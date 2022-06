La vague de chaleur en Europe frappe le Royaume-Uni, l’Espagne et la France

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

LONDRES — Cette ville n’a pas été construite pour la chaleur extrême. Le métro de Londres, bien qu’une merveille de l’époque victorienne, n’est que partiellement climatisé. Et le « Tube » en sueur et en sueur a mis à l’épreuve même les lèvres supérieures les plus raides vendredi, le jour le plus chaud de l’année en Grande-Bretagne. « Vous venez de sourire et de le supporter », a déclaré Michael Finch, un avocat de 33 ans qui tirait des bagages, transportait une bouteille d’eau de 5 litres et jouait à taper.

« Assurez-vous d’avoir de l’eau », a-t-il conseillé, « et attendez avec impatience de sortir de l’autre côté. »

Un inconfort dangereux se fait sentir dans une grande partie de l’Europe occidentale cette semaine, alors qu’une vague de chaleur punitive – propulsée par l’air chaud soufflant d’Afrique – fait grimper les températures.

Vague de chaleur historique en cours en Europe qui s’intensifiera ce week-end

Le thermomètre à l’aéroport de Londres Heathrow a dépassé 90 degrés Fahrenheit (32 degrés Celsius). « Worcester sera plus chaud qu’Hawaï », lit-on dans un titre local.

À ce que les météorologues du Bureau météorologique ont prédit pourrait être le «Royal Ascot le plus chaud jamais enregistré», les responsables de l’hippodrome assoupli leur célèbre code vestimentaire strict, permettant aux hommes de retirer leurs vestes et cravates dans toutes les enceintes après la conclusion du cortège royal en calèche. De nombreux spectateurs ont choisi de garder leurs cravates, de toute façon.

En Espagne, l’Agence nationale de météorologie l’a appelé la première grande vague de chaleur depuis plus de 40 ans, tandis que les autorités françaises ont noté qu’elles n’avaient jamais dans l’histoire enregistrée dépassé 104 degrés (40 degrés Celsius) aussi tôt en juin.

Vendredi, des dizaines de stations météorologiques en France ont enregistré leurs températures de juin les plus chaudes jamais enregistrées, et deux endroits ont observé leur journée la plus chaude jamais enregistrée : la ville de Pissos dans le sud-ouest de la France a atteint 107 degrés (41,7 Celsius), tandis que Revel a atteint 104 degrés ( 40,2 degrés Celsius).

Dans la province espagnole de Valence, les températures mercredi et vendredi ont été parmi les le mois de juin le plus chaud depuis 1950. L’aéroport de Valence a établi vendredi un record en juin à 102 degrés (39 degrés Celsius), battant la marque établie en 2017.

L’une des températures les plus élevées enregistrées jusqu’à présent lors de cette vague de chaleur s’est produite à Andújar, dans le sud de l’Espagne, qui a atteint 111,5 degrés (44,2 degrés Celsius) vendredi.

La vague de chaleur devrait s’atténuer en Grande-Bretagne et dans une certaine mesure en Espagne après vendredi, mais culminer en France samedi. L’Allemagne, la Pologne et l’Autriche devraient toutes être exceptionnellement chaudes tout au long du week-end. La chaleur devrait ensuite se déplacer vers le sud de l’Europe au début de la semaine prochaine.

Le Met Office a déclaré que les températures étaient surprenantes pour la mi-juin – bien qu’ils aient commencé à enregistrer des températures plus élevées ces dernières années.

« C’est le genre de chose contre laquelle les climatologues mettaient en garde, et malheureusement, il semble que cela va devenir plus courant », a déclaré Alex Burkill, météorologue senior.

En Espagne, les autorités ont émis des dizaines d’avertissements de chaleur et mis presque tout le pays sous «risque extrême» d’un incendie de forêt. Alors que les pompiers tentent de contenir les brasiers déjà en cours, des milliers de personnes ont été évacuées.

