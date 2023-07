La vague de chaleur en Europe pourrait être sur le point d’établir un nouveau record de température en Italie

Des incendies ont ravagé le littoral grec lundi, obligeant les touristes à évacuer au moins six villes différentes. La zone, longtemps oasis de vacances, a été réduite en cendres et la zone d’évacuation s’élargissait encore mardi.

En Italie, les prévisionnistes ont averti que les températures pourraient grimper à 120 degrés mardi en Sicile ou en Sardaigne. Si c’est le cas, cela brisera le tout-temps record de chaleur pour l’Europe, qui s’est déroulé en Italie il y a tout juste deux ans.

Les autorités ont mis en place 28 « points de chaleur » autour de Rome pour aider à garder les touristes et les autres hydratés et offrir un répit, alors que les visiteurs s’effondrent sous le soleil étouffant. La ville antique a atteint un nouveau record local de température élevée mardi. Bien qu’il y ait eu un certain désaccord sur le point culminant exact, tous ont convenu qu’il avait basculé sur le précédent record de 106 degrés.



La vague de chaleur Cerbère brûle l’Europe 01:58

La vague de chaleur qui étouffe actuellement le sud de l’Europe s’appelle Charon, du nom de la divinité grecque qui transportait les âmes à travers le fleuve Styx et dans le monde souterrain.

Une religieuse était assise à l’extérieur de la basilique Saint-Pierre au Vatican, léchant une glace alors qu’elle et d’autres cherchaient n’importe quel antidote disponible contre la chaleur infernale.

Nous avons rencontré la touriste Hellen Kelly d’Australie, où c’est actuellement le milieu de l’hiver. Alors qu’elle trempait son chapeau dans l’une des nombreuses fontaines de Rome, elle a dit que le seul baume pour son corps en sueur et son âme fatiguée était « de l’eau – une eau belle, fraîche et bénite! »

Les touristes se rafraîchissent avec l’eau de la fontaine Barcaccia sur la Piazza di Spagna, lors d’une vague de chaleur en cours, le 17 juillet 2023, à Rome, en Italie. Stefano Montesi/Corbis/Getty

Les humains ne sont pas les seules victimes de la chaleur extrême et du changement climatique, bien sûr. Une nouvelle étude a révélé que le célèbre vin mousseux prosecco italien pourrait être «anéanti» en raison de la dégradation des sols et de la sécheresse.

Dans le règne animal, pendant ce temps, les gorilles ont pu grignoter des friandises glacées au zoo de Berlin après que l’Allemagne a émis des avertissements de chaleur couvrant près de la moitié du pays ces derniers jours – preuve que même l’Europe du Nord n’est pas à l’abri des températures torrides que les Nations Unies météo le service a averti qu’il se poursuivra probablement jusqu’en août.

