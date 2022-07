La vague de chaleur frappera le nord-ouest du Pacifique un an après l’événement meurtrier

PORTLAND, Oregon (AP) – Le nord-ouest du Pacifique se prépare à une vague de chaleur majeure, avec des températures prévues jusqu’à 100 degrés Fahrenheit (37,8 Celsius) à certains endroits cette semaine, car le changement climatique alimente des périodes de chaleur plus longues dans une région où de tels événements ont été historiquement peu commun.

“Avoir des étirements de cinq jours ou d’une semaine au-dessus de 90 degrés est très, très rare pour le nord-ouest du Pacifique”, a déclaré Vivek Shandas, professeur d’adaptation climatique à la Portland State University.

Les autorités locales et les résidents se sont efforcés de s’adapter à des vagues de chaleur plus longues et plus chaudes après le «dôme de chaleur» mortel de l’été dernier. Fin juin et début juillet 2021, environ 800 personnes sont mortes dans l’Oregon, Washington et la Colombie-Britannique au cours de l’épisode de chaleur extrême qui a duré plusieurs jours, qui a vu des températures record grimper à 116 degrés F (46,7 C) à Portland et battre des records de chaleur dans les villes et villes de toute la région. Beaucoup de ceux qui sont morts étaient âgés et vivaient seuls.

Alors que les températures ne devraient pas atteindre ces sommets la semaine prochaine, le nombre de journées chaudes consécutives met les responsables sur leurs gardes. Portland, Oregon, pourrait dépasser 100 degrés F (37,8 C) mardi et de larges pans de l’ouest de l’Oregon et de Washington devraient être bien au-dessus des moyennes historiques tout au long de la semaine.

“Ce n’est rien que nous n’ayons jamais vu auparavant en termes d’ampleur, mais la durée de l’événement est assez inhabituelle”, a déclaré John Bumgardner, météorologue au bureau du National Weather Service à Portland.

“Nous essayons de faire comprendre que les personnes qui n’ont pas de courant alternatif pourraient avoir plus de mal vers la fin de l’événement”, a déclaré Bumgardner, ajoutant qu’il pourrait y avoir une “accumulation” de privation de sommeil si elle ne se refroidit pas suffisamment. la nuit. Les températures nocturnes peuvent ne pas descendre en dessous des années 70 dans certaines régions.

Une grande partie des États-Unis a connu des températures plus chaudes au-dessus de la moyenne en juin, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration. La NOAA estime que les catastrophes météorologiques et climatiques, y compris les tornades, la grêle et la sécheresse extrême, ont coûté au moins 9 milliards de dollars de dégâts à travers le pays jusqu’à présent cette année.

Le Bureau de gestion des urgences de Portland ouvre des centres de refroidissement dans les bâtiments publics et installe des stations de brumisation dans les parcs. Les responsables espèrent que les efforts de sensibilisation aideront les personnes les plus exposées au risque de chaleur, notamment les personnes âgées, les personnes vivant seules, les personnes handicapées, les ménages à faible revenu sans climatisation et les personnes sans logement.

“Malheureusement, il y a cette intersection de notre crise climatique et de notre urgence en matière de logement”, a déclaré Jonna Papefthimiou, responsable de la résilience du Bureau de gestion des urgences de Portland, ajoutant que les personnes sans logement “font face au plus grand risque de toutes sortes de conditions météorologiques extrêmes”.

Le dôme de chaleur mortel de l’année dernière a incité la ville de Portland et l’État de l’Oregon à agir. Le Portland Housing Bureau exigera que les logements subventionnés nouvellement construits soient climatisés. Une nouvelle loi de l’État exigera que les logements construits après avril 2024 soient climatisés dans au moins une pièce et empêche les propriétaires d’empêcher les locataires d’installer des dispositifs de refroidissement dans la plupart des cas.

Portland a également lancé un programme de réponse à la chaleur pour fournir des pompes à chaleur et des appareils de refroidissement aux résidents vulnérables. Il vise à distribuer 15 000 unités au cours des cinq prochaines années.

Quelque 3 000 unités de refroidissement ont été commandées, mais seulement environ 750 ont été installées à ce jour, selon les chiffres de Earth Advantage, l’association à but non lucratif qui supervise les achats et la logistique du programme. Cela est en partie dû aux pénuries de la chaîne d’approvisionnement dans un contexte de demande croissante de climatiseurs, selon Jaimes Valdez, responsable de l’organisation, du développement et des politiques du Portland Clean Energy Fund, qui supervise l’initiative.

“Cet équipement est très demandé, non seulement dans la région mais dans le monde”, a déclaré Valdez, citant les récentes vagues de chaleur en Europe. “Nous voyons beaucoup de besoins et ce programme s’intensifie.”

Portland Parks and Recreation and Human Access Project, une organisation à but non lucratif qui s’efforce d’améliorer l’accès et les loisirs dans la rivière Willamette de la ville, fait la promotion de six zones de baignade recommandées dans la rivière avant la vague de chaleur.

“La rivière Willamette appartient aux citoyens de l’Oregon et c’est une ressource accessible gratuitement”, a déclaré Willie Levenson de HAP, qui a ajouté que se baigner dans la rivière peut aider à “atténuer la chaleur extrême”.

Pour réduire les émissions et s’adapter au changement climatique à long terme, les experts affirment que les villes devront améliorer les normes de conception urbaine ainsi que l’isolation, la protection contre les intempéries et les systèmes de chauffage et de refroidissement des bâtiments.

Shandas de PSU dit que le nord-ouest du Pacifique a «basculé vers une nouvelle normalité».

“L’écologie n’est pas préparée pour cela, nos infrastructures ne sont pas préparées pour cela, et certainement les communautés essaient en ce moment de comprendre quoi faire à ce sujet”, a-t-il déclaré.

___

Claire Rush est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-la sur Twitter.

Claire Rush, l’Associated Press