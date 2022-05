La vague de chaleur meurtrière en Inde et au Pakistan est un «signe des choses à venir»: des scientifiques

La vague de chaleur dévastatrice qui a touché l’Inde et le Pakistan ces derniers mois a été rendue plus probable en raison du changement climatique, selon une étude d’un groupe international de scientifiques publiée lundi.

Ceci, disent-ils, est un aperçu de ce que l’avenir réserve à la région.

L’initiative World Weather Attribution a analysé les données météorologiques historiques et a suggéré que les vagues de chaleur précoces et longues qui affectent une vaste zone géographique sont des événements rares, qui se produisent une fois par siècle. Mais le niveau actuel de réchauffement climatique, causé par le changement climatique d’origine humaine, a rendu ces vagues de chaleur 30 fois plus probables.

Si le réchauffement global augmente à 2 C (3,6 F) de plus que les niveaux préindustriels, des vagues de chaleur comme celle-ci pourraient se produire deux fois en un siècle et jusqu’à une fois tous les cinq ans, a déclaré Arpita Mondal, climatologue à l’Institut indien de technologie de Mumbai, qui faisait partie de l’étude.

“C’est un signe des choses à venir”, a déclaré Mondal.

Estimation prudente sur le lien avec le changement climatique

Les résultats sont conservateurs : une analyse publiée la semaine dernière par le Bureau météorologique du Royaume-Uni a déclaré que la vague de chaleur était probablement rendue 100 fois plus probable par le changement climatique, avec de telles températures torrides susceptibles de se reproduire tous les trois ans.

L’analyse World Weather Attribution est différente, car elle tente de calculer comment des aspects spécifiques de la vague de chaleur, tels que la longueur et la région touchée, ont été rendus plus probables par le réchauffement climatique. “Le vrai résultat se situe probablement quelque part entre le nôtre et le [U.K.] Le Met Office indique dans quelle mesure le changement climatique a accru cet événement”, a déclaré Friederike Otto, climatologue à l’Imperial College de Londres, qui a également participé à l’étude.

Ce qui est certain, cependant, c’est la dévastation causée par la canicule. L’Inde a traversé le mois de mars le plus chaud du pays depuis le début des enregistrements en 1901, et avril a été le plus chaud jamais enregistré au Pakistan et dans certaines parties de l’Inde.

REGARDER | La chaleur de l’Inde teste la “limite de la capacité de survie humaine”: La chaleur de l’Inde teste la «limite de la capacité de survie humaine» Johanna Wagstaffe explique ce que l’avenir peut réserver à un pays qui a déjà connu des mois de chaleur record consécutifs.

Les effets ont été en cascade et généralisés : un glacier a éclaté au Pakistan, envoyant des inondations en aval, et la chaleur précoce a brûlé les cultures de blé en Inde, l’obligeant à interdire les exportations vers les pays sous le choc des pénuries alimentaires en raison de la guerre de la Russie en Ukraine,

La vague de chaleur a également entraîné un pic précoce de la demande d’électricité en Inde qui a épuisé les réserves de charbon, entraînant de graves pénuries d’électricité affectant des millions de personnes.

Ensuite, il y a l’impact sur la santé humaine. Au moins 90 personnes sont décédées dans les deux pays, mais l’enregistrement insuffisant des décès dans la région signifie qu’il s’agit probablement d’un sous-dénombrement.

L’Asie du Sud est la partie du monde la plus touchée par le stress thermique, selon une analyse par l’Associated Press d’un ensemble de données publié par l’école climatique de l’Université de Columbia. L’Inde à elle seule abrite plus d’un tiers de la population mondiale vivant dans des régions où la chaleur extrême augmente.

Les experts conviennent que la vague de chaleur souligne la nécessité pour le monde non seulement de lutter contre le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de s’adapter le plus rapidement possible à ses effets nocifs.

Les enfants et les personnes âgées sont les plus exposés au stress thermique, mais son impact est également démesurément plus important pour les pauvres, qui n’ont peut-être pas accès au refroidissement ou à l’eau et vivent souvent dans des bidonvilles surpeuplés qui sont plus chauds que les quartiers plus verdoyants et plus riches.

“Si je ne travaille pas… nous ne mangerons pas”

Rahman Ali, 42 ans, chiffonnier dans une banlieue est de la capitale indienne New Delhi, gagne moins de 3 dollars américains par jour en collectant les déchets chez les gens et en les triant pour récupérer tout ce qui peut être vendu. C’est un travail éreintant, et sa maison au toit de tôle dans le bidonville surpeuplé offre peu de répit contre la chaleur.

“Qu’est-ce qu’on peut faire ? Si je ne travaille pas… on ne mange pas”, a déclaré ce père de deux enfants.

L’Inde abrite plus d’un tiers de la population mondiale vivant dans des régions où la chaleur extrême augmente. (Manish Swarup/Associated Press)

Certaines villes indiennes ont tenté de trouver des solutions. La ville occidentale d’Ahmedabad a été la première en Asie du Sud à concevoir un plan de vague de chaleur pour sa population de plus de 8,4 millions d’habitants, depuis 2013.

Le plan comprend un système d’alerte précoce qui dit aux agents de santé et aux résidents de se préparer aux vagues de chaleur, permet aux administrations de garder les parcs ouverts afin que les gens puissent se mettre à l’ombre et fournit des informations aux écoles afin qu’elles puissent modifier leurs horaires.

La ville a également essayé de “refroidir” les toits en expérimentant divers matériaux qui absorbent la chaleur différemment. Leur objectif est de construire des toits qui refléteront le soleil et feront baisser les températures intérieures en utilisant de la peinture blanche réfléchissante ou des matériaux moins chers tels que l’herbe séchée, a déclaré Dileep Mavalankar, qui dirige l’Institut indien de santé publique de la ville de Gandhinagar, dans l’ouest de l’Inde, et a aidé concevoir le plan 2013.

La plupart des villes indiennes sont moins préparées et le gouvernement fédéral indien travaille actuellement avec 130 villes dans 23 États sujets aux vagues de chaleur à travers le pays pour les aider à élaborer des plans similaires.

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement fédéral a également demandé aux États de sensibiliser les agents de santé à la gestion des maladies liées à la chaleur et de veiller à ce que des packs de glace, des sels de réhydratation orale et des appareils de refroidissement dans les hôpitaux soient disponibles.

Mais Mavalankar, qui ne faisait pas partie de l’étude, a souligné le manque d’avertissements du gouvernement dans les journaux et à la télévision pour la plupart des villes indiennes et a déclaré que les administrations locales ne s’étaient tout simplement pas “réveillées à la chaleur”.