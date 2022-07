La vague de chaleur en Europe bat des records de température au Royaume-Uni et provoque des incendies de forêt

Aucun candidat ne prenant un nouvel élan et les trois survivants étant relativement proches les uns des autres lors des votes, les analystes ont déclaré qu’il était impossible de prédire lesquels des deux sortiraient du prochain tour de scrutin de mercredi. Le nouveau chef et premier ministre sera annoncé après le vote du parti, début septembre.

Il y avait un sentiment, avec l’incertitude et les records de chaleur brisés, que la politique et la météo de la Grande-Bretagne se dirigeaient simultanément vers un terrain inexploré.

Rarement une campagne politique n’aura semblé moins ancrée dans la réalité quotidienne. Le changement climatique a à peine figuré dans le débat entre les candidats. Dans la mesure où ils l’ont fait, les candidats n’ont offert qu’un soutien qualifié à la Grande-Bretagne pour qu’elle s’en tienne à son objectif d’atteindre le «zéro net» d’émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050.

“Ce qu’il révèle, c’est le fossé entre les politiciens et le public”, a déclaré Tom Burke, président d’E3G, un groupe de réflexion environnemental et ancien conseiller gouvernemental. “La récente séquence d’événements météorologiques a confirmé la science dans l’esprit du public, mais les politiciens, en particulier à droite, ne comprennent pas cela.”

M. Burke a déclaré que les candidats conservateurs promettaient un gouvernement plus petit, moins d’impôts et moins de réglementations. Toute politique climatique efficace, a-t-il dit, nécessiterait des réglementations plus strictes, une intervention de l’État et des taxes plus élevées.