendra beaucoup moins rare. »

L’équipe de scientifiques, basée aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne et en Suisse, a estimé que le changement climatique d’origine humaine augmentait d’au moins 150 fois la probabilité d’une telle vague de chaleur.

Les records de température étaient si extrêmes – 116 degrés Fahrenheit à Portland, Oregon et 121 degrés Fahrenheit en Colombie-Britannique au Canada – que les chercheurs ont déclaré qu’il était difficile de quantifier à quel point la vague de chaleur était rare. Ils ont estimé qu’il s’agissait d’un événement unique dans un millénaire.

SANTA MONICA, Californie – La vague de chaleur mortelle qui a amené des températures à trois chiffres dans le nord-ouest du Pacifique et l’ouest du Canada et a tué des centaines de personnes était pratiquement impossible sans le changement climatique d’origine humaine, selon une nouvelle analyse par une équipe internationale de 27 scientifiques.

L’étude, publiée mercredi, est conforme aux recherches antérieures sur l’impact du changement climatique sur la fréquence et la gravité des vagues de chaleur et de la sécheresse.

La récente vague de chaleur historique, qui a débuté fin juin, a alimenté des incendies de forêt, menacé de pénurie d’eau et a été liée à des centaines de décès dans l’Oregon, l’État de Washington et la Colombie-Britannique. Le nombre officiel de décès devrait augmenter.

Plus que un tiers des décès liés à la chaleur dans le monde pendant les saisons chaudes peut être attribuée au changement climatique, ont déclaré les experts. La chaleur tue également plus de personnes que toute autre catastrophe météorologique aux États-Unis

« Nos résultats fournissent un avertissement fort : notre climat qui se réchauffe rapidement nous amène dans un territoire inconnu qui a des conséquences importantes pour la santé, le bien-être et les moyens de subsistance », ont écrit les scientifiques.

L’Amérique du Nord vient d’enregistrer son mois de juin le plus chaud jamais enregistré, selon des scientifiques du Service Copernicus sur le changement climatique, avec 2021 pratiquement certain d’être parmi les 10 années les plus chaudes jamais enregistrées.