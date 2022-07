La vague de chaleur européenne n’est pas une surprise – c’est un avertissement de ce que l’inaction pourrait signifier pour notre avenir

L’Europe vit un film catastrophe.

Températures sans précédent — 47°C au Portugal ce week-end ; près de 40 ° C dans certaines parties de la Grande-Bretagne lundi – ont tué 1 000 personnes .

Les routes de France sont sous la menace de littéralement fondre . Les lignes ferroviaires sont en danger de flambage . Les pistes des aéroports sont obligées de fermer .

Les incendies de forêt se propagent dans plusieurs pays alors que des milliers de personnes évacuent leurs maisons.

“Dans certaines régions du sud-ouest, ce sera une apocalypse de chaleur”, a déclaré le météorologue François Gourand a déclaré à l’agence de presse AFP sur la canicule en France.

À un moment donné, cela peut avoir ressemblé à une hyperbole, mais le fait est que chaque année, des pays du monde entier battent des records de température de longue date – comme c’était le cas vu en Colombie-Britannique l’année dernière – et alors des milliers meurent .

REGARDER | The National : La chaleur extrême a tué plus de 1 000 personnes en Europe :

Le nombre de morts augmente alors que la vague de chaleur extrême s’empare de l’Europe Une vague de chaleur brutale et dangereuse provoque de multiples crises à travers l’Europe. La France fait face à des incendies de forêt, tandis que des responsables au Portugal et en Espagne affirment que la chaleur extrême a entraîné la mort de plus de 1 000 personnes jusqu’à présent.

Tout cela ne devrait choquer personne. Les climatologues tirent la sonnette d’alarme depuis des décennies, avertissant de la fréquence et de l’intensité croissantes des vagues de chaleur et des sécheresses.

Lorsqu’on lui a demandé si ce type de vague de chaleur le surprenait, le climatologue Michael Mann a répondu dans un e-mail : “Malheureusement, non. Nous avons observé un schéma récurrent de courant-jet très ondulé cet été. Ce schéma est associé à la événements extrêmes que nous voyons en ce moment aux États-Unis et en Europe.”

Quand le le premier Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a été publié en 1990 il a abordé l’augmentation potentielle des vagues de chaleur, déclarant: “Certains scientifiques pensent que dans un climat plus chaud, on peut s’attendre à ce que la terre connaisse un temps plus variable qu’aujourd’hui, avec une probabilité de plus d’inondations et de sécheresse, d’ouragans ou de typhons plus intenses, et plus de vagues de chaleur.”

Chaque climatologue cette semaine. pic.twitter.com/Yhak177Rjn —@PeterGleick

Il y a eu quatre autres rapports d’évaluation depuis lors avec le langage de plus en plus fort sur la façon dont le monde doit limiter le réchauffement à 1,5 C au-dessus de la moyenne préindustrielle ou il fera face à des conséquences désastreuses.

Dans son Rapport spécial : Réchauffement climatique de 1,5 C le GIEC a noté que “Limiter le réchauffement climatique à 1,5 C au lieu de 2 C pourrait entraîner une exposition fréquente d’environ 420 millions de personnes en moins à des vagues de chaleur extrêmes et environ 65 millions de personnes en moins exposées à des vagues de chaleur exceptionnelles, en supposant une vulnérabilité constante”.

Sous-estimer les vagues de chaleur du futur

Mais ces rapports ne parlent pas seulement de l’avenir – à environ 1,2 C de réchauffement en ce moment, nous voyons déjà le effets du changement climatique surtout pendant les mois d’été.

Le pire, a déclaré Mann, est que les climatologues ont peut-être sous-estimé les prévisions à long terme des vagues de chaleur.

“Les mécanismes par lesquels le changement climatique a un impact sur ce type de comportement du courant-jet ne sont pas bien capturés dans les modèles climatiques actuels de pointe, ce qui signifie que les simulations de modèles pourraient ne pas capturer le plein impact du changement climatique sur ces extrêmes. épisodes de chaleur », a-t-il dit. “C’est un rappel que l’incertitude n’est pas notre amie. Au contraire, les modèles sous-estiment peut-être les conséquences catastrophiques d’un réchauffement de 1,5 C ou 2 C.”

Un feu de circulation à Nantes, en France, est vu devant un thermomètre de pharmacie indiquant une température de 45 ° C, alors qu’une vague de chaleur a frappé le pays le 13 juillet. (Stéphane Mahé/Reuters)

D’autres climatologues sont également concernés.

En regardant la Grande-Bretagne, l’Espagne et le Portugal, où les températures ont grimpé près de 40 ° C ou au-dessus, c’est un rappel brutal que sans action sérieuse, nous ferons face à des températures que nous n’avons jamais vues auparavant. Ces dernières années, le continent a connu plusieurs vagues de chaleur et va faire face à plus avec une planète qui se réchauffe .

Voici les températures les plus élevées enregistrées au Royaume-Uni lundi 👇#heatwave2022 #heatwave pic.twitter. com/irazHtAI15 —@metoffice

Mais il est encore temps, disent les scientifiques, d’éviter des dizaines de milliers de morts et de réduire la souffrance de millions de personnes.

“Il n’y a pas de trop tard en matière de changement climatique. Chaque dixième de degré compte”, a déclaré à CBC News Caroline Brouillette, responsable des politiques nationales pour le Climate Action Network Canada.

“Il y a une différence entre quelque chose d’extrêmement difficile et quelque chose d’impossible. Limiter le réchauffement à 1,5 C est certainement une entreprise sociale et économique massive que nous devons faire. Mais cela ne veut pas dire que c’est impossible.”

Lors d’une réunion sur le climat à Berlin, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres – qui a toujours été direct avec ses messages sur le climat — a déclaré aux représentants de 40 pays : « Excellences, cette décennie doit être celle de l’action climatique décisive. Cela signifie confiance, multilatéralisme et collaboration.

“Nous avons le choix. Action collective ou suicide collectif. C’est entre nos mains.”

En décembre 2021, Netflix a sorti le film catastrophe à succès, Ne lève pas les yeux, un regard satirique – mais apparemment trop réel – sur la façon dont les dirigeants ignorent la menace d’une comète entrante. C’était un regard à peine voilé sur notre réponse au changement climatique. Alors que la comète s’écrase sur la Terre, la détruisant, Leonardo DiCaprio donne un coup de poing dans une dernière ligne : “Nous avions vraiment tout, n’est-ce pas ? Je veux dire, quand on y pense.”

Nous ne voulons pas qu’une génération future dise la même chose.