Dans le sud de l’Espagne, des centaines de oisillons sont morts après avoir quitté leurs nids brûlants trop tôt. Les scientifiques ont déclaré que la première vague de chaleur en Espagne avait coïncidé avec la saison d’éclosion des martinets, une espèce protégée. La biologiste Elena Moreno Portillo a déclaré au journal The Guardian que les oiseaux ont tendance à construire des nids fermés dans les cavités des bâtiments, qui sont souvent en béton ou en métal. « Alors cela devient un four et les poussins, qui ne peuvent pas encore voler, se précipitent parce qu’ils ne supportent pas la température à l’intérieur », a déclaré Moreno Portillo. « Ils sont littéralement en train d’être cuits. »

La chaleur extrême, associée au manque de pluie, a réduit certains des principaux fleuves européens à de faibles niveaux. Le Pô italien, le plus grand fleuve du pays, est si bas que les naufrages refont surface. Les autorités du nord de l’Italie sont de plus en plus préoccupées par la possibilité de pénuries d’eau.

La France a publié vendredi sa catégorie d’avertissement de chaleur la plus élevée pour les régions de l’ouest et du sud-ouest.

« Soyez vigilant!, » La première ministre française Élisabeth Borne a écrit sur Twitter.

Scott Duncan, un météorologue basé en Ecosse, tweeté que l’événement pourrait être « l’une des canicules les plus profondes de l’histoire de France. Un nombre immense de records sont sur le point de tomber.

La France et l’Espagne viennent également d’enregistrer leurs températures moyennes de mai les plus élevées jamais enregistrées.

Et les gens ressentent vraiment la chaleur, car la climatisation – tout en devenant de plus en plus courante – est encore bien plus l’exception que la norme dans une grande partie de l’Europe.

Après qu’une vague de chaleur a tué 15 000 personnes en France en 2003, les maisons de retraite françaises ont élaboré des plans d’urgence pendant des semaines comme celle-ci. Beaucoup d’entre eux sont désormais équipés de salles climatisées, d’une ventilation supplémentaire ou de gicleurs qui rafraîchissent les façades des bâtiments.

Mais les deux France et Allemagne On rapporte qu’environ 5 % ou moins de maisons résidentielles sont climatisées. En revanche, plus de 90 pour cent des personnes aux États-Unis ont accès à la climatisation à la maison.

Certains pays européens ont en outre découragé les gens de régler leur climatisation trop haut cet été, dans le but de réduire la demande d’électricité et la dépendance au gaz naturel russe. Le «thermostat de fonctionnement» de l’Italie demande aux écoles et aux bâtiments publics de considérer 77 degrés (25 degrés Celsius) comme le niveau le plus bas.

À Paris, les autorités de la ville ont encouragé les résidents et les touristes à utiliser un site Web dédié pour trouver plus de 900 « îlots de fraîcheur » qui comprennent des parcs de la ville, des cimetières, des piscines et des musées. Le site indique également des «routes de refroidissement» dédiées – par exemple, des rues avec des arbres luxuriants – qui relient ces espaces. D’autres villes françaises misent sur des dispositifs de brumisation.

Mais les climatologues disent qu’il faut faire plus car le changement climatique rend les périodes de chaleur intense plus fréquentes.

Hannah Cloke, climatologue à l’Université de Reading, a déclaré que la Grande-Bretagne n’était « vraiment pas préparée » à la chaleur extrême, avec des bureaux, des maisons et des maisons de retraite « non construits pour aider à garder les gens au frais ».

« Les gens ne prennent pas ça très au sérieux. Ils pensent aux glaces et s’amusent, mais ils ne voient pas le risque pour les personnes vulnérables », a-t-elle déclaré. Des centaines de personnes en Grande-Bretagne meurent chaque année des vagues de chaleur.

Pour aider à rester au frais, de nombreux Britanniques ont afflué vendredi vers les piscines extérieures, les étangs et les fontaines.

Sandra Greenidge, une baby-sitter de 47 ans, a amené le tout-petit dont elle s’occupe au complexe culturel Southbank Centre de Londres, où des jets de fontaine ont projeté de l’eau dans l’air, créant des « pièces » qui apparaissent puis disparaissent rapidement.

« Nous n’avons pas l’infrastructure pour … cette chaleur », a-t-elle déclaré. « Compte tenu de cela, nous nous débrouillons raisonnablement bien. Beaucoup d’endroits sont devenus à double usage, comme les galeries qui proposent ce genre de choses aux enfants. »

Le bambin se tortilla hors de ses bras, attrapa son seau et retourna dans la fontaine. « Nous pouvons être ici pendant des heures », a déclaré Greenidge.