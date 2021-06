La vague de chaleur mortelle pousse les températures à des niveaux record alors que la sécheresse en Californie provoque une invasion de crotales

Une vague de chaleur MORTELLE a poussé les températures à des niveaux record dans le nord-ouest alors que la sécheresse en Californie a conduit à une invasion de serpents à sonnettes.

Certaines parties de Washington, de l’Oregon, de l’Idaho et du Montana connaissent toutes des températures record qui pourraient être dangereuses et rendront certaines zones plus vulnérables aux incendies de forêt.

Une grande partie du nord-ouest connaît une chaleur extrême Crédit: Weather Channel

Les gens essaient de combattre la chaleur à Lake Union à Seattle Crédit : AP

Portland, dans l’Oregon, a battu son record de tous les temps en atteignant 108 degrés samedi.

Dimanche, la ville devrait à nouveau battre ce record, avec des températures qui pourraient atteindre 112 ou plus.

À Seattle, une température de 102 samedi était la deuxième plus chaude jamais enregistrée.

Les températures caniculaires devraient durer tout le week-end et jusqu’à lundi.

À Spokane, dans l’État de Washington, le National Weather Service Office a émis un avertissement selon lequel « cet événement sera probablement l’une des vagues de chaleur les plus extrêmes et les plus prolongées de l’histoire enregistrée du nord-ouest de l’intérieur.

Des records devraient être battus cette semaine Crédit: Weather Channel

Les enfants se rafraîchissent de la canicule à Seattle Crédit : Reuters

Les enfants se refroidissaient avec des pistolets à eau à Chino, en Californie

« Une chaleur sans précédent menacera non seulement la santé des résidents du nord-ouest de l’intérieur, mais rendra notre région de plus en plus vulnérable aux incendies de forêt et intensifiera les impacts de notre sécheresse en cours », indique l’avertissement.

La vague de chaleur est causée par un dôme de haute pression dans le sud-ouest du Canada et le nord-ouest du Pacifique, selon The Weather Channel.

Une grande partie de l’Ouest, du nord de la Californie à Seattle, Portland et même Boise, Idaho, est sous alerte à la chaleur extrême.

La vague de chaleur est la deuxième en un mois après qu’une grande partie du sud-ouest et certaines parties de la Californie aient enregistré des températures extrêmes il y a moins de deux semaines.

Dans certaines régions du nord de la Californie, le temps chaud et sec a entraîné un afflux de serpents à sonnettes sur les propriétés privées.

Les deux côtes connaissent une chaleur extrême Crédit : meteo.com

Dans le nord de la Californie, la chaleur sèche a entraîné un afflux d’observations de serpents à sonnettes Crédit : Getty

Les gens signalent que des serpents arrivent sur leur propriété au milieu de la chaleur estivale Crédit : Getty

Len Ramirez, propriétaire de Ramirez Rattlesnake Removal, a déclaré à Yahoo! News qu’il était de plus en plus occupé cet été dans le nord de la Californie, alors que les serpents envahissent les porches, les plantes et même les objets de jeu des enfants.

« Je suis plus occupé que je ne l’ai jamais été », a-t-il déclaré. « Les plaintes arrivent de tout l’État.

Le dissolvant de serpents à sonnettes a déclaré que la sécheresse était probablement en partie responsable, car les serpents cherchaient refuge contre les températures élevées et les paysages secs.

Ramirez a traversé la dernière sécheresse en Californie et a vu des schémas similaires de serpents cherchant refuge, mais il a déclaré que le développement qui s’insinuait dans l’habitat naturel des animaux pouvait également jouer un rôle dans l’afflux de serpents.

« Il y a tellement de développement en cours, et cela va déplacer la faune, y compris les serpents à sonnettes », a-t-il déclaré.

La chaleur extrême pèse également sur les citoyens ailleurs aux États-Unis.

Le nord-est devrait connaître de grandes étendues de températures très chaudes le long d’une grande partie du couloir 1-95 lundi et mardi.

Les températures de New York à Washington, DC, Richmond, Virginie et Baltimore devraient augmenter de 100 degrés vers le milieu de la semaine.